Chanakya Niti: ३० वर्षांपूर्वी या सवयी अंगीकारा; करिअर आणि आर्थिक बाबतीत होईल मोठा फायदा

२० ते ३० हे वय अनेकदा स्वप्ने, संघर्ष आणि मोठ्या निर्णयांचा काळ म्हणून ओळखले जाते. याच काळात काही जण आपल्या करिअरची सुरुवात करतात, काही जण नातेसंबंध समजून घेतात, तर काही जण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करतात. यामुळेच या वयात घेतलेले छोटे निर्णय येणाऱ्या वर्षांची दिशा ठरवू शकतात. आचार्य चाणक्य यांनीही आपल्या धोरणांमध्ये या वयाला अत्यंत महत्त्वाचे म्हटले आहे. चाणक्यांच्या विश्वासानुसार, जर तरुणांनी या काळात चांगल्या सवयी लावून घेतल्या आणि वेळेत आपल्या चुकांमधून शिकले, तर त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित आणि यशस्वी होऊ शकते.
आचार्य चाणक्यांच्या मते, तारुण्य हा असा काळ आहे जेव्हा व्यक्ती आपल्या व्यक्तिमत्त्व, कारकीर्द आणि भविष्याचा भक्कम पाया घालते. या काळात घेतलेली मेहनत, लागलेल्या सवयी आणि निवडलेली माणसे त्यांच्या पुढील यशापयशात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणूनच, त्यांनी तरुणांना काही तत्त्वे सांगितली, ज्यांचा अवलंब करून ते आपले जीवन सुधारू शकतात.
चाणक्य म्हणतात की, माणसाचे चारित्र्य आणि भविष्य हे त्याच्या संगतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. जर तुम्ही वेळेला महत्त्व देणाऱ्या, मेहनती आणि सकारात्मक दृष्टिकोन असलेल्या लोकांच्या संगतीत राहिलात, तर तुमचीही वाटचाल त्याच दिशेने होण्याची दाट शक्यता असते.
त्याचबरोबर, वाईट संगत हळूहळू चांगल्या सवयींना सुरुंग लावू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखादा विद्यार्थी मेहनती मित्रांसोबत अभ्यास करत असेल, तर त्याच्या यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते, तर वाईट संगत त्याचे लक्ष विचलित करू शकते. त्यामुळे, विचारपूर्वक मित्र बनवणे नेहमीच फायदेशीर मानले गेले आहे.
तरुणपणी, लोक अनेकदा आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा प्रवास, महागडी उपकरणे किंवा दिखाव्यावर खर्च करतात. चाणक्याचा म्हणण्यानुसार, जो भविष्यातील गरजांसाठी बचत करतो तोच शहाणा असतो. आजही, आर्थिक तज्ज्ञ आपत्कालीन निधी आणि गुंतवणुकीची शिफारस करतात. नोकरी असो वा व्यवसाय, आर्थिक सुरक्षितता भविष्यातील अनेक आव्हाने सुलभ करू शकते.
सोशल मीडियाच्या युगात, लोक आपल्या लहान-मोठ्या योजना सार्वजनिक करतात. दरम्यान, चाणक्याचे धोरण आपल्या योजना आणि कमकुवतपणा सर्वांसमोर उघड न करण्याचा सल्ला देते. कधीकधी, लोक तुमच्या माहितीचा गैरफायदा घेऊ शकतात. म्हणून, ध्येय साध्य होईपर्यंत शांत मनाने त्यावर काम करणे अधिक शहाणपणाचे आहे.
चाणक्याने नात्यांमध्ये सावधगिरी बाळगण्यावर महत्त्वाचा भर दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोड बोलणारा प्रत्येकजण तुमचा हितचिंतक नसतो. वैयक्तिक असो वा व्यावसायिक, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीचा हेतू आणि वागणूक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भावनिक होऊन घेतलेले निर्णय नंतर समस्या निर्माण करू शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ध्येय निश्चित करणे, वेळेचे योग्य नियोजन, सातत्याने शिक्षण घेणे, बचतीची सवय लावणे आणि शिस्तबद्ध जीवन जगणे या सवयी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
Ans: कठोर परिश्रम, योग्य नियोजन, सातत्याने ज्ञान वाढवणे आणि योग्य संधीचा लाभ घेणे हे यशाचे प्रमुख मंत्र असल्याचे चाणक्य सांगतात.
Ans: उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च करणे, नियमित बचत करणे, गुंतवणुकीचा विचार करणे आणि अनावश्यक कर्ज टाळणे आवश्यक आहे.