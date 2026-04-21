Mallikarjun Kharge on PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींना ‘दहशतवादी’ संबोधल्याने वाद! खर्गेंचे स्पष्टीकरण, तर भाजप आक्रमक

पत्रकार परिषदेदरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “हे जे अण्णाद्रमुकचे (AIADMK) सदस्य आहेत जे स्वतः अण्णादुराई यांचे फोटो लावतात ते मोदींशी हातमिळवणी कशी करू शकतात? ते (मोदी) एक दहशतवादी आहेत. त्यांच्या पक्षाचा समता आणि न्यायावर विश्वास नाही. हे लोक त्यांच्याशी हातमिळवणी करत आहेत, याचाच अर्थ असा की ते लोकशाहीला कमकुवत करत आहेत.”
पंतप्रधान मोदींविषयी केलेल्या ‘दहशतवादी’ या विधानाबाबत विचारणा केली असता, खर्गे यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटले की, आपल्या विधानाचा मूळ उद्देश असा होता की, पंतप्रधान मोदी आपल्या विरोधकांना ‘दहशतीत’ ठेवतात; कारण केंद्रीय तपास यंत्रणा भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Clarifying on his remark on PM Modi, Congress President Mallikarjun Kharge says, “He (PM Modi) is terrorising people and political parties. I never said he is a terrorist…What I mean, I want to clarify, is that Modi always threatens. The… pic.twitter.com/8ZLypQ7eZI — ANI (@ANI) April 21, 2026
आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “ते (पंतप्रधान मोदी) लोकांना आणि राजकीय पक्षांना धमकावत आहेत. मी असे कधीच म्हटले नाही की ते स्वतः एक दहशतवादी आहेत. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, मोदी सतत धमक्या देत असतात. ईडी (ED), आयकर विभाग (I-T) आणि सीबीआय (CBI) यांसारख्या संस्था त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ते अगदी मतदारसंघांच्या सीमा निश्चितीची प्रक्रियाही स्वतःच्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान मोदींविषयीच्या ‘दहशतवादी’ विधानावरून खर्गे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. ते म्हणाले, “काँग्रेस पक्ष इतक्या खालच्या पातळीवर घसरल्याबद्दल आम्हाला लाज वाटते. त्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना ‘दहशतवादी’ असे संबोधले आहे. त्यांची निवड जनतेने केली आहे. मी खर्गे यांच्या विधानाचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो आणि पंतप्रधान मोदींचा, तसेच आपल्या देशातील जनतेचा अपमान केल्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी करतो.”