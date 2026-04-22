Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगरसाठी आनंदाची बातमी! नवीन पाणीपुरवठा योजनेची चाचणी यशस्वी; लवकरच शहराची तहान भागणार

छत्रपती संभाजीनगरच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेची पंपिंग आणि विद्युत यंत्रणेची चाचणी यशस्वी झाली आहे. १६ दशलक्ष लिटर पाण्याचा वापर करून ही तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून लवकरच शहराला नियमित पाणी मिळणार आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 01:31 PM
छत्रपती संभाजीनगरसाठी आनंदाची बातमी!

छत्रपती संभाजीनगरसाठी आनंदाची बातमी!

Follow Us:
Follow Us:

 

  • छत्रपती संभाजीनगरसाठी आनंदाची बातमी!
  • नवीन पाणीपुरवठा योजनेची चाचणी यशस्वी
  • लवकरच शहराची तहान भागणार
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर शहराच्या दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेने निर्णायक टप्पा गाठला आहे. योजनेअंतर्गत शुद्ध पाणी पंपिंग यंत्रणा, विद्युत उपकरणे तसेच उद्धरण वाहिनीच्या काही भागांची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, शहराला लवकरच नियमित पाणीपुरवठा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

या चाचण्यांसाठी यापूर्वी ९०० मि.मी. व्यासाच्या वाहिनीमार्फत साठविण्यात आलेल्या सुमारे १६ दशलक्ष लिटर पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्यात आला.  प्रथम उच्चस्तरीय मुख्य जलकुंभ(११ दशलक्ष लिटर क्षमता) याची चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर त्याच पाण्याचा उपयोग करून निम्नस्तरीय मुख्य जलकुंभ (५.५ दशलक्ष लिटर क्षमता) तपासण्यात आला. पुढे हे पाणी शुद्ध पाणी उपसा संपमध्ये वळवून त्या संपची कार्यक्षमता तपासण्यात आली. अखेरीस, याच पाण्याच्या साहाय्याने पंपिंग मशिनरी व उद्धरण वाहिनीची चाचणी पार पडली.

योजनेअंतर्गत उच्च व निम्नस्तरीय जलकुंभांसाठी एकूण १० शक्तिशाली पंप बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये निम्नस्तरासाठी १२५० अश्वशक्ती क्षमतेचे (३ कार्यरत व २ राखीव) आणि उच्चस्तरासाठी ९३० अश्वशक्ती क्षमतेचे (३ कार्यरत व २ राखीव) पंपांचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांनी चाचणीदरम्यान अपेक्षित कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे. पंपिंग प्रणालीसाठी वापरण्यात आलेले पंप ‘विलो’ कंपनीचे असून, त्यासाठीच्या मोटर्स ‘क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज’ या नामांकित कंपनीच्या आहेत. याशिवाय, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ३३/६.६ केव्ही क्षमतेचे व १५ एमव्हीए सामर्थ्यांचे विद्युत उपकेंद्र उभारण्यात आले असून, त्याचीही चाचणी निर्विघ्न पार पडली आहे.

संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी मे. महावीर हायड्रो प्रोजेक्ट आणि मे. प्लुटो इलेक्ट्रोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. सर्व यंत्रणा सक्षम असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे प्रशासनाने आता पुढील टप्प्याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील उर्वरित किरकोळ कामे पूर्ण झाल्यानंतर अल्पावधीतच शहराकडे पाणी प्रवाहित करण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिकांना नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: महापालिकेत ‘हायव्होल्टेज’ ड्रामा, एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष जलील यांच्याबाबतच्या वक्तव्यावरून वाद

असा चाचण्यांचा टप्याटप्याने प्रवास

  • १६ दशलक्ष लिटर पाण्याचा प्रभावी वापर
  • उच्चस्तरीय जलकुंभ (११ दशलक्ष लिटर) चाचणी पूर्ण
  • निम्नस्तरीय जलकुंभ (५.५ दशलक्ष लिटर) तपासणी
  • उपसा संप व पंपिग यंत्रणेची कार्यक्षमता पडताळणी
  • उद्धरण वाहिनीची यशस्वी चाचणी

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • एकूण १० उच्च क्षमतेचे पंप कार्यरत
  • १२५० व ९३० अश्वशक्ती क्षमतेची यंत्रणा
  • ३३/६.६ केव्ही व १५ एमव्हीएचे स्वतंत्र उपकेंद्र
  • दर्जेदार पंप व मोटर्सचा वापर
  • अंतिम टप्यानंतर लवकरच पाणीपुरवठा सुरू
Chhatrapati Sambhajinagar: रॉकेलचे दर ठरले, पण ग्राहकांमध्ये संताप! ६३ रुपयांच्या दरामुळे रेशनकार्डधारकांचा खिसा रिकामा होणार

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar new water supply scheme pumping test success update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM