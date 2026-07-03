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Trump Crypto Profit: ट्रम्प यांच्या क्रिप्टो नफ्यामागे ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’? केली होती सीक्रेट डील? नेमका काय आहे दावा?

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

Trump Crypto Profit: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या क्रिप्टो पोर्टफोलिओमधून झालेल्या बंपर नफ्याबाबत आणि त्यामागील कथित 'पाकिस्तानी कनेक्शन' किंवा 'सीक्रेट डील'बद्दल सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या अत्यंत संवेदनशील, जागतिक राजकारण आणि क्रिप्टो जगताशी नेमका काय संबंध?

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार

Trump Crypto Profit: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या क्रिप्टो पोर्टफोलिओमधून झालेल्या बंपर नफ्याबाबत आणि त्यामागील कथित ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’ किंवा ‘सीक्रेट डील’बद्दल सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या अत्यंत संवेदनशील, जागतिक राजकारण आणि क्रिप्टो जगताशी नेमका काय संबंध?

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अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या २०२५ च्या आर्थिक अहवालात क्रिप्टो-अॅसेट्समधून १.४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केल्याचा खुलासा केला आहे. या अहवालात वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलच्या माध्यमातून पाकिस्तानसोबत झालेल्या एका कराराचाही समावेश आहे. वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल हे एक डिजिटल चलन प्लॅटफॉर्म आहे, जे ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्या मुलासोबत सुरू केले होते. नेमकं काय आहे प्रकरण?

वार्षिक आर्थिक अहवालात काय?

३० जून रोजी जेव्हा अमेरिकेच्या सरकारी नीतिमत्ता कार्यालयाने ट्रम्प यांचा ९२७ पानांचा वार्षिक आर्थिक अहवाल सादर केला, तेव्हा क्रिप्टोकरन्सीमधून झालेल्या त्यांच्या भरीव कमाईने लक्ष वेधून घेतले. क्रिप्टोमधून मिळालेले हे उत्पन्न ट्रम्प यांच्या स्थावर मालमत्ता व्यवसायालाही मागे टाकणारे होते.

पाकिस्तानसोबत काय प्रकरण?

या अहवालात वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल आणि पाकिस्तानचे अर्थ मंत्रालय तसेच पाकिस्तान व्हर्च्युअल असेट्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी यांच्यातील एका कराराचाही खुलासा झाला आहे. ट्रम्प यांच्या कंपनीसोबत झालेल्या USD1 स्टेबलकॉइन कराराचा उद्देश पाकिस्तानच्या पेमेंट पायाभूत सुविधांना अमेरिकन डॉलरशी जोडून परकीय चलन पाठवण्यास मदत करणे आणि डॉलरच्या संकटावर तोडगा काढणे हा आहे.
USD1 कॉइन हे ट्रम्प आणि त्यांच्या मुलाच्या कंपनीने तयार केलेले एक मालकीचे उत्पादन आहे. या डिजिटल चलनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे मूल्य नेहमी US$1 इतकेच राहते. बिटकॉइनसारख्या सामान्य क्रिप्टोकरन्सीच्या विपरीत, ज्यांचे मूल्य दररोज बदलते, या स्टेबलकॉइनचे मूल्य स्थिर राहते. एका अर्थाने, ते डिजिटल डॉलरप्रमाणे कार्य करते.

या करारामध्ये पाकिस्तानची काय भूमिका?

या कराराद्वारे, पाकिस्तान आपल्या बँकिंग आणि पेमेंट प्रणालीमध्ये स्टेबलकॉइन्स समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे परदेशात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना कोणत्याही त्रासाशिवाय आणि कमी शुल्कात पाकिस्तानातील त्यांच्या कुटुंबांना डिजिटल डॉलर्समध्ये पैसे पाठवता येतील. पाकिस्तानला अनेकदा डॉलरच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे, या डिजिटल डॉलरच्या वापरामुळे देशातील डॉलरचा वापरही वाढेल.

ट्रम्प यांना प्रचंड नफा

हे उघड आहे की, जेव्हा पाकिस्तानच्या पेमेंट प्रणालीमध्ये ट्रम्प यांच्या स्टेबलकॉइनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल, तेव्हा कंपनीला प्रत्येक व्यवहारावर भरीव शुल्क आणि कमिशन मिळेल आणि ट्रम्प अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावतील. त्याच वेळी, पाकिस्तानला अशीही आशा आहे की, ट्रम्प यांच्या कंपनीसोबत करार केल्याने अमेरिका त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर IMF सारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविण्यात मदत करेल.

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Web Title: A pakistani connection behind trumps crypto profits was there a secret deal what exactly is the claim

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Published On: Jul 03, 2026 | 03:50 PM

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