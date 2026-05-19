Petrol-Diesel Price Hike: इंधनाचे दर कडाडले! 2022 मध्ये 13 वेळा वाढले होते भाव; जाणून घ्या काय आहे 90 पैशांचा पॅटर्न?

देशभरातील इंधन दरवाढीच्या ताज्या घडामोडींचा आढावा घेताना: दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत, मंगळवारपासून इंधनाचे दर आणखी वाढले आहेत. पाच दिवसांच्या आतच महागाईचा दुसरा धक्का देत, तेल कंपन्यांनी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत ८७ पैशांनी वाढवून ती प्रति लिटर ₹९८.६४ वर नेली आहे; तर डिझेलची किंमत ९१ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹९१.५८ झाली आहे. यापूर्वी, १५ मे रोजी पेट्रोलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹३ ची वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे दर वाढून प्रति लिटर ₹९७.७७ वर पोहोचले होते.
इतर प्रमुख महानगरांचा विचार करता: मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत ९१ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹१०७.५९ झाली आहे, तर डिझेलच्या किमती ९४ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹९४.०८ वर पोहोचल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या किमती ९६ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹१०९.७० झाल्या आहेत, तर डिझेलचे दर ९४ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹९६.०७ वर स्थिरावले आहेत. चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत ८२ पैशांनी वाढवून प्रति लिटर ₹१०४.४९ करण्यात आली आहे, तर या शहरात डिझेलची किंमत ८६ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ₹९६.११ झाली आहे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, गेल्या आठवड्यात २०२२ नंतरच्या जवळपास चार वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच देशाला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा सामना करावा लागला. ही दरवाढ अशा वेळी झाली, जेव्हा मध्यपूर्वेतील तणाव आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’च्या बंदीमुळे निर्माण झालेले तेल संकट अधिकच गडद झाले होते. या दरवाढीमुळे इंधनाच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ झाली. पण अनेक तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला होता की, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ पाहता, ही दरवाढ तेल कंपन्यांना झालेली नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही; आणि भविष्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज आता खरा ठरला आहे, कारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा एकदा वाढवण्यात आल्या आहेत. या वेळी प्रति लिटर ९० पैशांनी आणि अवघ्या पाच दिवसांत झालेली ही दुसरी दरवाढ ठरली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या सलग दरवाढीमुळे, २०२२ मध्ये अनुभवलेली परिस्थिती पुन्हा परतत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या वेळी रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसावे लागत होते; अगदी आजच्या परिस्थितीत दिसत असल्याप्रमाणेच.
त्या कालावधीत मार्च आणि एप्रिल २०२२ च्या दरम्यान तेल कंपन्यांनी अवघ्या १५ दिवसांच्या कालावधीत १३ वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवून सर्वसामान्य जनतेला मोठा धक्का दिला होता; प्रत्येक वेळी त्यांनी किमतींमध्ये किरकोळ वाढ केली होती. त्या १५ दिवसांपैकी १० दिवसांत, किमतींमध्ये दररोज केवळ ८० पैशांची वाढ करण्यात आली होती. १५ मे रोजी लागू करण्यात आलेल्या प्रति लिटर ३ रुपयांच्या दरवाढीनंतरही, तज्ज्ञांनी असे सुचवले होते की, IOCL, BPCL आणि HPCL सारख्या तेल कंपन्या, त्यांना होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करणे सुरूच ठेवू शकतात.
