Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

O Romeo Box Office: हे अपेक्षित नव्हतं! पोस्टरवर स्टारकास्ट Shahid आणि Tripti, तरी बॉक्स ऑफिसवर कटौती

चित्रपट ६-८ कोटींची कमाई करेल अशी अपेक्षा होती. सुदैवाने, "ओ रोमियो" या अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. पहिल्या दिवशी त्याने ८ कोटी किंवा त्याहून अधिक कमाई केली. व्हॅलेंटाईन डेच्या आठवड्याच्या शेवटी त्याचा फायदा होणार आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 03:55 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

१३ फेब्रुवारी रोजी शाहिद कपूरचा “ओ रोमियो” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. चित्रपटाच्या ट्रेलरला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काहींना वाटले की शाहिद सातत्याने एकच भूमिका साकारत आहे, तर काहींना असे वाटले की विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ही प्रेमकथा वेगळी असेल. अॅडव्हान्स बुकिंग ३ कोटींपेक्षा जास्त झाली. चित्रपट ६-८ कोटींची कमाई करेल अशी अपेक्षा होती. सुदैवाने, “ओ रोमियो” या अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. पहिल्या दिवशी त्याने ८ कोटी किंवा त्याहून अधिक कमाई केली. व्हॅलेंटाईन डेच्या आठवड्याच्या शेवटी त्याचा फायदा होणार आहे. त्याची सुरुवात चांगली झाली आणि आता १४ फेब्रुवारी आणि रविवारी जोडप्यांकडून आणि तरुण प्रेक्षकांकडून त्याला भरपूर प्रेम मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सॅकनिकच्या मते, “ओ रोमियो” चे १,००,००० हून अधिक तिकिटे अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये विकली गेली आणि जवळपास तेवढीच तिकिटे साइटवर बुक करण्यात आली आहेत. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिसवर ८.५ कोटींची कमाई केली. शुक्रवारी दिवस पुढे सरकत असताना हे आकडे वाढतच राहिले. चित्रपटाच्या प्रदर्शनात सरासरी १४.८६% प्रेक्षक होते.

“ओ रोमियो” हा शाहिद कपूरसाठी देखील एक महत्त्वाचा चित्रपट आहे. त्याचा शेवटचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट “कबीर सिंग” (२०१९) होता. त्याचा मागील चित्रपट “देवा” फ्लॉप ठरला. “ओ रोमियो” ने पहिल्या दिवशी जगभरात १०.१ अब्ज रुपयांची कमाई केली.

“देवा” आणि “तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया” ला मागे टाकले
“ओ रोमियो” ने शाहिदच्या मागील चित्रपट “देवा” ला मागे टाकले, ज्याने गेल्या वर्षी ५.५ कोटींची सुरुवात केली होती. तसेच २०२४ च्या व्हॅलेंटाईन डे हिट चित्रपट “तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया” लाही मागे टाकले, ज्याने पहिल्या दिवशी ६.७ कोटींची कमाई केली होती. पण हा त्याच्या सर्वात मोठ्या हिट चित्रपट “कबीर सिंग” च्या ओपनिंगच्या निम्म्याहून कमी आहे. २०१९ मध्ये कबीर सिंगने २० कोटी रुपयांची कमाई केली, जी शाहिदच्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांसाठी एक बेंचमार्क आहे.

Akshay Kumar in Shark Tank: शार्क टॅंक इंडियाच्या विशेष भागात आला खिलाडी! म्हणाला, “तो माझा खरा गजब बेइज्जतीचा क्षण…”
चित्रपटाची कथा काय आहे

विशाल भारद्वाज यांनी अलीकडेच खुलासा केला की “ओ रोमियो” चित्रपटाची कथा “माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई” या पुस्तकावर आधारित आहे. पुस्तकाबद्दल बोलताना भारद्वाज यांनी खुलासा केला की पुस्तकात सांगितलेल्या हुसेन उस्त्राच्या कथेला थोडा काल्पनिक स्पर्श देण्यात आला आहे. या पुस्तकामुळेच विशाल भारद्वाज यांनी हुसेन उस्त्राच्या कुटुंबाची परवानगी घेतली नाही, कारण त्यांनी आधीच पुस्तकाचे हक्क खरेदी केले होते.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विशाल भारद्वाजच्या चित्रपटात शाहिद कपूर व्यतिरिक्त दिशा पटानी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मॅसी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांच्या भूमिका आहेत. दिशा पटानीची दृश्ये मर्यादित आहेत, पण विक्रांत मॅसी आणि तमन्ना भाटिया यांच्याही कॅमिओ आहेत.

धनुष अडचणीत! १० वर्षे जुन्या चित्रपटासाठी कायदेशीर नोटीस, कोट्यवधींची नुकसान भरपाईची मागणी; काय आहे प्रकरण?

Web Title: O romeo box office shahidtriptii make a splash on day 1 earn 8 crore on opening day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akshay Kumar in Shark Tank: शार्क टॅंक इंडियाच्या विशेष भागात आला खिलाडी! म्हणाला, “तो माझा खरा गजब बेइज्जतीचा क्षण…”
1

Akshay Kumar in Shark Tank: शार्क टॅंक इंडियाच्या विशेष भागात आला खिलाडी! म्हणाला, “तो माझा खरा गजब बेइज्जतीचा क्षण…”

धनुष अडचणीत! १० वर्षे जुन्या चित्रपटासाठी कायदेशीर नोटीस, कोट्यवधींची नुकसान भरपाईची मागणी; काय आहे प्रकरण?
2

धनुष अडचणीत! १० वर्षे जुन्या चित्रपटासाठी कायदेशीर नोटीस, कोट्यवधींची नुकसान भरपाईची मागणी; काय आहे प्रकरण?

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review
3

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review

Ishqnamaच्या पोस्टर पाहून आला प्रतिक्रियांचा तुफान, Shehnaaz Gillच्या लूकने चर्चेला उधाण! या दिवशी होणार प्रदर्शित
4

Ishqnamaच्या पोस्टर पाहून आला प्रतिक्रियांचा तुफान, Shehnaaz Gillच्या लूकने चर्चेला उधाण! या दिवशी होणार प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
O Romeo Box Office: हे अपेक्षित नव्हतं! पोस्टरवर स्टारकास्ट Shahid आणि Tripti, तरी बॉक्स ऑफिसवर कटौती

O Romeo Box Office: हे अपेक्षित नव्हतं! पोस्टरवर स्टारकास्ट Shahid आणि Tripti, तरी बॉक्स ऑफिसवर कटौती

Feb 14, 2026 | 03:55 PM
Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

Feb 14, 2026 | 03:53 PM
बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

Feb 14, 2026 | 03:49 PM
संजय महाकाळकर यांचा मनपावर हल्लाबोल; ‘सात वर्षांत नागपूरची दूरवस्था’, श्वेतपत्रिकेची मागणी

संजय महाकाळकर यांचा मनपावर हल्लाबोल; ‘सात वर्षांत नागपूरची दूरवस्था’, श्वेतपत्रिकेची मागणी

Feb 14, 2026 | 03:47 PM
Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Feb 14, 2026 | 03:40 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

Feb 14, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM