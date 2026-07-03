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नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

'विकसित भारत @2047' या राष्ट्रीय संकल्पनेवर आधारित 'नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026' मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहभागी होणार आहेत. आधुनिक पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाचे रस्ते, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने भारताची वाटचाल या विषयांवर या परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्

नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका

नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका

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विस्तार
  • जागतिक नेतृत्व ते डिजिटल परिवर्तन
  • ‘विकसित भारत @2047’ संकल्पनेवर राष्ट्रीय स्तरावरील मंथन
  • नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026
Navbharat Leadership Conclave 2026 : ‘विकसित भारत @2047’ या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून आयोजित करण्यात येणारा ‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026’ हा देशाच्या भविष्यातील विकासदृष्टीवर विचारमंथन करणारा महत्त्वपूर्ण मंच ठरणार आहे. ‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026’ हा कार्यक्रम 7 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील भीकाजी कामा प्लेस येथे आयोजित करण्यात आला आहे. भारताला जागतिक नेतृत्व, आधुनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल नवोपक्रम आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने नेण्याच्या उद्दिष्टावर या परिषदेत विविध क्षेत्रातील मान्यवर आपले विचार मांडणार आहेत.

या कॉन्क्लेव्हमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहणार असून, भारतातील जागतिक दर्जाच्या रस्ते, महामार्ग आणि वाहतूक नेटवर्कच्या उभारणीत पायाभूत सुविधांची भूमिका तसेच विकसित भारत घडविण्यातील त्याचे महत्त्व यावर ते मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच मान्यवर अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहभागी होणार आहेत. यावेळी ते डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, दूरसंचार क्षेत्रातील प्रगती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकसित भारताच्या दिशेने होत असलेल्या परिवर्तनाविषयी आपला दृष्टिकोन मांडतील. डिजिटल पायाभूत सुविधा, आधुनिक संप्रेषण व्यवस्था आणि नवतंत्रज्ञानाचा विकास देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कसा महत्त्वाचा ठरत आहे, यावरही ते भाष्य करतील.

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‘विकसित भारत @2047’ ही संकल्पना केवळ आर्थिक विकासापुरती मर्यादित नसून, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, रोजगारनिर्मिती, उद्योग, शिक्षण, नवोपक्रम आणि सर्वसमावेशक सामाजिक विकास या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी नेण्याचे व्यापक उद्दिष्ट समोर ठेवते.

या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात येणारा नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026 हा धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना एकत्र आणून विकसित भारताच्या रोडमॅपवर अर्थपूर्ण चर्चा घडवून आणणारा महत्त्वाचा मंच ठरणार आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक धोरणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि भविष्यातील विकासाच्या संधी यावरही या परिषदेत सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.

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Web Title: Navbharat viksit bharat leadership conclave 2026 nitin gadkari jyotiraditya scindia

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Published On: Jul 03, 2026 | 03:50 PM

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