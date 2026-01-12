पाकिस्तानात पुन्हा फुत्कारले दहशतवादाचे अजगर; 1000 सुसाईड बॉम्बर तयार, Masood Azharचा ‘ऑडिओ’ भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान

Masood Azhar audio clip threat India 2026 : पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मद या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख आणि जागतिक दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरने (Masood Azhar )पुन्हा एकदा भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका ताज्या ऑडिओ क्लिपमध्ये, मसूद अझहरने दावा केला आहे की त्याच्याकडे भारतात घुसखोरी करण्यासाठी १,००० हून अधिक आत्मघाती हल्लेखोर तयार आहेत. मात्र, संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ही धमकी नसून भारताने मे २०२५ मध्ये केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) मुळे निर्माण झालेली हतबलता आहे.
व्हायरल झालेल्या ऑडिओमध्ये मसूद अझहर अत्यंत चिथावणीखोर भाषेत बोलताना ऐकू येतो. तो म्हणतो, “आमच्याकडे फक्त शंभर-दोनशे नव्हे, तर हजारो फिदाईन (आत्मघाती हल्लेखोर) तयार आहेत. जर त्यांची खरी संख्या जगासमोर आली, तर खळबळ उडेल.” अझहरचा दावा आहे की हे तरुण कोणत्याही भौतिक लाभासाठी किंवा व्हिसासाठी नव्हे, तर केवळ ‘शहादत’ (हौतात्म्य) मिळवण्यासाठी तडपत आहेत. भारताच्या कोणत्याही मिसाईला किंवा लढाऊ विमानाला हे फिदाईन घाबरत नाहीत, अशी बढाईही त्याने यात मारली आहे.
मसूद अझहरची ही धमकी अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारतीय सुरक्षा दलांनी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षाही मोठा हल्ला चढवला आहे. मे २०२५ मध्ये, पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. या मोहिमेत जैशचे बहावलपूरमधील मुख्यालय ‘जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह’ पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले. या हल्ल्यात मसूद अझहरची बहीण, भाचा, पुतण्या आणि इतर १० जवळचे नातेवाईक ठार झाले होते. या नुकसानीची कबुली खुद्द जैशच्या कमांडरने सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिली होती.
इंटेलिजन्स रिपोर्टनुसार, मसूद अझहर आता भारतात नवीन प्रकारे दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याने ‘महिला दहशतवादी ब्रिगेड’ तयार करण्याची योजना आखली असून तरुणांना रेडिकलाइज करण्यासाठी टेलिग्राम आणि ‘X’ सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला आहे. मात्र, २०१९ च्या बहावलपूरमधील स्फोटानंतर अझहर स्वतः कधीही सार्वजनिक ठिकाणी दिसलेला नाही. तो सध्या पाकिस्तानव्याप्त भागात लपून बसला असून तिथूनच आपले ऑडिओ संदेश प्रसारित करत असल्याची शक्यता आहे.
मसूद अझहरच्या या ऑडिओ क्लिपची तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताची ‘झिरो टॉलरन्स’ नीती कायम असून कोणत्याही चिथावणीला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. सीमेवर ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जात असून लष्कराला हाय-अलर्टवर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
