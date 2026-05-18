Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Reasons To Keep Mangoes In Water: आंबा खाण्याआधी पाण्यात भिजवण्याचा सल्ला दिला जातो, यामागचे कारण काय, जाणून घ्या.

Updated On: May 18, 2026 | 08:07 PM
फळांचा राजा म्हणून ओळख असलेला आंब्याचा आस्वाद घेण्यासाठी अनेकजण उन्हाळ्याची आतुरतेने वाट पाहतात. भारतात लंगडा, चौसा, तोतापुरी, अल्फान्सो आणि दसरी हे सर्वाधिक खाल्ल्या जाणाऱ्या आंब्याची जात आहेत. आंब्यामध्ये शरीराला आवश्यक अनेक पोषक तत्व असतात. म्हणून आंबा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. परंतु, तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल की आंबे खाण्यापूर्वी त्यांना पाण्यात भिजवावे. असे म्हटले जाते की, यामुळे आंब्यातील उष्णता कमी होते. पण हे खरं आहे का, की यामागे आणखी वेगळे कारण आहे. आंबा खाण्यापूर्वी तो पाण्यात का भिजवावा, जाणून घ्या.

आंब्यातील पोषक तत्व

आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, ए आणि बी कॉम्प्लेक्स असतात. तसेच, यामध्ये फायबर, आयरन, सोडियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मिनकरल्स भरपूर प्रमाणात असतात. फळांचा राजा असलेला आंबा, केवळ आपली रोगप्रतिकारशक्तीच सुधारत नाही, तर डोळ्यांसाठीही फायदेशीर मानला जातो.

आंबे खाण्यापूर्वी भिजवणे का महत्त्वाचे आहे?

आंबा हे उष्ण फळ आहे आणि उन्हाळ्यात त्याचे जास्त सेवन केल्यास पोट फुगणे किंवा पोटाशी संबधित इतर समस्या उद्भवू शकतात. याव्यतिरिक्त, काही लोकांना पिंपल्स किंवा घामोळ्या येतात. असे मानले जाते की, आंबे भिजवल्याने त्यातील उष्णता कमी होते. तसेच त्यातील अतिरिक्त फायटिक ॲसिड निघून जाते.

आंब्याचे आरोग्यदायी फायदे

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते – आंब्यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. उन्हाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी आंबे खाणे उत्तम ठरते.

पचनसंस्थेसाठी फायदेशीरआंब्यामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते. याशिवाय, आंब्यामधील पाण्याचे प्रमाण आपल्या शऱीरातील एन्झाइम्सना अॅक्टिव्ह करण्यास मदत करतात. त्यात अमायलेज नावाचे एन्झाइम असते, जे आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते. परंतु, जास्त प्रमाणात आंब्याचे सेवन केल्यास पोटदुखी आणि अतिसार सुद्धा होऊ शकतात. असे म्हटले जाते की, जास्त आंबे खाल्ल्याने पोटातील उष्णता वाढते, ज्यामुळे पचनसंस्थेचे कार्य बिघडते.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर – आंब्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन ए केसांसाठी फायदेशीर आहे. यात असलेलेल व्हिटॅमिन सी त्वचेला नैसर्गिकरित्या चमकदार बनवते. त्यामुळे, हे फळ केवळ चवीला स्वादिष्टच नाही, तर आपल्या शरीरासाठी, त्वचेसाठी आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे.

