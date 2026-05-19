India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

India Norway Partnership : भारत-नॉर्वे संबंधांना नवी दिशा! क्लीन एनर्जी अन् ग्रीन शिपिंगला बळ; ‘हरित भागीदारी’वर शिक्कामोर्तब
आज (१९ मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे तिसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर संमेलनात सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत भारतासह, नॉर्वे, डेन्मार्क, आइसलँड आणि स्वीडन या नॉर्डिक देशांचा सहभगा असले. या परिषदेत धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे.
या शिखर परिषदेचा मुख्य अजेंडा हरित उर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान, स्पेस सेक्टर यांसारख्या क्षेत्रात भारत आणि नॉर्डिक देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ओस्लोम येथे आयोजित भारत-नॉर्वे बिझनेस अँड रिसर्च परिषदेत हजेरी लावली होती. यामध्ये ५० हून अधिक आघाडीच्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच २५० हून अधिक व्यावसायिक आणि संशोधकांही उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही देशांतील कंपन्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित झाले.
या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी ओस्लोच्या रॉयल पॅलेसमध्ये नॉर्वेचे राजे हेराल्ड पाचवे यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही देशांच्या लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्य या मूल्यांवर चर्चा करण्यात आली. राजे हेराल्ड यांनी पंतप्रधान मोदींनी नॉर्वेचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्ड ऑफ मेरिट बहाल केला.
पंतप्रधान मोदींनी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांचीही भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये अंतराळ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय, सागरी सुरक्षा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये संबंध वाढविण्यावर चर्चा झाली.
