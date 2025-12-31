काश्मीरमध्ये ‘चिल्ला-ए-कलां’चा प्रभाव; अनेक भागांत बर्फवृष्टी व पावसाचा इशारा, गुलमर्ग-पहलगाममधील तापमान शून्याखाली

श्रीनगर, वृत्तसंस्था: काश्मीरमध्ये यंदाच्या हिवाळ्यात थंडी अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी गुलमर्ग आणि पहलगाम (Pahalgam) येथे तापमान शून्याखाली नोंदवले गेले आहे. संपूर्ण खोऱ्यातील तापमान या हंगामाच्या सरासरीपेक्षा ३ ते ४ अंशांनी अधिक आहे. हवामान विभागाने (weather forecast) खोऱ्यात पाऊस किंवा हिमवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. मंगळवारी सकाळी संपूर्ण परिसरात ढगाळ वातावरण होते. सध्या खोऱ्यात ‘चिल्ला-ए-कलां’ हा ४० दिवसांचा तीव्र थंडीचा काळ सुरू आहे. या काळात रात्रीचे तापमान सामान्यतः हिमांक बिंदूपेक्षा ३ ते ८ अंशांनी खाली जाते. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे किमान तापमान सरासरीपेक्षा ४ अंशांनी जास्त असून ते शून्याखाली १.२ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. खोऱ्याचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या काझीगुंड येथे तापमान १.४ अंश सेल्सियस इतके असून तेही सरासरीपेक्षा ४.१ अंशांनी अधिक आहे. २ जानेवारीपर्यंत लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुजफ्फराबाद येथे तुरळक ते व्यापक पावसासह हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. याच कालावधीत जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि
उत्तराखंडमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस व हिमवृष्टीचे संकेत आहेत. ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारीदरम्यान पंजाब, हरयाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम राजस्थानमध्ये काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो, तर दिल्लीत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
|Header 1
|Header 2
|Header 3
|डिलक्स
|677-0
|499-2
|राजधानी डे
|136-0
|358-6
|श्रीदेवी
|340-7
|348-5
|श्रीदेवी नाइट
|349-6
|370-0
|न्यू प्रभात
|270-9
|145-0
पुढील दोन दिवसांत उत्तर-पश्चिम भारतात किमान तापमान २ ते ४ अंशांनी वाढू शकते, त्यानंतर तापमानात ३ ते ४ अंशांची घसरण होण्याची शक्यता आहे. पूर्व आणि मध्य भारतात पुढील २ ते ३ दिवसांत किमान तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याची स्थिती राहू शकते, तर १ जानेवारीपर्यंत पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये दाट धुक्याचा इशारा आहे. झारखंडमध्ये मंगळवारी थंडीची लाट कायम असून गुमला येथे किमान तापमान २.४ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले.
मध्य प्रदेशात जेट स्ट्रीमचा वेग २८७ किमी प्रतितासपर्यंत पोहोचला असून त्यामुळे राज्यातील किमान तापमानात तीव्र घट झाली आहे. भोपाळमध्ये रात्रीचे तापमान ५.६ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. काही जिल्ह्यांत अद्याप थंडीच्या लाटेचा प्रभाव कायम आहे. अनेक ठिकाणी सकाळी दाट धुके होते. थंडीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर ते ४ जानेवारीदरम्यान शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये मंगळवारी पहाटे दाट धुके पसरले होते, त्यामुळे अनेक भागांत दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. वायू गुणवत्तेत थोडी सुधारणा झाली असली, तरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ३८८ नोंदवला गेला असून तो ‘अतिशय खराब’ श्रेणीत आहे.
