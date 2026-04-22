Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Slams Pakistan Army Chief Munir Playing Double Game Us Conflict

Iran Slams Pakistan : पाकिस्तानचा ‘डबल गेम’ उघड! इराणने Asim Munir ला म्हटलं अमेरिकन पोस्टमन, एका चुकीमुळे वातावरण तापलं

Iran Pakistan Relations : अमेरिकेवरुन पाकिस्तान आणि इराणच्या राजनैतिक संबंधात ठिणगी पडली आहे. पाकिस्तान डबल गेम खेळत असल्याचा आरोप इराणने केला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 01:26 PM
Iran Slams Pakistan

Iran Slams Pakistan : पाकिस्तानचा 'डबल गेम' उघड! इराणने Asim Munir ला म्हटलं अमेरिकन पोस्टमन, एका चुकीमुळे वातावरण तापलं (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तान खेळतोय डबल गेम
  • इराणची लष्कर प्रमुख असीम मुनीरवर तीव्र टीका
  • अमेरिकन पोस्टमन म्हणून संबोधले
Pakistan Iran Relations : तेहारन/इस्लामाबाद : अमेरिकेशी तणावादरम्यान इराणचा आता पाकिस्तानसोबत वाद पेटला आहे. पाकिस्तान आणि इराणच्या राजनैतिक संबंधात मोठी ठिणगी पडली आहे. इराणच्या प्रसारमाध्यमांनी पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Asim Munir) यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. तसेच पाकिस्तान डबल गेम खेळत असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

US Iran Ceasefire : ‘…तरच चर्चा होईल’; ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव इराणने पायदळी तुडवला, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

इराणच्या प्रसारमाध्यांमीन मुनीर यांना अमेरिकेचा पोस्टमॅन म्हणून संबोधले आहे. पाकिस्तान (Pakistan) निष्पक्षतेचा आव आणत असून अमेरिकेच्या तालावर नाचत असल्याचे इराणने म्हटले आहे.

नेमका काय आहे वाद?

इस्लामाबदमध्ये या आठवड्यात शांतता चर्चेची दुसरी फेरी पार पडणार होती. इराणने या चर्चेसाठी स्पष्ट नकार दिला होता. अमेरिकेच्या इराणी जहाजावरील नाकेबंदी हटवल्याशिवाय चर्चा होणार नसल्याचे इराणने म्हटले होते. या तणावादरम्यान मुनीर यांनी गेल्या आठवड्यात तेहरानचा दौरा केला होता.

इराणी तज्ज्ञांनी सांगितले की, मुनीर यांनी इराणचा एक औपचारिक मुद्दा अमेरिकेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतली होती. परंतु यावर अद्यापही कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. यावर त्यांनी पूर्णपणे मौन पाळले आहे.

अटींचा खेळ

इराणी तज्ज्ञांच्या मते, त्यांनी मांडलेला १० कलमी प्रस्ताव अमेरिकेने मान्य केला होता. परंतु पाकिस्तानने इराणचा प्रस्ताव बाजूला सारत अमेरिकेचा १६ अटींचा प्रस्तावर इराणवर लाण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तान, तुर्की, सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) या देशांच्या तालावर नाचत इराणचे प्रादेशिक वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे तज्ज्ञांनी म्हटले. शिवाय पाकिस्तानी लष्करी इराणविरोधात खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानचा पर्दाफाश

इराणच्या मते, पाकिस्तान स्वतला शांतीदूत म्हणून सादर करत आहे, मात्र पडद्यामागे तो अमेरिकेच्या हितांचे रक्षण करत आहे. तसेच पाकिस्तानने, इराणची प्रतिमा चर्चेपासून पळ काढत असल्याची बनवली असल्याचाही आरोप केला आहे.परंतु वास्तवात पाकिस्तान बनावट अहवाला सादर करुन त्यांची बदनामी करत असल्याचा इराणचा आरोप आहे.

सध्या पाकिस्तान आणि इराणमधील या वादामुळे मध्यपूर्वेतील समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. इराण(Iran) च्या आक्रमक भूमिकेमुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाच्चकी झाली असून पाकिस्तान यावर काय उत्तर देतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


Iran Regime : मोजतबा खामेनेईंचा पत्ता गुलदस्त्यातच! सर्वोच्च नेत्याला पडद्याआड ठेवून सत्तांतर रोखण्याची इराणची खेळी?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने पाकिस्ताने फील्ड मार्शल असीम मुनीरवर काय टीका केली?

    Ans: इराणच्या सरकारी माध्यमांनी पाकिस्ताने असीम मुनीर डबल गेम खेळत असल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थीऐवजी अमेरिकेच्या तालावर नाचत असल्याचा आरोप केला आहे. मुनीर यांनी इराणचा प्रस्ताव बाजूला सारुन अमेरिकेच्या अटी समोर केल्या असल्याचा आरोप इराणने केला आहे.

  • Que: इराण आणि पाकिस्तानची इस्लामाबद चर्चा का रद्द झाली?

    Ans: पाकिस्तानच्या इराणचा १० कलमी प्रस्ताव बाजूला सारुन अमेरिकेच्या आक्रमक मागण्या पुढे केल्या आहेत. पाकिस्तान इराणचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप इराणने केला आहे.

  • Que: इराणने असीम मुनीर यांना काय म्हटले आहे?

    Ans: इराणने असीम मुनीर यांना अमेरिकेचा एजंट संबोधले आहे.

Web Title: Iran slams pakistan army chief munir playing double game us conflict

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
2

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
3

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
4

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM