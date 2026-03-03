इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील हवाई सेवांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी हवाई क्षेत्र बंद आणि निर्बंध लादल्यामुळे आतापर्यंत ३००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. याचा प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. रविवारी या प्रदेशात येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या १८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.
१४०० हून अधिक उड्डाणेदेखील सोमवारी रद्द करण्यात आली आहेत. याचा भारतावरही परिणाम झाला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेटने एकत्रितपणे ६३० हून अधिक मार्गांवरील उड्डाणे रद्द केली आहेत. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांच्या हवाई क्षेत्र बंद किंवा निर्बंध लादल्यामुळे इंडिगोने २ मार्च रोजी १६० उड्डाणे रद्द केली. भारतातून युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे. हवाई वाहतुकीत व्यत्यय आल्याने, एअर इंडियाने सोमवारी काही भारत-युरोप आणि भारत-अमेरिका उड्डाणेदेखील रद्द केली आहेत.
हवाई क्षेत्राच्या वाहतुकीच्या समस्यांमुळे लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे. या संकटामुळे एकूण ८ देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. यामध्ये इराण, इस्रायल, इराक, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवेत आणि जॉर्डन यांचा समावेश आहे.
कोलकाताहून 20 उड्डाणे रद्द
कोलकाताहून सोमवारी २० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या मते, रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये एमिरेट्सहून येणारी ४ आणि निघणारी ४ उड्डाणे, कतार एअरवेज आणि एतिहाद एअरवेजकडून येणारी दोन आणि निघणारी २ उड्डाणे, एअर अरेबियाहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे आणि फ्लायदुबईहून येणारी एक आणि निघणारी एक उड्डाणे यांचा समावेश आहे.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू
अमेरिका(America)-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला आहे. हे इराणचे सर्वात मोठे नुकसान मानले जात आहे. यामुळे इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत विनाशाकारी सूड उगवण्यास सुरुवात केली आहे. इराण मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना आणि अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. तसेच इस्रायलवरही हल्ले सुरुच आहेत. इराणने अमेरिका-इस्रायलविरोधात थेट युद्धाची घोषणा केली आहे. नुकतेच इराणने सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावासावर भयंकर हल्ला केला आहे.