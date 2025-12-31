Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Kashmir Chilla I Kalan Weather Update 2025 Snowfall In Gulmarg And Pahalgam

काश्मीरमध्ये ‘चिल्ला-ए-कलां’चा प्रभाव; अनेक भागांत बर्फवृष्टी व पावसाचा इशारा, गुलमर्ग-पहलगाममधील तापमान शून्याखाली

Kashmir Chilla-i-Kalan : काश्मीरमध्ये 40 दिवसांचा कडक थंडीचा काळ, म्हणजेच 'चिल्ला-ए-कलां' सुरू झाला आहे. यामुळे गुलमर्ग आणि पहलगाम सारख्या पर्यटन स्थळांवर तापमान शून्याखाली गेले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:53 PM
Kashmir Chilla-i-Kalan weather update 2025 Snowfall in Gulmarg and Pahalgam

काश्मीरमध्ये 'चिल्ला-ए-कलां'चा प्रभाव; अनेक भागांत बर्फवृष्टी व पावसाचा इशारा, गुलमर्ग-पहलगाममधील तापमान शून्याखाली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चिल्ला-ए-कलां’ या ४० दिवसांच्या कडक थंडीच्या काळाचा प्रभाव वाढला असून गुलमर्ग आणि पहलगाममध्ये तापमान शून्याखाली गेले आहे.
  •  २ जानेवारीपर्यंत जम्मू-काश्मीरसह हिमाचल, उत्तराखंड आणि लडाखमध्ये मुसळधार बर्फवृष्टी आणि पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
  • दिल्लीत पावसाची शक्यता असून मध्य प्रदेशात कडाक्याच्या थंडीमुळे ४ जानेवारीपर्यंत शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.

श्रीनगर, वृत्तसंस्था: काश्मीरमध्ये यंदाच्या हिवाळ्यात थंडी अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी गुलमर्ग आणि पहलगाम (Pahalgam) येथे तापमान शून्याखाली नोंदवले गेले आहे. संपूर्ण खोऱ्यातील तापमान या हंगामाच्या सरासरीपेक्षा ३ ते ४ अंशांनी अधिक आहे. हवामान विभागाने (weather forecast) खोऱ्यात पाऊस किंवा हिमवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. मंगळवारी सकाळी संपूर्ण परिसरात ढगाळ वातावरण होते. सध्या खोऱ्यात ‘चिल्ला-ए-कलां’ हा ४० दिवसांचा तीव्र थंडीचा काळ सुरू आहे. या काळात रात्रीचे तापमान सामान्यतः हिमांक बिंदूपेक्षा ३ ते ८ अंशांनी खाली जाते. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे किमान तापमान सरासरीपेक्षा ४ अंशांनी जास्त असून ते शून्याखाली १.२ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. खोऱ्याचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या काझीगुंड येथे तापमान १.४ अंश सेल्सियस इतके असून तेही सरासरीपेक्षा ४.१ अंशांनी अधिक आहे. २ जानेवारीपर्यंत लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुजफ्फराबाद येथे तुरळक ते व्यापक पावसासह हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. याच कालावधीत जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि
उत्तराखंडमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस व हिमवृष्टीचे संकेत आहेत. ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारीदरम्यान पंजाब, हरयाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम राजस्थानमध्ये काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो, तर दिल्लीत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Header 1 Header 2 Header 3
डिलक्स 677-0  499-2
राजधानी डे 136-0 358-6
श्रीदेवी 340-7 348-5
श्रीदेवी नाइट 349-6  370-0
न्यू प्रभात 270-9  145-0

उत्तर भारतात तापमानात घसरण

पुढील दोन दिवसांत उत्तर-पश्चिम भारतात किमान तापमान २ ते ४ अंशांनी वाढू शकते, त्यानंतर तापमानात ३ ते ४ अंशांची घसरण होण्याची शक्यता आहे. पूर्व आणि मध्य भारतात पुढील २ ते ३ दिवसांत किमान तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याची स्थिती राहू शकते, तर १ जानेवारीपर्यंत पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये दाट धुक्याचा इशारा आहे. झारखंडमध्ये मंगळवारी थंडीची लाट कायम असून गुमला येथे किमान तापमान २.४ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khaleda Zia: PM मोदींचा ‘तो’ खास संदेश! खालिदा झियांचे सुपुत्र तारिक रहमान व S. Jaishankar यांच्या भेटीने जागतिक राजकारणात खळबळ

४ जानेवारीपर्यंत मध्य प्रदेशात शाळांना सुटी

मध्य प्रदेशात जेट स्ट्रीमचा वेग २८७ किमी प्रतितासपर्यंत पोहोचला असून त्यामुळे राज्यातील किमान तापमानात तीव्र घट झाली आहे. भोपाळमध्ये रात्रीचे तापमान ५.६ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. काही जिल्ह्यांत अद्याप थंडीच्या लाटेचा प्रभाव कायम आहे. अनेक ठिकाणी सकाळी दाट धुके होते. थंडीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर ते ४ जानेवारीदरम्यान शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Vs UAE: येमेनचे होणार दोन तुकडे? जाणून घ्या कसे फुटीरतावादी संघटना ‘STC’ मुळे दोन महासत्ता एकमेकांना भिडल्या

दिल्लीतील एक्यूआय ‘अतिशय खराब’

दिल्लीमध्ये मंगळवारी पहाटे दाट धुके पसरले होते, त्यामुळे अनेक भागांत दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. वायू गुणवत्तेत थोडी सुधारणा झाली असली, तरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ३८८ नोंदवला गेला असून तो ‘अतिशय खराब’ श्रेणीत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: झू बो (Xu Bo) कोण आहेत?

    Ans: झू बो हे चीनमधील आघाडीच्या डुओयी नेटवर्क (Duoyi Network) या मोबाईल गेमिंग कंपनीचे संस्थापक आणि अब्जाधीश अध्यक्ष आहेत.

  • Que: झू बो यांना नक्की किती मुले आहेत?

    Ans: अधिकृत माहितीनुसार त्यांना १०० मुले आहेत, मात्र त्यांच्या माजी प्रेयसीने ही संख्या ३०० असल्याचा दावा केला आहे.

  • Que: त्यांनी एलोन मस्क यांच्याबद्दल काय विधान केले?

    Ans: आपले व्यावसायिक साम्राज्य जागतिक स्तरावर मजबूत करण्यासाठी त्यांना आपल्या मुलांचे लग्न एलोन मस्कच्या मुलांशी लावून मोठी युती करायची आहे.

Web Title: Kashmir chilla i kalan weather update 2025 snowfall in gulmarg and pahalgam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
1

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

वातावरणात होतोय कमालीचा बदल; तापमानाचा पारा पुन्हा चढणार, आता…
2

वातावरणात होतोय कमालीचा बदल; तापमानाचा पारा पुन्हा चढणार, आता…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM