Dinvishesh : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती; जाणून घ्या 11 फेब्रुवारीचा इतिहास

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हे भारतीय जनसंघाचे प्रमुख नेते, विचारवंत आणि ‘एकात्म मानव दर्शनाचे’ प्रणेते होते. साधी राहणी व उच्च विचारसरणी असलेले उपाध्याय हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रचारक होते. त्यांनी भारतीय राजकारणात ‘अंत्योदय’ आणि स्वदेशी आर्थिक मॉडेलवर आधारित राष्ट्रवादी विचार मांडले. आज त्यांची पुण्यतिथी असून भाजप नेत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. (Dinvishesh)
