Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bheema Patas Sugar Factoryचे संचालक मंडळ बरखास्त; प्रकाश जगताप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती

Bheema Patas Sugar Factory- मागील वीस दिवसात अतिशय वेगाने या घडामोडी घडत असल्याने तालुक्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत

Updated On: May 14, 2026 | 04:29 PM
Bheema Patas Sugar Factoryचे संचालक मंडळ बरखास्त; प्रकाश जगताप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती
Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यावर जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती
  • कारखान्याची निवडणूक मागील सहा वर्षांपासून झाली नसल्याने, न्यायालयाने ती प्रक्रिया दोन आठवड्यांत तातडीने सुरू करण्याचे राज्य सरकारला कडक निर्देश
  • गेल्या २० दिवसांत दौंडच्या सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात प्रशासकीय समितीवरून सहकार मंत्र्यांकडे अपील आणि हायकोर्टातील याचिका असे मोठे नाट्यमय वळण
Bheema Patas Sugar Factory: दौंड तालुक्यातील पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रकाश जगताप यांची प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) निलिमा गायकवाड यांची नुकतीच नियुक्ती केली आहे. या आदेशामुळे सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दौंड तालुक्यातील राजकारण हे भिमा पाटस साखर कारखान्याच्या भोवतीच सातत्याने फिरत आहे. तालुक्याचे विद्यमान आमदार राहुल कुल आणि माजी आमदार रमेश थोरात यांचे राजकारण केवळ भीमा पाटस कारखान्याच्या वरच चालु आहे. मागील काही दिवसांपासून भीमा पाटस कारखान्याच्या प्रशासकीय निवडीचे बदलते नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. मागील वीस दिवसात अतिशय वेगाने या घडामोडी घडत असल्याने तालुक्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पांगरीचा ‘ओंकार’ कारखाना वादाच्या भोवऱ्यात! ४ महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांचे ऊस बिल थकीत; संतापाची लाट

भीमा पाटस कारखान्यावर प्रशासकीय समिती नियुक्तीचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर ) यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी नियुक्ती केली. यामध्ये अध्यक्ष म्हणून वसंतराव विनायक साळुंखे, सदस्य संभाजी दत्तात्रय ताकवणे व तुषार दत्तात्रय शितोळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र नियुक्तीवर आक्षेप घेत भीमा पाटस कारखान्याचे संचालक तुकाराम ताकवणे यांनी राज्याचे सहकार मंत्री यांच्याकडे २४ एप्रिल २०२६ रोजी अपील दाखल केले.

या अपीलावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी तत्काळ स्थगिती आदेश दिला. या स्थगिती आदेशावर प्रशासकीय नियुक्ती अध्यक्ष वसंतराव साळुंखे यांनी स्थगिती आदेश उठवण्याबाबत ३० एप्रिल २०२६ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात ७ मे २०२६ रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत शासनाच्या वकिलांनी सहकार मंत्री यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी चा प्रशासन समिती नियुक्त आदेश रद्द केल्याचे आदेश दाखल केले.

त्यावर न्यायालयाने टिपणी करत दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून कारखान्याची निवडणूक सहा वर्ष झाली नसल्याने ती निवडणूक तातडीने घेणे बंधनकारक असल्याचे मत नोंदवले तसेच शासनाला दोन आठवड्यात कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान , भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल कुल यांच्यासह संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखान्यावर जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश लक्ष्मण जगताप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अंबुलगा कारखान्याची ऊसबिले थकीत, शेतकरी संकटात; दांपत्याचा विष प्राशन करण्याचा इशारा

भीमा पाटस कारखान्याचे संचालक तुकाराम भिकोबा ताकवणे यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी सहकार मंत्री यांना पत्र पाठवत ॲड. राहुल सुभाष कुल, राहू ( पूर्वीचे अध्यक्ष) नामदेव बहिरू बारवकर, वरंवड ( पूर्वीचे उपाध्यक्ष ) व आनंद कृष्णाजी थोरात, बोरीपार्थी, माजी उपाध्यक्ष यांची नव्याने प्रशासकीय पदावर नियुक्त करण्याबाबत विनंती अर्ज दाखल केला. त्यानंतर माजी आमदार रमेश थोरात यांनी ११ मे २०२६ रोजी पुणे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर ) यांना विनंती अर्ज दाखल करत सत्वशील मधुकरराव शितोळे, पाटस, उद्धव राजाराम फुले, लडकतवाडी व पाराजी बाबुराव हंडाळ, केडगाव यांची प्रशासकीय समितीवर नियुक्ती करण्याची मागणी केली.

मात्र यावर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली ७ दिवसांची मुदत दि. १३ मे २०२६ रोजी संपत होती. दोन्ही याद्या मधील सदस्यांची पात्रता तपासून विहित कालावधीत समिती नेमणे अशक्य असल्याने दि. १२ मे २०२६ रोजी कारखान्यावर प्रशासक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश लक्ष्मण जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे आदेश दिले‌. त्यामुळे सहकारी आणि राजकीय क्षेत्रातील गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेल्या आणि कारखान्याचे अध्यक्ष होण्याचे स्वप्न बघणाऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; तब्बल 38 हजार कोटींची एफआरपी खात्यात जमा

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याने आणि प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रकाश जगताप जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे यांची नेमणूक केल्याने हा आमदार राहुल कुल व त्यांच्या संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसला असून भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यावरील सत्तासंघर्ष आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे.

 

Web Title: Bheema patas sugar factory board dissolved administrator appointed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 04:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा
1

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली
2

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM