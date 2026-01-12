PSLVC62: ISROचे देशाच्या सीमा सुरक्षा उपग्रहाचे स्वप्न भंगले; तिसऱ्या टप्प्यातील ‘त्या’ तांत्रिक बिघाडामुळे घात, मिशन अयशस्वी

ISRO PSLV C62 mission fail new : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’ (ISRO) साठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा होता. नवीन वर्षाची सुरुवात एका मोठ्या यशाने होईल अशी संपूर्ण देशाला आशा होती. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून सकाळी १०:१७ वाजता PSLV C-62 रॉकेटने आकाशात झेप घेतली. मात्र, अवघ्या काही मिनिटांतच आनंदाचे रूपांतर चिंतेत झाले. रॉकेटच्या तिसऱ्या टप्प्यात (Third Stage) शेवटच्या क्षणी उद्भवलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे ही मोहीम अपयशी ठरल्याचे इस्रोने स्पष्ट केले आहे.
सोमवारी सकाळी १०:१७:३० वाजता पहिल्या लाँच पॅडवरून रॉकेटने उड्डाण केले. सुरुवातीचे दोन टप्पे अत्यंत सुरळीत पार पडले होते. सर्व पॅरामीटर्स योग्य असल्याचे इस्रोच्या नियंत्रण कक्षातून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, जेव्हा रॉकेट तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले, तेव्हा इंजिनमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाली. यामुळे उपग्रहाला आवश्यक असलेला वेग आणि दिशा मिळू शकली नाही आणि मोहीम पूर्ण होऊ शकली नाही.
या मोहिमेतील मुख्य पेलोड हा संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचा (DRDO) EOS-N1 (अन्वेषा) उपग्रह होता. हा एक हायपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्झर्व्हेशन उपग्रह होता, जो भारताच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. लपलेली शत्रूची ठिकाणे शोधणे, जंगलांची देखरेख आणि पर्यावरणीय बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘अन्वेषा’ क्रांतिकारी ठरणार होता. याशिवाय, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) च्या माध्यमातून अमेरिका आणि इतर देशांचे १४ छोटे उपग्रह देखील या रॉकेटमध्ये होते.
ISRO’s ‘Workhorse’ Rocket Crashes Dreams Again: PSLV-C62 Suffers Heartbreaking Third-Stage Disaster!
Sriharikota: In a shocking setback that has left the nation stunned, ISRO’s reliable Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C62) suffered a major technical anomaly during its… pic.twitter.com/Y4CwtDnRPv — HyderabadHerald (@HyderabadHeral) January 12, 2026
credit : social media and Twitter
EOS-N1 उपग्रहाच्या अपयशामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. सीमेपलीकडील हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी या उपग्रहाची रचना करण्यात आली होती. विशेषतः हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तंत्रज्ञानामुळे शत्रूने लपवलेली शस्त्रे किंवा तळ शोधणे सोपे झाले असते. २०२५ मधील एका अपयशानंतर PSLV चे हे जोरदार पुनरागमन मानले जात होते, परंतु दुर्दैवाने या मोहिमेला यश मिळाले नाही.
अंतराळ मोहिमांमध्ये असे तांत्रिक अडथळे येणे नवीन नाही. इस्रोचे शास्त्रज्ञ आता या अपयशाच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करत आहेत. ‘फेल्युअर अॅनालिसिस कमिटी’ (FAC) स्थापन करण्यात आली असून, रॉकेटच्या तिसऱ्या टप्प्यात नेमकी काय चूक झाली, याचा शोध घेतला जाईल. यापूर्वीही इस्रोने अनेक अपयशानंतर प्रचंड मोठ्या यशाची शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. त्यामुळे या धक्क्यातून सावरून इस्रो लवकरच पुन्हा नव्या जोमाने अवकाश झेप घेईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Ans: रॉकेटच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटच्या भागात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे रॉकेट उपग्रहाला योग्य कक्षेत नेऊ शकले नाही.
Ans: यामध्ये DRDO चा EOS-N1 (अन्वेषा) हा महत्त्वाचा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह होता.
Ans: यामुळे सीमा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय देखरेखीसाठी नियोजित असलेले उपग्रह कार्य लांबणीवर पडले असून, व्यावसायिक करारांवरही परिणाम होऊ शकतो.