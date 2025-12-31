Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Khaleda Zia: PM मोदींचा ‘तो’ खास संदेश! खालिदा झियांचे सुपुत्र तारिक रहमान व S. Jaishankar यांच्या भेटीने जागतिक राजकारणात खळबळ

S. Jaishankar at Dhaka : पंतप्रधान मोदींचा शोक संदेश घेऊन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ढाक्याला पोहोचले. त्यांनी माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या निधनाबद्दल भारताच्या वतीने शोक व्यक्त केला.

Updated On: Dec 31, 2025 | 02:34 PM
खालिदा झियांच्या निधनाने बांगलादेश शोकाकुल; पंतप्रधान मोदींचा खास निरोप घेऊन एस. जयशंकर ढाक्यात! तारिक रहमान यांची घेतली भेट

  •  बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींचा विशेष शोकसंदेश घेऊन एस. जयशंकर ढाक्यात दाखल झाले.
  •  मतभेद बाजूला ठेवून दुःखाच्या प्रसंगी भारताने आपल्या शेजारी देशाशी असलेली बांधिलकी आणि माणुसकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
  •  जयशंकर यांनी खालिदा झिया यांचा मुलगा तारिक रहमान यांची भेट घेऊन भारत सरकार आणि जनतेच्या वतीने संवेदना व्यक्त केल्या.

PM Modi’s condolence letter to Tarique Rahman : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकीय इतिहासातील एक पर्व संपले आहे. माजी पंतप्रधान आणि ‘बीएनपी’ (BNP) पक्षाच्या सर्वेसर्वा बेगम खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांचे मंगळवारी वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन झाले. या दुःखद प्रसंगी भारताने आपला शेजारी धर्म निभावत तातडीने पावले उचलली आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) आज बुधवारी (दि. 31 डिसेंबर 2025) सकाळी विशेष विमानाने ढाका येथे पोहोचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा वैयक्तिक शोकसंदेश आणि सांत्वन पत्र घेऊन ते झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा भावनिक संदेश

डॉ. जयशंकर यांनी ढाक्यात पोहोचल्यानंतर खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी लिहिलेले शोकपत्र सुपूर्द केले. या पत्रात मोदींनी म्हटले आहे की, “खालिदा झिया यांचे निधन हे केवळ बांगलादेशचे नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे मोठे नुकसान आहे. भारताने नेहमीच बांगलादेशला एक जवळचा मित्र मानले असून, या कठीण काळात आम्ही बांगलादेशी जनतेच्या दुःखात सहभागी आहोत.” भारत सरकारने या भेटीद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, राजकीय विचारसरणी वेगळी असली तरी शेजारील राष्ट्राच्या दुःखात भारत सदैव खंबीरपणे उभा आहे.

लोकशाहीतील योगदानाचे स्मरण

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी खालिदा झिया यांच्या चार दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाचे कौतुक केले. वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी पती झियाउर रहमान यांच्या हत्येनंतर त्यांनी राजकारणाची धुरा सांभाळली होती. “खालिदा झिया यांनी बांगलादेशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवेसाठी दिलेले योगदान इतिहासात नेहमीच आदराने लक्षात ठेवले जाईल,” असे जयशंकर यावेळी म्हणाले. बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांनी महिला सबलीकरणाची जी मुहूर्तमेढ रोवली, त्याचाही जयशंकर यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

ढाका विमानतळावर भव्य स्वागत

बुधवारी सकाळी ११:३० वाजता जयशंकर यांचे विमान ढाका विमानतळावर उतरले. तिथे भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा आणि बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांचे स्वागत केले. दीर्घ आजाराने त्रस्त असलेल्या खालिदा झिया यांनी अखेरचा श्वास घेतल्याने संपूर्ण बांगलादेशात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर देशातील राजकीय पोकळी भरून काढणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे. जयशंकर यांची ही भेट भविष्यातील भारत-बांगलादेश संबंधांना नवी दिशा देणारी ठरू शकते.

शेजारी धर्माचे पालन आणि राजनैतिक संदेश

भारताने नेहमीच ‘शेजारी प्रथम’ (Neighborhood First) या धोरणाला प्राधान्य दिले आहे. खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे आणि भारताचे संबंध काही काळापूर्वी ताणलेले होते, परंतु या संकटकाळात भारताने दाखवलेली ही तत्परता आणि माणुसकी राजनैतिक स्तरावर खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. जयशंकर यांच्या या दौऱ्यामुळे बांगलादेशातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये भारताची प्रतिमा ‘संकट काळातील मित्र’ म्हणून अधिक गडद झाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: खालिदा झिया यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?

    Ans: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे ३० डिसेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ८० व्या वर्षी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.

  • Que: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ढाक्याला का गेले आहेत?

    Ans: ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकृत शोक संदेश घेऊन खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी गेले आहेत.

  • Que: भारताने खालिदा झियांच्या निधनावर काय म्हटले?

    Ans: भारताने याला 'संपूर्ण दक्षिण आशियाचे नुकसान' म्हटले असून त्यांच्या लोकशाहीतील योगदानाचे कौतुक केले आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 02:33 PM

