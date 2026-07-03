IND A vs SL A: धमाकेदार शतक ठोकणारा Sahan Arachchige कोण आहे? India A विरूद्ध पाडला धावांचा पाऊस

श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या डावात, अराचिगे वगळता इतर कोणताही फलंदाज अर्धशतकाचा टप्पाही गाठू शकला नाही. साहन अराचिगेने अत्यंत संयमाने फलंदाजी करत १७४ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. तो फलंदाजीसाठी अशा वेळी आला होता, जेव्हा श्रीलंका ‘अ’ संघाने ३६.१ षटकांत १४३ धावांत ३ गडी गमावले होते.
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साहन अराचिगे कोण आहे?
साहन अराचिगेने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात २०१५-१६ मध्ये श्रीलंकेच्या देशांतर्गत क्लब ‘कोल्ट्स क्रिकेट क्लब’मधून केली, जिथे त्याने प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३९ च्या उत्कृष्ट सरासरीने ३,७०० हून अधिक धावा करून श्रीलंकेच्या निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर त्याने जुलै २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पण आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. तो श्रीलंकेच्या देशांतर्गत टी-२० लीगमध्ये ‘गेल मार्व्हल्स’सारख्या प्रमुख संघांकडून खेळतो आणि आपल्या उत्कृष्ट खेळामुळे सध्या श्रीलंका ‘अ’ संघाचा कर्णधार आहे.
अशेन बंदारासोबत ९९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी
मधल्या फळीत साहन अराचिगेला अशेन बंदाराने उत्कृष्ट साथ दिली. या दोन्ही फलंदाजांनी मिळून भारतीय गोलंदाजांना विकेट्ससाठी तळमळायला लावले आणि पाचव्या विकेटसाठी ९९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. बंदाराचे अर्धशतक हुकले आणि संघ ४२ धावांवर सर्वबाद झाला. बंदारा बाद झाल्यानंतर श्रीलंका ‘अ’ संघाने आणखी दोन विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर कर्णधार अराचिगे डावाला पुढे नेण्यासाठी खालच्या फळीतील फलंदाजांसोबत सामील झाला. त्याने चमिका गुणसेकरासोबत सहाव्या विकेटसाठी ३५ धावांची छोटी पण उपयुक्त भागीदारी केली. तसेच, सुरुवातीच्या इतर भागीदारींमध्ये त्याने अशेन बंदारासोबत २८ धावा आणि केशरा नुवंतासोबत ११ धावा जोडल्या. यासह, श्रीलंका ‘अ’ संघ ३६६ धावांवर सर्वबाद झाला.
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श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या फलंदाजांची कामगिरी
श्रीलंकेच्या डावात कर्णधाराच्या शतकाव्यतिरिक्त, उर्वरित फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली, परंतु त्यांना त्याचे मोठ्या खेळीत रूपांतर करता आले नाही. नुवानिडू फर्नांडोने ४४ धावा, अशेन बंदाराने ४२ धावा आणि पवनथा वीरसिंघेने संघासाठी ३९ धावा केल्या. इतरांमध्ये, सोहन डी लिवेराने ३९ धावा, चमिका गुणसेकराने १३ धावा आणि केशरा नुवंताने एक धाव यांचे योगदान दिले. एकूणच, श्रीलंकेचा संपूर्ण डाव कर्णधार अराचिगेच्या शतकाभोवती फिरताना दिसला. या शतकामुळे श्रीलंकेचा संघ अडचणीत आला नाही.
भारतीय गोलंदाजांचे पुनरागमन
भारतीय गोलंदाजांनी दुसऱ्या दिवशी अचूक गोलंदाजी करत श्रीलंका ‘अ’ संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखले. भारत ‘अ’ संघासाठी फिरकी गोलंदाज सारांश जैन आणि गुरनूर बरद हे सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले, त्यांनी श्रीलंकेच्या ४-४ फलंदाजांना तंबूत परत पाठवले. त्यांच्याशिवाय, तेज यश ठाकूरने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत २ बळी घेतले. पहिल्या दिवशी बळीसाठी आतुर असलेल्या अकीब नबी दारने दुसऱ्या दिवशीही अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली. तथापि, दुसऱ्या दिवशीही त्यांना यश मिळाले नाही. तत्पूर्वी, गॉल कसोटीच्या पहिल्या दिवशी श्रीलंका ‘अ’ संघाने आपल्या पहिल्या डावात पाच गडी गमावून २८८ धावा केल्या होत्या, ज्याला दुसऱ्या दिवशी कर्णधार अराचिगेच्या शतकामुळे गती मिळाली होती.