Melodi पुन्हा ट्रेंडमध्ये! G7 परिषदेत मोदी-मेलोनींच्या भेट; संवादाचा VIDEO व्हायरल

G7 Summit : ‘अमेरिकेशिवाय इस्रायलचं अस्तित्व नाहीच’ ; ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंना इशारा, G7 व्यासपीठावरुन थेट सुनावलं
यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये एव्हियान-ले-बेन्स येथे झालेल्या फोटोसेशनवेळी चर्चेचा क्षण कैद झाला आहे. यावेळी मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींना म्हटले की, पुन्हा भेटून आनंद झाला. इन्स्टाग्रामवर आपणच चर्चेत आहोत असे म्हटले. याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर #Melodi ट्रेंड होत आहे. दोन्ही नेत्यांनी संवाद सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Listen this chat between Modi and Meloni at G7 Summit 🤣😍 Meloni to Modi ji : Nice to see you again. We are the most famous on Instagram. 🤣🤣 Viral Melodi reel got 10M likes on Instagram 😭🤣pic.twitter.com/mhfxpmWb5Y — Jeet (@JeetN25) June 16, 2026
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी इटलीला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेटचे पाकिट भेट दिले होते. तेव्हापासून दोन्ही नेत्यांच्या जोडीला मेलोडी नाव देण्यात आले. दोन्ही नेत्यांनी याचा एक व्हिडिओ बनवून देखील शेअर केला होता. जो खूप चर्चेत राहिला. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले होते. दोन्ही नेत्यांमधील मैत्रीपूर्ण केमिस्ट्री आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
G7 हा जगातील सात देशांचा समूह ग्रुप आहे. यामध्ये आधुनिक अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, जर्मनी आणि कॅनडाचा सामावेश आहे. १९७५ मध्ये सहा देशांच्या सहभागाने याची सुरुवात झाली होती. यानंतर १९७६ मध्ये कॅनडाचा यात समावेश करण्यात आला आणि हे G7 समुह बनला. १९९८ मध्ये रशियाला देखील या परिषदेत सामील करण्यात आले होते. परंतु २०१४ मध्ये युक्रेनविरुद्ध युद्धामुळे रशियाला गटातून बाहेर काढण्यात आले. भारत या परिषदेचा सदस्य देश नाही. पण जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि त्याच्या जागतिक भूमिकेमुळे अनेकदा परिषदेचे आमंत्रण दिले जाते.
G7 Summit : PM मोदींनी परिषदेत उपस्थित केला भारतीय नाविकांच्या मृत्यूचा मुद्दा; ट्रम्प यांच्या समोर होर्मुझ हल्ल्यांचा थेट निषेध