Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Pawan Hans Helicopter Crshed Into Sea With Seven Passenger News In Marathi

Pawan Hans Helicopter: अवघ्या काही क्षणात होत्याच नव्हत झालं! ७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

विमान अपघाताचे सत्र काही थांबायचे नाव घेत आहे. आज (24 फेब्रुवारी) पु्न्हा एकदा दमान बेटांवर पवन हंस हेलिकॉप्टर कोसळले. उड्डाणानंतर काही वेळातच ते समुद्रात कोसळल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:11 PM
७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

Follow Us:
Follow Us:

झारखंडच्या रांची येथून दिल्लीच्या दिशेला निघालेल्या एअर एम्ब्युलन्सचा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. झारखंडच्या चतरा इथे हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. हा अपघाता होत नाही तोपर्यंत मंगळवारी सकाळी अंदमान बेटांवर पवन हंस हेलिकॉप्टर कोसळले. उड्डाणानंतर काही वेळातच ते समुद्रात कोसळल्याची घटना घडली. या हेलिकॉप्टरमध्ये सात जण होते आणि त्यांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात क्रॅश-लँडिंग करण्यास भाग पाडल्याची माहिती मिळाली. वैमानिकाने सावधगिरी दाखवत क्रॅश-लँडिंग करण्यात यशस्वी झाला. दोन क्रू मेंबर्ससह सात जणांना बाहेर काढण्यात यश मिळाले आहे.

बचाव पथके ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी क्रू आणि प्रवाशांना बाहेर काढले. अहवालात असे म्हटले आहे की हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेअरहून मायाबंदरला जात होते. उड्डाणानंतरच पायलटला तांत्रिक बिघाडाची जाणीव झाली. अशा परिस्थितीत, समुद्रात क्रॅश-लँडिंगचा पर्याय होता. पवन हंसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की ही घटना सकाळी ९:३० च्या सुमारास घडली. हेलिकॉप्टरने शॉर्ट लँडिंग केले. प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सना किरकोळ दुखापत झाली, परंतु कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही.

अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

पवन हंस ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी मालकीची हेलिकॉप्टर कंपनी आहे. तिचे हेलिकॉप्टर दुर्गम भागात जाण्यासाठी वापरले जातात. अगदी प्रसिद्ध राजकारणी देखील पवन हंसच्या सेवांचा वापर करतात. ही कंपनी १९८५ मध्ये स्थापन झाली. देशातील दुर्गम भागांना जोडणे हे तिचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

चतरा येथे विमान अपघाताच्या एक दिवस आधी

रांचीहून दिल्लीला जाणारी एअर अॅम्ब्युलन्स सोमवारी झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यातील सिमरिया पोलिस स्टेशनच्या खासियातु करम तांड जंगलात कोसळली. त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये दोन वैमानिक, एक डॉक्टर, एक परिचारिका, एक रुग्ण आणि त्यांचे दोन सहकारी यांचा समावेश आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बीचक्राफ्ट (BE9L) VTAJV विमान रांचीहून दिल्लीसाठी उड्डाण केले होते, परंतु टेकऑफ केल्यानंतर काही वेळातच संपर्क तुटला.

बारामती विमान अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू

गेल्या महिन्याच्या २८ तारखेला बारामती येथे विमान अपघात झाला, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि वैमानिकांचा मृत्यू झाला. या अपघाताबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या घटनेमागे कटाचा वास येत असल्याने या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

वसईचा ऐतिहासिक वारसा जागतिक पटलावर; 16 व्या शतकातील जुन्या चर्चला मिळाले युनेस्कोच्या टॉप 10 मध्ये स्थान

Web Title: Pawan hans helicopter crshed into sea with seven passenger news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार
1

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन
2

भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन

Tejas Turbulence: ‘लढाऊ विमान कोसळले नाही’, तेजस अपघातावर HAL चे स्पष्टीकरण, काय म्हटलं?
3

Tejas Turbulence: ‘लढाऊ विमान कोसळले नाही’, तेजस अपघातावर HAL चे स्पष्टीकरण, काय म्हटलं?

गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा
4

गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pawan Hans Helicopter: अवघ्या काही क्षणात होत्याच नव्हत झालं! ७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

Pawan Hans Helicopter: अवघ्या काही क्षणात होत्याच नव्हत झालं! ७ जणांना घेऊन जाणारे पवन हंस हेलिकॉप्टर अंदमान समुद्रात कोसळले

Feb 24, 2026 | 01:11 PM
येरवड्यात मोकळ्या जागी असलेल्या वाहनांना भीषण आग; 50 गाड्या जळून खाक

येरवड्यात मोकळ्या जागी असलेल्या वाहनांना भीषण आग; 50 गाड्या जळून खाक

Feb 24, 2026 | 01:08 PM
अजितदादांचा अपघात नसून घातपातच; आरोपांचा भडीमार सुरुच, आता…

अजितदादांचा अपघात नसून घातपातच; आरोपांचा भडीमार सुरुच, आता…

Feb 24, 2026 | 01:07 PM
आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

Feb 24, 2026 | 01:00 PM
Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Feb 24, 2026 | 12:50 PM
BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

Feb 24, 2026 | 12:48 PM
Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Feb 24, 2026 | 12:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM