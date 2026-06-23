George Kurian Resignation : मोदी सरकारला धक्का! केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी दिला राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तात्काळ मंजुरी

जॉर्ज कुरियन यांनी मंगळवारी अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा सहा वर्षांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला होता. भाजपने त्यांना पुन्हा न निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६५ वर्षीय जॉर्ज कुरियन हे ऑगस्ट २०२४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री (MoS) म्हणून कार्यरत होते. ते भाजपचे एक प्रमुख नेते असून १९८० मध्ये पक्षाच्या स्थापनेपासून ते पक्षाचे सदस्य आहेत.
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जॉर्ज कुरियन हे केवळ भाजपचे ज्येष्ठ नेतेच नाहीत, तर त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणूनही काम केले आहे. कुरियन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केरळ विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या खराब कामगिरीमुळे त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली नाही.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, जॉर्ज कुरियन यांचा जन्म २० सप्टेंबर १९६० रोजी केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्यातील एट्टुमानूर नगरपालिकेतील नंबियाकुलम येथे झाला. त्यांनी आपल्या मूळ गावी शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर कायद्यातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी मिळवली.
९ जून २०२४ रोजी त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि ११ जून २०२४ रोजी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला. यापूर्वी, जॉर्ज कुरियन यांनी ओ. राजगोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि रेल्वे राज्यमंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांनी राजगोपाल यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) म्हणूनही काम केले होते.
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