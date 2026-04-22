छत्रपती संभाजीनगरसाठी आनंदाची बातमी! नवीन पाणीपुरवठा योजनेची चाचणी यशस्वी; लवकरच शहराची तहान भागणार

या चाचण्यांसाठी यापूर्वी ९०० मि.मी. व्यासाच्या वाहिनीमार्फत साठविण्यात आलेल्या सुमारे १६ दशलक्ष लिटर पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्यात आला. प्रथम उच्चस्तरीय मुख्य जलकुंभ(११ दशलक्ष लिटर क्षमता) याची चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर त्याच पाण्याचा उपयोग करून निम्नस्तरीय मुख्य जलकुंभ (५.५ दशलक्ष लिटर क्षमता) तपासण्यात आला. पुढे हे पाणी शुद्ध पाणी उपसा संपमध्ये वळवून त्या संपची कार्यक्षमता तपासण्यात आली. अखेरीस, याच पाण्याच्या साहाय्याने पंपिंग मशिनरी व उद्धरण वाहिनीची चाचणी पार पडली.
योजनेअंतर्गत उच्च व निम्नस्तरीय जलकुंभांसाठी एकूण १० शक्तिशाली पंप बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये निम्नस्तरासाठी १२५० अश्वशक्ती क्षमतेचे (३ कार्यरत व २ राखीव) आणि उच्चस्तरासाठी ९३० अश्वशक्ती क्षमतेचे (३ कार्यरत व २ राखीव) पंपांचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांनी चाचणीदरम्यान अपेक्षित कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे. पंपिंग प्रणालीसाठी वापरण्यात आलेले पंप ‘विलो’ कंपनीचे असून, त्यासाठीच्या मोटर्स ‘क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज’ या नामांकित कंपनीच्या आहेत. याशिवाय, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ३३/६.६ केव्ही क्षमतेचे व १५ एमव्हीए सामर्थ्यांचे विद्युत उपकेंद्र उभारण्यात आले असून, त्याचीही चाचणी निर्विघ्न पार पडली आहे.
संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी मे. महावीर हायड्रो प्रोजेक्ट आणि मे. प्लुटो इलेक्ट्रोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. सर्व यंत्रणा सक्षम असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे प्रशासनाने आता पुढील टप्प्याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील उर्वरित किरकोळ कामे पूर्ण झाल्यानंतर अल्पावधीतच शहराकडे पाणी प्रवाहित करण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिकांना नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
