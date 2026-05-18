Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश
आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, ए आणि बी कॉम्प्लेक्स असतात. तसेच, यामध्ये फायबर, आयरन, सोडियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मिनकरल्स भरपूर प्रमाणात असतात. फळांचा राजा असलेला आंबा, केवळ आपली रोगप्रतिकारशक्तीच सुधारत नाही, तर डोळ्यांसाठीही फायदेशीर मानला जातो.
आंबे खाण्यापूर्वी भिजवणे का महत्त्वाचे आहे?
आंबा हे उष्ण फळ आहे आणि उन्हाळ्यात त्याचे जास्त सेवन केल्यास पोट फुगणे किंवा पोटाशी संबधित इतर समस्या उद्भवू शकतात. याव्यतिरिक्त, काही लोकांना पिंपल्स किंवा घामोळ्या येतात. असे मानले जाते की, आंबे भिजवल्याने त्यातील उष्णता कमी होते. तसेच त्यातील अतिरिक्त फायटिक ॲसिड निघून जाते.
आंब्याचे आरोग्यदायी फायदे
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते – आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. उन्हाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी आंबे खाणे उत्तम ठरते.
पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर – आंब्यामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते. याशिवाय, आंब्यामधील पाण्याचे प्रमाण आपल्या शऱीरातील एन्झाइम्सना अॅक्टिव्ह करण्यास मदत करतात. त्यात अमायलेज नावाचे एन्झाइम असते, जे आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते. परंतु, जास्त प्रमाणात आंब्याचे सेवन केल्यास पोटदुखी आणि अतिसार सुद्धा होऊ शकतात. असे म्हटले जाते की, जास्त आंबे खाल्ल्याने पोटातील उष्णता वाढते, ज्यामुळे पचनसंस्थेचे कार्य बिघडते.
त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर – आंब्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन ए केसांसाठी फायदेशीर आहे. यात असलेलेल व्हिटॅमिन सी त्वचेला नैसर्गिकरित्या चमकदार बनवते. त्यामुळे, हे फळ केवळ चवीला स्वादिष्टच नाही, तर आपल्या शरीरासाठी, त्वचेसाठी आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे.
