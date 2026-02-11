Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती; जाणून घ्या 11 फेब्रुवारीचा इतिहास

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांनी भारतीय राजकारणात 'अंत्योदय' आणि स्वदेशी आर्थिक मॉडेलवर आधारित राष्ट्रवादी विचार मांडले. त्यांनी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहचवण्याचे विचार मांडले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:04 AM
Birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay, who propounded Antyodaya thought

अंत्योदय विचार मांडणारे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हे भारतीय जनसंघाचे प्रमुख नेते, विचारवंत आणि ‘एकात्म मानव दर्शनाचे’ प्रणेते होते. साधी राहणी व उच्च विचारसरणी असलेले उपाध्याय हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रचारक होते. त्यांनी भारतीय राजकारणात ‘अंत्योदय’ आणि स्वदेशी आर्थिक मॉडेलवर आधारित राष्ट्रवादी विचार मांडले. आज त्यांची पुण्यतिथी असून भाजप नेत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. (Dinvishesh)

11 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 660: सम्राट जिम्मूने जपान राष्ट्राची निर्मिती केली.
  • 1752: अमेरिकेतील पहिले रुग्णालय असलेल्या पेनसिल्व्हेनिया हॉस्पिटलचे उद्घाटन बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी केले.
  • 1818: ब्रिटिशांनी अजिंक्यतारा किल्ला ताब्यात घेतला.
  • 1826: लंडन विद्यापीठाची स्थापना झाली.
  • 1911: हेन्री पाईक यांनी भारतातील पहिली हवाई टपाल अलाहाबादहून 10 किमी अंतरावर असलेल्या नैनी या गावी हंटर विमानाने वाहून नेली.
  • 1929: व्हॅटिकन सिटी हे शहर इटालीतुन वेगळे करण्यात आले.
  • 1979: पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील सेल्युलर जेलला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केले.
  • 1990: 27 वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर नेल्सन मंडेला यांची तुरुंगातून सुटका झाली.
  • 1997: हबल स्पेस टेलिस्कोपला देखभालसाठी स्पेस शटल डिस्कव्हरीचे प्रक्षेपण करण्यात आले.
  • 1999: मध्य प्रदेश सरकारने दिलेला लता मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा यांना जाहीर करण्यात आला.
  • 1999: प्लूटोने नेपच्यूनची कक्षा ओलांडली, 2231 पर्यंत प्लूटो पुन्हा नेपच्यूनच्या कक्षेत प्रवेश करणार नाही.
हे देखील वाचा : Women and Girls in Science Day : प्रयोगशाळेपासून अंतराळापर्यंत… ; विज्ञानविश्वात महिलांची दमदार झेप

11 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1800: ‘हेन्‍री फॉक्स टॅलबॉट’ – छायाचित्रणकलेचा पाया घालणारे यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 सप्टेंबर 1877)
  • 1839: ‘अल्मोन स्ट्राउजर’ – अमेरिकन संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 मे 1902)
  • 1847: ‘थॉमस अल्वा एडिसन’ – अमेरिकन संशोधक आणि उद्योजक यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 ऑक्टोबर 1931)
  • 1929: ‘ओटेमा अल्लिमादी’ – युगांडा देशाचे 2रे पंतप्रधान, राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 5 ऑगस्ट 2001)
  • 1931: ‘गोपीचंद नारंग’ – पद्म भूषण, पद्मश्री प्राप्त, भारतीय साहित्य समीक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 जून 2022)
  • 1932: ‘रवी कोंडाला राव’ – भारतीय तेलगू अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 जुलै 2020)
    1942: ‘गौरी देशपांडे’ – कादंबरीकार, लघुकथालेखिका आणि कवयित्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 मार्च 2003)
हे देखील वाचा :  भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

 

11 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1650: ‘रेने देकार्त’ – फ्रेन्च तत्त्वज्ञ व गणितज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 31 मार्च 1596)
  • 1942: ‘जमनालाल बजाज’ – प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक आणि बजाज उद्योगसमुहाचे प्रणेते यांचे निधन. (जन्म: 4 नोव्हेंबर 1884)
  • 1977: ‘फक्रुद्दीन अली अहमद’ – भारताचे 5 वे राष्ट्रपती यांचे निधन. (जन्म: 13 मे 1905)
  • 1986: ‘पण्डित दीनदयाळ उपाध्याय’ – तत्त्वज्ञ, अर्थतज्ञ, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार, राजकीय नेते यांचे निधन. (जन्म: 25 सप्टेंबर 1916)
  • 1993: ‘सईद अमीर हैदर’ – चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, संवादलेखक, पटकथाकार व कवी यांचे निधन. (जन्म: 17 जानेवारी 1918)
 

Published On: Feb 11, 2026 | 11:02 AM

