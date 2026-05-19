PM Kisan Yojana: पीएम किसानचा २३वा हप्ता कधी येणार? ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामे पूर्ण नसतील तर अडकणार २ हजार रुपये?

पीएम किसान योजनेच्या नियमानुसार केंद्र सरकारकडून वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ६ हजार रुपये दिले जातात. प्रत्येक चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा केले जातात.
हे हप्ते एप्रिल ते जुलै, ऑगस्ट ते नोव्हेंबर आणि डिसेंबर ते मार्च या कालावधीसाठी वितरित केले जातात. यापूर्वी २२वा हप्ता मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यामुळे आता एप्रिल ते जुलै कालावधीसाठीचा २३वा हप्ता जून किंवा जुलै महिन्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेसंदर्भात महत्त्वाची सूचना दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची आवश्यक कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झालेली नाही, त्यांना पुढील हप्ता मिळणार नाही.
ज्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे किंवा पडताळणी अपूर्ण आहे, त्यांच्या खात्यातून ₹२,००० चा हप्ता रोखला जाईल. तुमचा हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळवण्यासाठी, ही कामे त्वरित पूर्ण करा:
ई-केवायसी अनिवार्य: पीएम किसान पोर्टलनुसार, सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. तुम्ही तुमच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (CSC) भेट देऊन किंवा घरबसल्या पीएम किसान पोर्टलवर ओटीपी टाकून बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवायसी पूर्ण करू शकता.
बँक खात्याशी आधार लिंक करणे: तुमच्या आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे. लक्षात ठेवा की पैसे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे पाठवले जातात, त्यामुळे आधार सीडिंग आवश्यक आहे.
जमिनीची पडताळणी: तुमच्या नावावरील शेतजमीन सरकारी डेटाबेसमध्ये पूर्णपणे सत्यापित केलेली असणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये जमिनीची पडताळणी प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणांमध्ये हप्त्यांना विलंब होऊ शकतो.
जे प्रकरणे पात्रतेच्या निकषात बसत नाहीत, त्यांची सरकार प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहे. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन संपादित केली आहे. जर एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य, जसे की पती-पत्नी, या योजनेचा लाभ घेत असतील, तर पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे हप्ते तात्पुरते रोखले जाऊ शकतात.
तुम्ही यादीमध्ये तुमचे नाव आणि तुमच्या पेमेंटची स्थिती स्वतः तपासू शकता:
pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
होमपेजवरील ‘शेतकरी कॉर्नर’ (Farmers Corner) अंतर्गत ‘तुमची स्थिती जाणून घ्या’ (Know Your Status) या पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाका आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा.
तुमच्या हप्त्याचा तपशील पाहण्यासाठी ‘स्थिती मिळवा’ (Get Status) वर क्लिक करा.