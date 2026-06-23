PM मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट, लवकर होणार कॅबिनेटमध्ये फेरबदल? हालचालींना वेग

राष्ट्रपती भवनाने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.” विशेष म्हणजे, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची ही भेट पद्म पुरस्कार सोहळ्याच्या अगदी आधी झाली. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची चर्चा आहे.
Prime Minister Shri @narendramodi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/shLEkfO3jw — President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
बैठक ठरली महत्त्वपूर्ण, राजकीय वर्तुळात चर्चा
पद्म पुरस्कार प्रदान करण्याच्या नागरी सन्मान सोहळ्यादरम्यान झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे, कारण राष्ट्रीय राजधानीतील राजकीय वर्तुळात मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या वाढत्या शक्यतेने चर्चा सुरू आहे. आज सकाळी, केरळमधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते जॉर्ज कुरियन यांनी राज्यसभेतील आपला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला.
कुरियन (६५) हे अल्पसंख्याक व्यवहार तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री होते. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कुरियन यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत, २१ जून रोजी कार्यकाळ संपलेल्या कुरियन यांना पुन्हा उमेदवारी न देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला होता.
पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा! गुंतवणूक योजनेवर मिळणार 3.5 लाख रुपये? तुम्हालाही असा मॅसेज आलाय तर सावध व्हा…
मोठ्या घडामोडी घडल्या
रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग, ज्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ २१ जून रोजी संपला, त्यांनाही भाजपने राज्यसभेवर पुन्हा उमेदवारी दिलेली नाही. ऑगस्ट २०२४ पासून राजस्थानमधून राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या सिंग यांच्याकडे अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचा राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभारही आहे.
अलीकडेच, काही केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या गृहराज्यांमध्ये महत्त्वाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्त्यांमुळे मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. २८ मे रोजी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली.
मल्होत्रा (६२) हे कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्रीही असून सध्या त्यांच्याकडे दोन्ही विभागांचा कार्यभार आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची भाजपच्या उत्तर प्रदेश युनिटच्या नव्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर ही भेट खूपच महत्त्वाची ठरली आहे.
Melodi पुन्हा ट्रेंडमध्ये! G7 परिषदेत मोदी-मेलोनींच्या भेट; संवादाचा VIDEO व्हायरल