BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

या निवडीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. ते म्हणाले की, “काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने प्रदेशाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी दिली. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्या. त्यामुळे प्रदेश कार्यकारिणी व पदाधिकारी नेमणूक या निवडणुकीनंतर करावी, असा निर्णय प्रमुख पदाधिकारी नेत्यांनी घेतला. मला अत्यानंद होतोय की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबिन, अमित शाह, बी एल संतोष, शिव प्रकाश व सर्व नेत्यांनी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांसह मी पदाधिकारी नेमणुकीबाबत चर्चा केली,’ असे मत रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर… भारतीय जनता पार्टीच्या नूतन प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची घोषणा प्रदेश अध्यक्ष मा. रविंद्रजी चव्हाण यांनी केली असून ती खालील प्रमाणे आहे. सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांचे हार्दिक अभिनंदन व पुढील कार्यास लक्ष लक्ष शुभेच्छा! 🪷… pic.twitter.com/iPi42H7Nm8 — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) February 24, 2026
भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष