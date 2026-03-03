Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Israel Iran Attack Has Major Impact On Air Services 3000 Flights Cancelled

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेटने एकत्रितपणे ६३० हून अधिक मार्गांवरील उड्डाणे रद्द केली आहेत. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या हवाई क्षेत्र बंद किंवा निर्बंध लादल्यामुळे इंडिगोने २ मार्च रोजी १६० उड्डाणे रद्द केली.

Updated On: Mar 03, 2026 | 10:48 AM
इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील हवाई सेवांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी हवाई क्षेत्र बंद आणि निर्बंध लादल्यामुळे आतापर्यंत ३००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. याचा प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. रविवारी या प्रदेशात येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या १८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

१४०० हून अधिक उड्डाणेदेखील सोमवारी रद्द करण्यात आली आहेत. याचा भारतावरही परिणाम झाला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेटने एकत्रितपणे ६३० हून अधिक मार्गांवरील उड्डाणे रद्द केली आहेत. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या हवाई क्षेत्र बंद किंवा निर्बंध लादल्यामुळे इंडिगोने २ मार्च रोजी १६० उड्डाणे रद्द केली. भारतातून युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे. हवाई वाहतुकीत व्यत्यय आल्याने, एअर इंडियाने सोमवारी काही भारत-युरोप आणि भारत-अमेरिका उड्डाणेदेखील रद्द केली आहेत.

हवाई क्षेत्राच्या वाहतुकीच्या समस्यांमुळे लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे. या संकटामुळे एकूण ८ देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. यामध्ये इराण, इस्रायल, इराक, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवेत आणि जॉर्डन यांचा समावेश आहे.

कोलकाताहून 20 उड्डाणे रद्द

कोलकाताहून सोमवारी २० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या मते, रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये एमिरेट्सहून येणारी ४ आणि निघणारी ४ उड्डाणे, कतार एअरवेज आणि एतिहाद एअरवेजकडून येणारी दोन आणि निघणारी २ उड्डाणे, एअर अरेबियाहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे आणि फ्लायदुबईहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे यांचा समावेश आहे.

हेदेखील वाचा : Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू

अमेरिका(America)-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला आहे. हे इराणचे सर्वात मोठे नुकसान मानले जात आहे. यामुळे इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत विनाशाकारी सूड उगवण्यास सुरुवात केली आहे. इराण मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना आणि अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. तसेच इस्रायलवरही हल्ले सुरुच आहेत. इराणने अमेरिका-इस्रायलविरोधात थेट युद्धाची घोषणा केली आहे. नुकतेच इराणने सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावासावर भयंकर हल्ला केला आहे.

Web Title: Israel iran attack has major impact on air services 3000 flights cancelled

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला
1

Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात
2

Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’
3

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’

अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे विश्व रक्तरंजित; हत्येमुळे इराणच्या स्वाभिमानाला तडा
4

अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे विश्व रक्तरंजित; हत्येमुळे इराणच्या स्वाभिमानाला तडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

Mar 03, 2026 | 10:48 AM
सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

Mar 03, 2026 | 10:41 AM
”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा

”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा

Mar 03, 2026 | 10:33 AM
Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

Mar 03, 2026 | 10:24 AM
राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणारे स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 03 मार्चचा इतिहास

राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणारे स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 03 मार्चचा इतिहास

Mar 03, 2026 | 10:16 AM
Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत

Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत

Mar 03, 2026 | 10:05 AM
Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Mar 03, 2026 | 10:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM