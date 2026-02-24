Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Maharashtra Bjp State Executive Announced Navnath Ban And Rajash Pandey New Position

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. यामध्ये नवनाथ बन, कृष्णाराज महाडिक, राजेश पांडे या नेत्यांना नवीन संधी देण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 12:48 PM
Maharashtra BJP state executive announced, Navnath Ban and Rajash Pandey new position

प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर
  • नवनाथ बन आणि कृष्णराज महाडिक यांना नवीन जबाबदारी
  • राजेश पांडे यांना देखील मिळाली जबाबदारी
BJP state executive : मुंबई : भाजपकडून पक्षाच्या कार्यकारणीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहे. (BJP politics) यामध्ये मुख्य प्रवक्ता, सरचिटणीस, चिटणीस, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि भाजप युवा मोर्चा अध्यक्ष या पदांचा समावेश आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत घोषणा केली आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये नवनाथ बन, राजेश पांडे तसेच कृष्णराज महाडिक यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.(Maharashtra Politics)

या निवडीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. ते म्हणाले की, “काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने प्रदेशाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी दिली. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्या. त्यामुळे प्रदेश कार्यकारिणी व पदाधिकारी नेमणूक या निवडणुकीनंतर करावी, असा निर्णय प्रमुख पदाधिकारी नेत्यांनी घेतला. मला अत्यानंद होतोय की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबिन, अमित शाह, बी एल संतोष, शिव प्रकाश व सर्व नेत्यांनी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांसह मी पदाधिकारी नेमणुकीबाबत चर्चा केली,’ असे मत रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.

हे देखील वाचा : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार? राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • मुख्य प्रवक्ता – नवनाथ बन
  • भाजप युवा मोर्चा अध्यक्ष- कृष्णराज महाडिक
  • भाजप महिला मोर्चा अध्यक्ष- चित्रा वाघ
  • भाजप ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष- योगेश टिळेकर
  • एस.सी मोर्चा अध्यक्ष – विश्वजित गायकवाड
  • एस.टी मोर्चा अध्यक्ष – देवराव होळी
  • भटके विमुक्त मोर्चा – नरेंद्र पवार
  • अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष – इद्रिस मुलतानी
  • कोषाध्यक्ष – मिहिर कोटेचा
  • सह कोषाध्यक्ष : अरुण लखानी (विदर्भ)
  • मुख्यालय प्रभारी : रविंद्र अनासपुरे (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • मुख्यालय सह प्रभारी : विश्वास पाठक (मुंबई)
  • किसान मोर्चा अध्यक्ष : रामकृष्ण वेताळ (पश्चिम महाराष्ट्र)
हे देखील वाचा : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश हे भाजपाचे कार्यकर्ते; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप


भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष

  • अतुल काळसेकर (कोकण)
  • भारती पवार (उत्तर महाराष्ट्र)
  • संजय कौडगे (मराठवाडा)
  • संजय भेंडे (विदर्भ)
  • रामदास कडस (विदर्भ)
  • केशव उपाध्ये (मुंबई)
  • प्रवीण पोटे (विदर्भ)
  • गोपीचंद पडळकर (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • चैतन्य देशमुख (मराठवाडा)
  • प्रिया शिंदे (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • सुजय विखे पाटील (उत्तर महाराष्ट्र)
  • अर्चना पाटील चाकूरकर (मराठवाडा)
भाजप सरचिटणीस
  • निरंजन डावखरे (कोकण)
  • संजय कुटे (विदर्भ)
  • माधवी नाईक (कोकण)
  • राजेश पांडे (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • सुनिल राणे (मुंबई)
  • योगेश सागर (मुंबई)
भाजप चिटणीस
  • मंगेश चव्हाण (उत्तर महाराष्ट्र)
  • प्रशांत ठाकूर (कोकण)
  • परिणय फुके (विदर्भ)
  • वर्षा डहाळे (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • संजय जगताप (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • अर्चना डेहणकर (विदर्भ)
  • रोहिणी नायडू (उत्तर महाराष्ट्र)
  • राम सातपुते (पश्चिम महाराष्ट्र)
  • प्रविण घुगे (मराठवाडा)
  • रेखा कुलकर्णी (मराठवाडा)
  • भैरवी वाघ (उत्तर महाराष्ट्र)

Web Title: Maharashtra bjp state executive announced navnath ban and rajash pandey new position

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, सभापतींसाठी सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला; पालकमंत्री उदय सामंत यांची घोषणा
1

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, सभापतींसाठी सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला; पालकमंत्री उदय सामंत यांची घोषणा

Parth Pawar as RajyaSabha MP : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार? राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
2

Parth Pawar as RajyaSabha MP : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार? राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश हे भाजपाचे कार्यकर्ते; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
3

Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश हे भाजपाचे कार्यकर्ते; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

Feb 24, 2026 | 12:48 PM
Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Feb 24, 2026 | 12:46 PM
हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Feb 24, 2026 | 12:45 PM
Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Feb 24, 2026 | 12:44 PM
Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

Vijay- Rashmika करणार हटक्या पद्धतीत लग्न; पाहुण्यांसाठी खास जपानी खाद्यपदार्थांची मेजवानी, मोबाईलवरही केली बंदी

Feb 24, 2026 | 12:38 PM
कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

Feb 24, 2026 | 12:35 PM
लग्नानंतर लगेचच शिखर धवन का झाला नाराज? सोशल मीडियावर द्यावे लागले स्पष्टीकरण! Post Viral

लग्नानंतर लगेचच शिखर धवन का झाला नाराज? सोशल मीडियावर द्यावे लागले स्पष्टीकरण! Post Viral

Feb 24, 2026 | 12:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM