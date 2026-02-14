O Romeo Box Office: हे अपेक्षित नव्हतं! पोस्टरवर स्टारकास्ट Shahid आणि Tripti, तरी बॉक्स ऑफिसवर कटौती

१३ फेब्रुवारी रोजी शाहिद कपूरचा “ओ रोमियो” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. चित्रपटाच्या ट्रेलरला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काहींना वाटले की शाहिद सातत्याने एकच भूमिका साकारत आहे, तर काहींना असे वाटले की विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ही प्रेमकथा वेगळी असेल. अॅडव्हान्स बुकिंग ३ कोटींपेक्षा जास्त झाली. चित्रपट ६-८ कोटींची कमाई करेल अशी अपेक्षा होती. सुदैवाने, “ओ रोमियो” या अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. पहिल्या दिवशी त्याने ८ कोटी किंवा त्याहून अधिक कमाई केली. व्हॅलेंटाईन डेच्या आठवड्याच्या शेवटी त्याचा फायदा होणार आहे. त्याची सुरुवात चांगली झाली आणि आता १४ फेब्रुवारी आणि रविवारी जोडप्यांकडून आणि तरुण प्रेक्षकांकडून त्याला भरपूर प्रेम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सॅकनिकच्या मते, “ओ रोमियो” चे १,००,००० हून अधिक तिकिटे अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये विकली गेली आणि जवळपास तेवढीच तिकिटे साइटवर बुक करण्यात आली आहेत. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिसवर ८.५ कोटींची कमाई केली. शुक्रवारी दिवस पुढे सरकत असताना हे आकडे वाढतच राहिले. चित्रपटाच्या प्रदर्शनात सरासरी १४.८६% प्रेक्षक होते.
“ओ रोमियो” हा शाहिद कपूरसाठी देखील एक महत्त्वाचा चित्रपट आहे. त्याचा शेवटचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट “कबीर सिंग” (२०१९) होता. त्याचा मागील चित्रपट “देवा” फ्लॉप ठरला. “ओ रोमियो” ने पहिल्या दिवशी जगभरात १०.१ अब्ज रुपयांची कमाई केली.
“देवा” आणि “तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया” ला मागे टाकले
“ओ रोमियो” ने शाहिदच्या मागील चित्रपट “देवा” ला मागे टाकले, ज्याने गेल्या वर्षी ५.५ कोटींची सुरुवात केली होती. तसेच २०२४ च्या व्हॅलेंटाईन डे हिट चित्रपट “तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया” लाही मागे टाकले, ज्याने पहिल्या दिवशी ६.७ कोटींची कमाई केली होती. पण हा त्याच्या सर्वात मोठ्या हिट चित्रपट “कबीर सिंग” च्या ओपनिंगच्या निम्म्याहून कमी आहे. २०१९ मध्ये कबीर सिंगने २० कोटी रुपयांची कमाई केली, जी शाहिदच्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांसाठी एक बेंचमार्क आहे.
चित्रपटाची कथा काय आहे
विशाल भारद्वाज यांनी अलीकडेच खुलासा केला की “ओ रोमियो” चित्रपटाची कथा “माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई” या पुस्तकावर आधारित आहे. पुस्तकाबद्दल बोलताना भारद्वाज यांनी खुलासा केला की पुस्तकात सांगितलेल्या हुसेन उस्त्राच्या कथेला थोडा काल्पनिक स्पर्श देण्यात आला आहे. या पुस्तकामुळेच विशाल भारद्वाज यांनी हुसेन उस्त्राच्या कुटुंबाची परवानगी घेतली नाही, कारण त्यांनी आधीच पुस्तकाचे हक्क खरेदी केले होते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विशाल भारद्वाजच्या चित्रपटात शाहिद कपूर व्यतिरिक्त दिशा पटानी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मॅसी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांच्या भूमिका आहेत. दिशा पटानीची दृश्ये मर्यादित आहेत, पण विक्रांत मॅसी आणि तमन्ना भाटिया यांच्याही कॅमिओ आहेत.
