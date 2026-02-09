Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

भाषा आणि तंत्रज्ञानाबाबत संघाची भूमिका डॉ. भागवत म्हणाले की, इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही. जिये इंग्रजीशिवाय काम करणे अशक्य आहे तिथे आम्ही तिचा वापर करू शकतो

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:13 PM
Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat News:'संघाने सांगावे राजीनामा देतो!' ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

  संघातील पदापेक्षा काम महत्त्वाचे- मोहन भागवत
  संघ संविधानाने प्रदान केलेल्या आरक्षणाचे पूर्ण समर्थन करतो
  • संघ संविधानाने प्रदान केलेल्या आरक्षणाचे पूर्ण समर्थन करतो
Rashtriy Swayansevak Sangh: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित ‘संघाच्या प्रवासाची १०० वर्षे-नवीन क्षितिज’ या दोन दिवसांच्या व्याख्यानमालेच्या दुसऱ्या दिवशी (रविवार) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी संघटनेचे कामकाज, भविष्यातील दिशा आणि नेतृत्व याबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. संघातील पदापेक्षा काम महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, मुंबईतील नेहरू सेंटरमध्ये आयोजित व्याख्यानमालेत त्यांच्या निवृत्तीबद्दलच्या चर्चेला पूर्णविराम देताना मोहन भागवत म्हणाले की, वयाच्या ७५ वर्षांनंतर व्यक्तीने कोणतेही पद न घेता काम करावे असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. मी ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि संघाला याबद्दल माहिती दिली आहे. परंतु संघटनेने मला काम करत राहण्यास सांगितले आहे. ज्यादिवशी संघ मला पद सोडण्याचे निर्देश देईल, त्यादिवशी मी ताबडतोब राजीनामा देईन. काम शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरू राहील, असेही त्यांनी सांगितले. (RSS) 

Maharashtra Board Exam : उद्यापासून सुरु होणार बारावी बोर्ड परीक्षा; यंदा पहिल्यांदाच असणार ‘ही’ यंत्रणा

आरक्षण आणि अखंड भारताचे स्वप्न

भागवत यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, “संघ संविधानाने प्रदान केलेल्या आरक्षणाचे पूर्ण समर्थन करतो आणि समाजातील वंचित घटकांमध्ये त्याची गरज नाहीशी होईपर्यंत ते चालू राहिले पाहिजे. अखंड भारतावर विश्वास व्यक्त करताना ते – म्हणाले की, २०४७ पर्यंत अखंड भारताचा उदय निश्चित आहे. ब्रिटिश २०० -वर्षात भारताचे विभाजन करू शकले नाहीत, म्हणूनच आजही जे भारताचे – विभाजन करण्याचा विचार करत आहेत, पण ते स्वतःच विखुरतील.”

 

बांगलादेशातील हिंदूंनी संघटितपणे लढले पाहिजे

बांगलादेशचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, “बांगलादेशात सव्वा कोटी हिंदू आहेत. जर त्यांनी एकत्र येऊन लढण्याचा निर्णय घेतला तर जगभरातील हिंदू त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील, असपण जागरूक राहण्याची गरज आहे. संघाच्या भविष्याबद्दल बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, ” सरसंघचालकासाठी कोणतीही निवडणूक नाही, सरसंघचालक होण्यासाठी ब्राह्मण असणे ही अनिवार्य पात्रता नाही आणि अनुसुचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असणे ही अपात्रता नाही, तथापि, सरसंघचालक नेहमीच हिंदू असेल, मग ती कोणत्याही जातीचा असो, जेव्हा संधाची स्थापना झाली तेव्हा त्याची सुरुवात ब्राह्मणबहुल भागात झाली होती, त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात बहुतेक पदाधिकारी ब्राह्मण होते. परंतु आता संघाचा विस्तार झाला आहे. पुढील सरसंघचालक कोण असेल याचा निर्णय उपलब्ध सर्वोत्तम उमेदवार’ या आधारे घेतला जाईल.

ZP Election Results : साताऱ्यात भाजप आघाडीवर तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर…; अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

भ्रष्टाचार मानवी मनात आहे: भागवत

म्हणाले की, भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेतील दोष नाही तर मानवी मूल्यांमधील दोष आहे. चाणक्य यांचे उद्धरण देताना ते म्हणाले की, मासा पाणी पितो तेव्हा तो शोधणे जसे कठीण असते, तसेच सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार शोवणे देखील तितकेच कठीण असते.

‘भाषा आणि तंत्रज्ञानाबाबत संघाची भूमिका डॉ. भागवत म्हणाले की, इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही. जिये इंग्रजीशिवाय काम करणे अशक्य आहे तिथे आम्ही तिचा वापर करू शकतो, परंतु संधाचे अंतर्गत काम फक्त भारतीय भाषामध्येच केले जाईल.

एआय वापराबद्दल इशारा डॉ. भागवत यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला की, कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) आणि नवीन तंत्रज्ञानाचे स्वागत असले तरी, त्यांचा वापर अशा प्रकारे केला पाहिजे की, रोजगारावर परिणाम होऊ नये, यंत्रांद्वारे उत्पादनऐवजी ‘लोकांद्वारे उत्पादन ‘वर भर दिला.

 

Published On: Feb 09, 2026 | 02:10 PM

