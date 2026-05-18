Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

A picture of the country’s first proposed bullet train has been displayed at the Ministry of Railways. The picture has been installed at Gate Number 4: Indian Railways pic.twitter.com/LcbwMstDuw — ANI (@ANI) May 18, 2026
मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानचा ५०८ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. ही हाय-स्पीड ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून धावणार आहे. या संपूर्ण मार्गावर एकूण १२ स्थानके (Stations) निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये:
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या ताज्या अपडेटनुसार, गुजरात मधील सर्व ८ स्थानकांच्या पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रातही ठाणे, विरार आणि बोईसर दरम्यान बांधकाम प्रक्रियेला वेग आला आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील भूमिगत स्टेशनसाठी खोदकामाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण असलेल्या समुद्राखालील (Undersea Tunnel) बोगद्याचे कामही अत्यंत वेगाने पुढे सरकत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) मोहिमेतंर्गत या बुलेट ट्रेनचे कोच भारतातच तयार केले जात आहेत. चेन्नईची ‘इंटिग्रल कोच फॅक्टरी’ (ICF) आणि बेंगळुरूपी ‘BEML’ या कंपन्या संयुक्तपणे या ट्रेनचे सेट्स विकसित करत आहेत. रेल्वेच्या तांत्रिक अहवालानुसार, या ट्रेनचा डिझाइन स्पीड ताशी २८० किलोमीटर इतका प्रचंड असेल. यामुळे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यानचा तासांचा प्रवास काही मिनिटांवर येणार आहे.
हा संपूर्ण बुलेट ट्रेन प्रकल्प जपानच्या जगप्रसिद्ध ‘शिनकानसेन’ हाय-स्पीड रेल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विकसित केला जात आहे. मात्र, याचे डिझाइन भारतीय हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन खास पद्धतीने मॉडिफाय करण्यात आले आहे. सुरक्षा, आराम आणि जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सुविधांनी ही ट्रेन सज्ज असेल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ऑटोमोबाईल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ एक ट्रेन नसून भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे इंजिन ठरेल. यामुळे दोन मोठ्या राज्यांमधील व्यापार वाढेल, नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि जागतिक स्तरावर हाय-स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञान बाळगणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत भारताला मानाचे स्थान मिळेल.
