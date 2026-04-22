क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या! घराच्या भिंतींवर रक्ताचे शिंतोडे, ड्रममधून वाहणारे रक्त…; ११ वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या

Buldhana Crime: लग्न, बेरोजगारीचा ताण, गरीब परिस्थितीचा फटका; लग्न न झाल्याने दोन युवकांचे टोकाचे पाऊल
कशी उघडकीस आली घटना?
या प्रकरणाचा उलगडा चिमुकल्याची आई आणि बहीण कामावरून परतल्या तेव्हा झाला. सुरज असे ११ वर्षीय मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव. सुरज हा घरात त्यांना दिसला नाही. त्यामुळे त्यांनी बराचवेल सुरजचा शोध घेतला. मात्र तो कुठेच सापडला नाही. घराला कुलूप असूनही आतून कुलरचा आवाज येत असल्याने नातेवाईकांना काहीतरी अघटीत घडल्याची शंका आली. मथुरा हा सुरजच्या आईवर जबरदस्तीने लग्नासाठी दबाव टाकत होता, मात्र तिचा याला विरोध होता. मथुरा रजक, जो अनेकदा रागात असायचा, त्यानेच मुलाला कुठे नेले असावे, असा संशय महिलेला आला. तिने तात्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनतर घराचे कुलूप तोडण्यात आले. सुरुवातीला काहीच संशयास्पद आढळले नाही. पण जेव्हा त्यांची नजर रक्ताचे डाग असलेल्या एका उशीवर पडली तेव्हा घरातील दृश्य पाहून थरकाप उडाला. घराच्या भिंतीवर आणि उशीवर रक्ताचे शिंतोडे उडालेले होते आणि ड्रममधून रक्त वाहत होता. हे बघून उपथित सगळेच हादरले. घरातील ड्रम मध्ये त्याचा मृतदेह आढळून आला. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून आरोपीने मृतदेह ड्रममध्ये टाकून त्यावर कपडे ठेवले होते. बहिणीच्या सांगण्यानुसार, आरोपीने विळ्याने सुरजचा गळा चिरला होता.
मृतकाच्या आईने काय सांगितले?
पीडितेने सांगितले की आरोपी मथुरा रजकचे दुकान नेहमी सुरू असायचे, पण आज ते बंद होते. मृतकाची बहीण सेजल रजक हिने सांगितले की, ती सकाळी 11 वाजता कामासाठी घराबाहेर पडली होती आणि तिची आई सकाळी 6 वाजताच कामावर गेली होती. दुपारी 12.30 च्या सुमारास आईचा फोन आला की ती घरी पोहोचली आहे, पण घराला कुलूप असून सुरज कुठेही दिसत नाहीये. जेव्हा त्या कामावरून परतल्या तेव्हा घराला कुलूप होते, पण आत दिवे आणि कुलर सुरू होता. त्यांनी मुलगा बादलचा खूप शोध घेतला, पण तो सापडला नाही. त्यानंतर त्यांनी मुलगी आणि शेजारील लोकांशी विचारपूस केली, पण कोणालाच काही माहिती नव्हती.
पोलीस तपास सुरु
सुरज हा नुकताच पाचवी उत्तीर्ण होऊन नव्या उमेदीने सहावीत प्रवेश घेणार होता. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या शोधला तीन वेगवेगळ्या पथकांद्वारे छापे टाकत आहेत. घटनास्थळी एफएसएल पथक आणि फिंगरप्रिंट तज्ज्ञ पुरावे गोळा करत आहेत. नातेवाईकांचे सविस्तर जबाब आणि पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रेमप्रकरण किंवा अन्य कोणत्याही वादाबाबत त्यांनी सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असून तपास पूर्ण झाल्यावरच परिस्थिती स्पष्ट होईल असे पोलिसांनी म्हंटले आहे.
