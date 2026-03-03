Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात

तेल अवीव : अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणवर संयुक्त हल्ले केले जात आहेत. त्यातच लेसर लाईटने शक्तिशाली रॉकेट पाडून इस्रायलने इतिहास रचला आहे. वर्षानुवर्षे चर्चेत असलेला आयर्न बीम अखेर यशस्वी झाला आहे. हिज्बुल्लाहने रविवारी रात्री उशिरा लेबनॉनमधून इस्त्रायलवर मोठा हल्ला केला. या काळात रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले आणि ते थांबविण्यासाठी इस्त्रायलने पहिल्यांदाच आयर्न बीम सक्रिय केला. युद्धभूमीवर रॉकेट रोखण्याची क्षमता त्यांनी सिद्ध केली आहे.
इस्त्रायलने आयर्न बीम रॉकेट रोखतानाचा व्हिडिओदेखील जारी केला आहे, ज्यामुळे त्यांचे तांत्रिक कौशल्य दिसून आले आहे. आतापर्यंत, हिज्बुल्लाहसारख्या संघटना स्वस्त रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रे सोडत असत आणि त्यांना रोखण्यासाठी इस्त्रायलला खूप खर्च येत असे. इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे तयार करणे महागडे आहे. परंतु आता, २ डॉलरपेक्षा कमी किमतीत, आयर्न बीम रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रे रोखत आहे. खामेनेईच्या मृत्यूनंतर लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाहने संतापाने इस्त्रायलवर हल्ला केला. त्यानंतर, इस्त्रायली हवाई दलाने लेबनॉनमधील अनेक हिज्बुल्लाह तळांवर जोरदार बॉम्बहल्ला केला.
आधुनिक आयर्न बीम तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, इस्त्रायल त्याच्या प्रसिद्ध आयर्न डोम संरक्षण प्रणालीवर देखील अवलंबून आहे, जी त्याच्या हवाई संरक्षण नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे आणि देशाच्या लष्करी नवोपक्रमाचे प्रतीक आहे.
५०० मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे केले गेले करार
इस्त्रायलने या आठवड्यात आयर्न बीम हवाई संरक्षण प्रणालीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी देशांतर्गत संरक्षण कंपन्या राफेल अॅडव्हान्स्ड डिफेन्स सिस्टम्स आणि एल्बिट सिस्टम्ससोबत ५०० मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे करार केले आहेत. इस्त्रायली संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आयर्न डोमसोबत विकसित केलेले आयर्न बीम अण्वस्त्रे ड्रोन, रॉकेट आणि मोर्टारसह विविध हवाई धोक्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे.
हेदेखील वाचा : अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे जग होणार रक्तरंजित; त्यांच्या हत्येमुळे इराणचा स्वाभिमानाला तडा