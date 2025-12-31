Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Mohan Bhagwat Makes A Major Statement On The Situation In Bangladesh

Mohan Bhagwat: “हिंदू जर योग्य मार्गावर चालले तर…”, बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान

Mohan Bhagwat News: जिल्ह्यातील सोनपरी गावात हिंदू परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सामाजिक सौहार्दाच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे एकाकीपणा आणि भेदभावाच्या भावना दूर करणे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:35 PM
बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान (Photo Credit - X)

बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “जात-पात सोडा, हा देश सर्वांचाच!
  • अंदमान ते काश्मीरपर्यंत संघाचे कार्य
  • सरसंघचालक मोहन भागवतांचे रायपूरमध्ये प्रतिपादन
Mohan Bhagwat Speech: छत्तीसगडमधील रायपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) म्हणाले की, जात, संपत्ती किंवा भाषेच्या आधारे लोकांचा न्याय केला जाऊ नये. हा देश सर्वांचा आहे. जिल्ह्यातील सोनपरी गावात हिंदू परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सामाजिक सौहार्दाच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे एकाकीपणा आणि भेदभावाच्या भावना दूर करणे.

“हिंदू जर योग्य मार्गावर चालले तर…”

मोहन भागवत म्हणाले की, बांगलादेशसारख्या अनेक आव्हानांना हिंदू समुदायासमोर तोंड द्यावे लागते. आपण अनेकदा आपल्या समस्यांबद्दल बोलतो, परंतु फक्त बोलणे पुरेसे नाही. आपल्याकडे सर्व समस्यांचे निराकरण आहे. जर आपण हिंदू योग्य मार्गावर चालत राहिलो तर कोणतेही आव्हान आपल्यावर परिणाम करू शकत नाही.

शताब्दी साजरी करण्याचा कोणताही हेतू नाही

ते म्हणाले, सर्वत्र हिंदू एकत्र येत आहेत. हे आरएसएसच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त घडत आहे. तथापि, संघटनेची शताब्दी साजरी करण्याचा कोणताही हेतू नाही. १०० वर्षे पूर्ण करणे ही स्वतःमध्ये एक कामगिरी किंवा कामगिरी नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नागपुरातील एका क्षेत्रात एका छोट्या शाखेच्या रूपात सुरू झालेले आरएसएसचे कार्य आता देशभर पसरले आहे.

हे देखील वाचा: Bangladesh Hindu : बांगलादेशमध्ये हिंदूवर प्राणघातक हल्ले अन् जाळपोळ; RSS मोहन भागवत यांनी स्पष्टच सांगितलं

आरएसएस प्रमुख म्हणाले की, काश्मीर खोरे, मिझोरम, अंदमान, सिक्कीम, कच्छ आणि संपूर्ण भारतात – उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम – सर्वत्र आरएसएस स्वयंसेवक आढळू शकतात. भारत कुठेही असो, आरएसएसचे कार्य आणि त्याचे स्वयंसेवक उपस्थित आहेत. ही वाढ डॉ. हेडगेवार यांनी आपले संपूर्ण जीवन संघटना उभारणीसाठी समर्पित केल्यामुळे झाली आहे.

सामाजिक कार्य म्हणजे एकतेसाठी प्रयत्न

मोहन भागवत यांनी सामाजिक सौहार्द, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि शिस्तबद्ध नागरी जीवनाचे आवाहन केले. त्यांनी लोकांना मतभेदांपेक्षा वर उठून समाज आणि देशासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की मंदिरे, जलकुंभ आणि स्मशानभूमी, ती कोणी बांधली असली तरी, सर्व हिंदूंसाठी खुली असावीत. सामाजिक कार्य म्हणजे संघर्ष नाही तर एकतेसाठी प्रयत्न आहे.

हे देखील वाचा: Mohan Bhagwat : संघाला भाजपच्या चष्म्यातून बघू नका…; RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केला विश्वगुरु बनण्याचा निर्धार

आरएसएस प्रमुख म्हणाले, “जाती, संपत्ती, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे लोकांचा न्याय करू नका. संपूर्ण भारत माझा आहे.” हा दृष्टिकोन सामाजिक सौहार्द आहे. सार्वजनिक सुविधा आणि धार्मिक स्थळे सर्वांसाठी खुली असावीत. यासाठी संघर्षाची आवश्यकता नाही. त्यांनी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या समस्येवर एक प्रमुख विधान केले.

एकटेपणा अनेकदा ड्रग्जच्या व्यसनाकडे नेतो

मोहन भागवत म्हणाले की, एकाकीपणामुळे अनेकदा लोकांना ड्रग्जच्या व्यसनाकडे नेले जाते. आठवड्यातून एक दिवस एकत्र घालवून, प्रार्थना करून, घरी बनवलेले जेवण वाटून आणि तीन ते चार तास गप्पा मारून कौटुंबिक संबंध पुनर्संचयित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी याला मंगल संवाद म्हटले. त्यांनी कुटुंब प्रबोधन या संकल्पनेवर भर दिला.

Web Title: Mohan bhagwat makes a major statement on the situation in bangladesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RSS ने गाठले शताब्दी! लाँच केला नवा चित्रपट ‘शतक : संघ के १०० वर्ष’; मुंबईत ट्रेलर अनावरण सोहळा आयोजित
1

RSS ने गाठले शताब्दी! लाँच केला नवा चित्रपट ‘शतक : संघ के १०० वर्ष’; मुंबईत ट्रेलर अनावरण सोहळा आयोजित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM