India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

India Nordic Summit : पंतप्रधान मोदी १९ मे रोजी भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत हरित उर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान, स्पेस सेक्टर यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष्य केंद्रित असेल.

Updated On: May 19, 2026 | 11:40 AM
India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  •  पंतप्रधान मोदी भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभगी
  • चार राष्ट्रांच्या पंतप्रधानांची भेट घेणार
  • जाणून घ्या सविस्तर
India Nordic Summit : ओस्लो : पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी यूएई, स्वीडन, नेदरलँड ला भेट दिली असून सध्या याच्या चौथ्या टप्प्यात नॉर्वेमध्ये आहेत. नॉर्वेत पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच भारत आणि नॉर्वें संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांत ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपची घोषणा करण्यात आली आहे.

आज (१९ मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे तिसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर संमेलनात सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत भारतासह, नॉर्वे, डेन्मार्क, आइसलँड आणि स्वीडन या नॉर्डिक देशांचा सहभगा असले. या परिषदेत धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे.

परिषदेची मुख्य उद्दिष्टे

या शिखर परिषदेचा मुख्य अजेंडा हरित उर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान, स्पेस सेक्टर यांसारख्या क्षेत्रात भारत आणि नॉर्डिक देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे आहे.

  • हरित उर्जा : शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा परिषदेत केली जाईल.
  • संरक्षण आणि तंत्रज्ञान : याशिवाय आधुनिक संरक्षण प्रणाली आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात भागीदारी बळकट करण्यावर भर असेल.
  • स्पेस सेक्टर : अंतराळ संशोधना क्षेत्रातही भारतासोबत संयुक्तपणे काम करण्यावर चर्चा होणार आहे
ही द्विपक्षीय उच्चस्तरीय चर्चा २०१८ मधील स्टॉकहोम आणि २०२२ मधील कोपेनहेगन परिषदेचा विस्तारासाठी महत्त्वाची असल्याचे म्हटले जात आहे.

व्यापार आणि उद्यागाला चालना

पंतप्रधान मोदींनी ओस्लोम येथे आयोजित भारत-नॉर्वे बिझनेस अँड रिसर्च परिषदेत हजेरी लावली होती. यामध्ये ५० हून अधिक आघाडीच्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच २५० हून अधिक व्यावसायिक आणि संशोधकांही उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही देशांतील कंपन्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित झाले.

नॉर्वेच्या राजा हेराल्ड पाचवे यांची भेट

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी ओस्लोच्या रॉयल पॅलेसमध्ये नॉर्वेचे राजे हेराल्ड पाचवे यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही देशांच्या लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्य या मूल्यांवर चर्चा करण्यात आली. राजे हेराल्ड यांनी पंतप्रधान मोदींनी नॉर्वेचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्ड ऑफ मेरिट बहाल केला.

पंतप्रधान मोदींनी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांचीही भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये अंतराळ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय, सागरी सुरक्षा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये संबंध वाढविण्यावर चर्चा झाली.

Published On: May 19, 2026 | 11:32 AM

Petrol-Diesel Price Hike: इंधनाचे दर कडाडले! 2022 मध्ये 13 वेळा वाढले होते भाव; जाणून घ्या काय आहे 90 पैशांचा पॅटर्न?

