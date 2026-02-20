Youth Congress at Bharat Mandapam : ‘भारत मंडपम’मध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन; कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून घातला जोरदार गोंधळ

सध्या सुरू असलेल्या इंडिया एआय एक्स्पो समिट दरम्यान भारत मंडपम येथे भारतीय युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. निषेधादरम्यान आक्रमक आंदोलन कर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, भारत मंडपम येथील एका मंडपात सुमारे १० युवक काँग्रेस कार्यकर्ते घोषणा देत घुसले. सर्व कामगारांनी क्यूआर कोडद्वारे प्रवेश केल्याचे वृत्त आहे. मंडपात पोहोचताच त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि निषेध करण्यासाठी त्यांचे टी-शर्ट काढले.
पोलिसांची तात्काळ कारवाई
या कार्यकर्त्यांच्या गोंधळामध्ये पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला आणि निदर्शने करणाऱ्या कामगारांना ताब्यात घेतले. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण पाच कामगारांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, तर इतरांची ओळख पटवली जात आहे. सर्वांना टिळक मार्ग पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, भारतीय युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधनंगे होकर भारत मंडपम में चल रही एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या विरोध के लिए यही जगह बची थी? जहां भारत दुनिया भर से आए टेक लीडर्स और वैश्विक नेताओं के सामने अपनी टेक पॉवर का लोहा मनवा रहा है, वहां घरेलू… pic.twitter.com/OyBPh3s0bn — Akhilesh Sharma (@akhileshsharma1) February 20, 2026
ग्लोबल साउथमध्ये पहिले जागतिक एआय शिखर परिषद
ग्लोबल साउथमध्ये भारताने आयोजित केलेल्या या पहिल्याच शिखर परिषदेत विक्रमी आंतरराष्ट्रीय सहभाग दिसून आला आहे. २० हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, ६० मंत्री आणि ५०० हून अधिक जागतिक एआय तज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या मध्ये धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि आघाडीच्या उद्योग नेत्यांना एका समान व्यासपीठावर एकत्र आणण्यात भारताला यश आले आहे, हा कार्यक्रम जागतिक एआय संवादाचे ठोस आणि अंमलबजावणीयोग्य विकास परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. इंडिया एआय मिशन आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.