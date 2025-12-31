Mohan Bhagwat: “हिंदू जर योग्य मार्गावर चालले तर…”, बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान

“हिंदू जर योग्य मार्गावर चालले तर…”
मोहन भागवत म्हणाले की, बांगलादेशसारख्या अनेक आव्हानांना हिंदू समुदायासमोर तोंड द्यावे लागते. आपण अनेकदा आपल्या समस्यांबद्दल बोलतो, परंतु फक्त बोलणे पुरेसे नाही. आपल्याकडे सर्व समस्यांचे निराकरण आहे. जर आपण हिंदू योग्य मार्गावर चालत राहिलो तर कोणतेही आव्हान आपल्यावर परिणाम करू शकत नाही.
शताब्दी साजरी करण्याचा कोणताही हेतू नाही
ते म्हणाले, सर्वत्र हिंदू एकत्र येत आहेत. हे आरएसएसच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त घडत आहे. तथापि, संघटनेची शताब्दी साजरी करण्याचा कोणताही हेतू नाही. १०० वर्षे पूर्ण करणे ही स्वतःमध्ये एक कामगिरी किंवा कामगिरी नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नागपुरातील एका क्षेत्रात एका छोट्या शाखेच्या रूपात सुरू झालेले आरएसएसचे कार्य आता देशभर पसरले आहे.
VIDEO | Raipur: Addressing Hindu Sammelan, RSS Chief Mohan Bhagwat (@DrMohanBhagwat) says, “At the mandal level, Hindus everywhere are coming together. This is happening on the occasion of the RSS completing 100 years. However, there is no intention to celebrate the… pic.twitter.com/7HpniqlH37 — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2025
हे देखील वाचा: Bangladesh Hindu : बांगलादेशमध्ये हिंदूवर प्राणघातक हल्ले अन् जाळपोळ; RSS मोहन भागवत यांनी स्पष्टच सांगितलं
आरएसएस प्रमुख म्हणाले की, काश्मीर खोरे, मिझोरम, अंदमान, सिक्कीम, कच्छ आणि संपूर्ण भारतात – उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम – सर्वत्र आरएसएस स्वयंसेवक आढळू शकतात. भारत कुठेही असो, आरएसएसचे कार्य आणि त्याचे स्वयंसेवक उपस्थित आहेत. ही वाढ डॉ. हेडगेवार यांनी आपले संपूर्ण जीवन संघटना उभारणीसाठी समर्पित केल्यामुळे झाली आहे.
सामाजिक कार्य म्हणजे एकतेसाठी प्रयत्न
मोहन भागवत यांनी सामाजिक सौहार्द, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि शिस्तबद्ध नागरी जीवनाचे आवाहन केले. त्यांनी लोकांना मतभेदांपेक्षा वर उठून समाज आणि देशासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की मंदिरे, जलकुंभ आणि स्मशानभूमी, ती कोणी बांधली असली तरी, सर्व हिंदूंसाठी खुली असावीत. सामाजिक कार्य म्हणजे संघर्ष नाही तर एकतेसाठी प्रयत्न आहे.
हे देखील वाचा: Mohan Bhagwat : संघाला भाजपच्या चष्म्यातून बघू नका…; RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केला विश्वगुरु बनण्याचा निर्धार
आरएसएस प्रमुख म्हणाले, “जाती, संपत्ती, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे लोकांचा न्याय करू नका. संपूर्ण भारत माझा आहे.” हा दृष्टिकोन सामाजिक सौहार्द आहे. सार्वजनिक सुविधा आणि धार्मिक स्थळे सर्वांसाठी खुली असावीत. यासाठी संघर्षाची आवश्यकता नाही. त्यांनी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या समस्येवर एक प्रमुख विधान केले.
एकटेपणा अनेकदा ड्रग्जच्या व्यसनाकडे नेतो
मोहन भागवत म्हणाले की, एकाकीपणामुळे अनेकदा लोकांना ड्रग्जच्या व्यसनाकडे नेले जाते. आठवड्यातून एक दिवस एकत्र घालवून, प्रार्थना करून, घरी बनवलेले जेवण वाटून आणि तीन ते चार तास गप्पा मारून कौटुंबिक संबंध पुनर्संचयित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी याला मंगल संवाद म्हटले. त्यांनी कुटुंब प्रबोधन या संकल्पनेवर भर दिला.