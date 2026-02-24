Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
येरवड्यात मोकळ्या जागी असलेल्या वाहनांना भीषण आग; 50 गाड्या जळून खाक

येरवडा परिसरात मृदू, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच वाहतूक शाखेचे कार्यालय आहे. ही जागा शासकीय आहे. येथे चारचाकी तसेच दुचाकी अशी असंख्य वाहने ठेवण्यात आलेली होती. ही वाहने माहितीनुसार, जप्त केलेली असल्याचे सांगितले जाते.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:08 PM
येरवड्यात भीषण आग; 50 गाड्या आगीत जळून खाक

येरवड्यात भीषण आग; 50 गाड्या आगीत जळून खाक (iStock)

पुणे : येरवडा परिसरातील शासकीय असलेल्या मोकळ्या आवारात उभा केलेल्या वाहनांना भीषण आग लागल्याची घटना सोमवारी दुपारी घडली. या आगीत तब्बल ५० गाड्या जळून खाक झाल्या असून, यात दुचाकींसह चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. दरम्यान, या गाड्या नेमक्या कोणत्या विभागाच्या आहेत हे मात्र समजू शकलेले नाही. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी येथे दाखल होत आगीवर नियत्रंण मिळवले.

येरवडा परिसरात मृदू, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच वाहतूक शाखेचे कार्यालय आहे. ही जागा शासकीय आहे. येथे चारचाकी तसेच दुचाकी अशी असंख्य वाहने ठेवण्यात आलेली होती. ही वाहने माहितीनुसार, जप्त केलेली असल्याचे सांगितले जाते. पण, ती कोणत्या विभागाची आहेत, याची जबाबदारी मात्र कोणत्याही विभागाने रात्री उशिरापर्यंत घेतलेली नव्हती. तत्पूर्वी, अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी अचानक या वाहनांना आग लागली. याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळताच तीन फायर बंब घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत आगीने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतला होता.

दरम्यान, आगीत सर्वच वाहने अडकली होती. जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले. काही वेळानंतर आगीवर नियत्रंण मिळविण्यात यश आले. मात्र, या आगीत जवळपास ५० वाहने जळून खाक झाली. त्यामध्ये सर्वाधिक चारचाकी वाहनांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. ही वाहने बेवारस म्हणून जप्त केलेली असावी, अशी शक्यता आहे. याप्रकरणाची नोंद येरवडा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून याघटनेचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

पुण्यात मजुरांच्या वसाहतीत आग

दुसऱ्या एका घटनेत, हडपसर भागातील राममनोहर लाेहिया उद्यानाजवळ असलेल्या मजुरांच्या वसाहतीत शनिवारी आग लागली. आगीत १९ झोपड्या, तसेच तीन दुचाकी भस्मसात झाल्या. आग (Pune News)लागल्यानंतर मजूर, तसेच कुटुंबीय बाहेर पडल्याने मोठी दुर्घटना टळली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या घटनेत कोणी जखमी झाले नाही. आगीमागचे कारण समजू शकले नाही.

हेदेखील वाचा : Mumbai Fire News : मुंबईतील ४५ मजली इमारतीला भीषण आग, काही जण अडकल्याची भीती, पाहा VIDEO

Published On: Feb 24, 2026 | 01:08 PM

