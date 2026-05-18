Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Indian Railways Reveals First Official Design Of Mumbai Ahmedabad Bullet Train

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

भारतीय रेल्वेने देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे अधिकृत डिझाइन जाहीर केले आहे. ताशी २८० किमी वेगाने धावणाऱ्या या ट्रेनचे काम मुंबई आणि गुजरातमध्ये वेगाने सुरू आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 08:12 PM
भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! (Photo Credit- X)

भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर!
  • ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन
नवी दिल्ली: भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे (Bullet Train) स्वप्न आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. भारतीय रेल्वेने देशातील पहिल्या हाय-स्पीड बुलेट ट्रेनचे अधिकृत डिझाइन जाहीर केले आहे. नवी दिल्लीतील रेल्वे मंत्रालयाच्या गेट नंबर-४ वर या अत्याधुनिक ट्रेनचे भव्य छायाचित्र लावण्यात आले असून, ते पाहण्यासाठी नागरिकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. भारताच्या वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या या ‘सुपरफास्ट’ ट्रेनची ही पहिली अधिकृत झलक मानली जात आहे. हा प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरवर (MAHSR) धावणार असून, यामुळे देशातील रेल्वे प्रवासाचे एक नवीन युग सुरू होणार आहे.

मुंबई ते अहमदाबाद: ५०८ किमीचा प्रवास अवघ्या काही तासांत

मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानचा ५०८ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. ही हाय-स्पीड ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून धावणार आहे. या संपूर्ण मार्गावर एकूण १२ स्थानके (Stations) निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये:

  • महाराष्ट्र: मुंबई (BKC), ठाणे, विरार, बोईसर.
  • गुजरात व इतर: वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती.

प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर

रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या ताज्या अपडेटनुसार, गुजरात मधील सर्व ८ स्थानकांच्या पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रातही ठाणे, विरार आणि बोईसर दरम्यान बांधकाम प्रक्रियेला वेग आला आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील भूमिगत स्टेशनसाठी खोदकामाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण असलेल्या समुद्राखालील (Undersea Tunnel) बोगद्याचे कामही अत्यंत वेगाने पुढे सरकत आहे.

मोठी बातमी! मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा सर्वात मोठा अडथळा दूर, समुद्रात 7 किलोमीटर खोल बनणार बोगदा

‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ताशी २८० किमीचा वेग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) मोहिमेतंर्गत या बुलेट ट्रेनचे कोच भारतातच तयार केले जात आहेत. चेन्नईची ‘इंटिग्रल कोच फॅक्टरी’ (ICF) आणि बेंगळुरूपी ‘BEML’ या कंपन्या संयुक्तपणे या ट्रेनचे सेट्स विकसित करत आहेत. रेल्वेच्या तांत्रिक अहवालानुसार, या ट्रेनचा डिझाइन स्पीड ताशी २८० किलोमीटर इतका प्रचंड असेल. यामुळे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यानचा तासांचा प्रवास काही मिनिटांवर येणार आहे.

जापानी तंत्रज्ञान आणि भारतीय गरजांचा मेळ

हा संपूर्ण बुलेट ट्रेन प्रकल्प जपानच्या जगप्रसिद्ध ‘शिनकानसेन’ हाय-स्पीड रेल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विकसित केला जात आहे. मात्र, याचे डिझाइन भारतीय हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन खास पद्धतीने मॉडिफाय करण्यात आले आहे. सुरक्षा, आराम आणि जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सुविधांनी ही ट्रेन सज्ज असेल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी क्रांती

ऑटोमोबाईल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ एक ट्रेन नसून भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे इंजिन ठरेल. यामुळे दोन मोठ्या राज्यांमधील व्यापार वाढेल, नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि जागतिक स्तरावर हाय-स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञान बाळगणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत भारताला मानाचे स्थान मिळेल.

Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project : ‘बीकेसी ते शिळफाटा’ बोगदा अंतिम टप्प्यात, एनएचएसआरसीएलकडून मोठी अपडेट समोर

Web Title: Indian railways reveals first official design of mumbai ahmedabad bullet train

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM