Khaleda Zia: PM मोदींचा ‘तो’ खास संदेश! खालिदा झियांचे सुपुत्र तारिक रहमान व S. Jaishankar यांच्या भेटीने जागतिक राजकारणात खळबळ

PM Modi’s condolence letter to Tarique Rahman : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकीय इतिहासातील एक पर्व संपले आहे. माजी पंतप्रधान आणि ‘बीएनपी’ (BNP) पक्षाच्या सर्वेसर्वा बेगम खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांचे मंगळवारी वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन झाले. या दुःखद प्रसंगी भारताने आपला शेजारी धर्म निभावत तातडीने पावले उचलली आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) आज बुधवारी (दि. 31 डिसेंबर 2025) सकाळी विशेष विमानाने ढाका येथे पोहोचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा वैयक्तिक शोकसंदेश आणि सांत्वन पत्र घेऊन ते झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत.
डॉ. जयशंकर यांनी ढाक्यात पोहोचल्यानंतर खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी लिहिलेले शोकपत्र सुपूर्द केले. या पत्रात मोदींनी म्हटले आहे की, “खालिदा झिया यांचे निधन हे केवळ बांगलादेशचे नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे मोठे नुकसान आहे. भारताने नेहमीच बांगलादेशला एक जवळचा मित्र मानले असून, या कठीण काळात आम्ही बांगलादेशी जनतेच्या दुःखात सहभागी आहोत.” भारत सरकारने या भेटीद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, राजकीय विचारसरणी वेगळी असली तरी शेजारील राष्ट्राच्या दुःखात भारत सदैव खंबीरपणे उभा आहे.
On arrival in Dhaka, met with Mr Tarique Rahman @trahmanbnp, Acting Chairman of BNP and son of former PM of Bangladesh Begum Khaleda Zia. Handed over to him a personal letter from Prime Minister @narendramodi. Conveyed deepest condolences on behalf of the Government and… pic.twitter.com/xXNwJsRTmZ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 31, 2025
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी खालिदा झिया यांच्या चार दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाचे कौतुक केले. वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी पती झियाउर रहमान यांच्या हत्येनंतर त्यांनी राजकारणाची धुरा सांभाळली होती. “खालिदा झिया यांनी बांगलादेशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवेसाठी दिलेले योगदान इतिहासात नेहमीच आदराने लक्षात ठेवले जाईल,” असे जयशंकर यावेळी म्हणाले. बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांनी महिला सबलीकरणाची जी मुहूर्तमेढ रोवली, त्याचाही जयशंकर यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
बुधवारी सकाळी ११:३० वाजता जयशंकर यांचे विमान ढाका विमानतळावर उतरले. तिथे भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा आणि बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांचे स्वागत केले. दीर्घ आजाराने त्रस्त असलेल्या खालिदा झिया यांनी अखेरचा श्वास घेतल्याने संपूर्ण बांगलादेशात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर देशातील राजकीय पोकळी भरून काढणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे. जयशंकर यांची ही भेट भविष्यातील भारत-बांगलादेश संबंधांना नवी दिशा देणारी ठरू शकते.
भारताने नेहमीच ‘शेजारी प्रथम’ (Neighborhood First) या धोरणाला प्राधान्य दिले आहे. खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाचे आणि भारताचे संबंध काही काळापूर्वी ताणलेले होते, परंतु या संकटकाळात भारताने दाखवलेली ही तत्परता आणि माणुसकी राजनैतिक स्तरावर खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. जयशंकर यांच्या या दौऱ्यामुळे बांगलादेशातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये भारताची प्रतिमा ‘संकट काळातील मित्र’ म्हणून अधिक गडद झाली आहे.
Ans: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे ३० डिसेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ८० व्या वर्षी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.
Ans: ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकृत शोक संदेश घेऊन खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी गेले आहेत.
Ans: भारताने याला 'संपूर्ण दक्षिण आशियाचे नुकसान' म्हटले असून त्यांच्या लोकशाहीतील योगदानाचे कौतुक केले आहे.