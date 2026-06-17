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Melodi पुन्हा ट्रेंडमध्ये! G7 परिषदेत मोदी-मेलोनींच्या भेट; संवादाचा VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

Melodi Trending : G7 परिषदेत भेटीनंतर पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान मेलोनी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सोशल मीडियावर मेलीडी ट्रेंड सुरु झाला असून याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Melodi

Melodi पुन्हा ट्रेंडमध्ये! G7 परिषदेत मोदी-मेलोनींच्या भेट; संवादाचा VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: एक्स)

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विस्तार
  • Melodi पुन्हा ट्रेंडमध्ये
  • G7 परिषदेत मोदी-मेलोनींच्या भेट
  • संवादाचा VIDEO व्हायरल
Melodi Trending : मंगळवारपाासून (१६ जून) फ्रान्सच्या एव्हियान येथे G7 शिखर परिषदेला सुरुवात झाली आहे. या व्यासपीठावर भारतासह अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, जपान, कॅनडा आणि जर्मनी या देशांनी सहभाग नोंदवला आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचीही भेट घेतली. तसेच इतर काही नेत्यांशी चर्चाही केली. या व्यासपीठावरुन पंतप्रधान मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यातील मेलोडी यांची केमिस्ट्री पुन्हा चर्चेत आली आहे.

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यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये एव्हियान-ले-बेन्स येथे झालेल्या फोटोसेशनवेळी चर्चेचा क्षण कैद झाला आहे. यावेळी मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींना म्हटले की, पुन्हा भेटून आनंद झाला. इन्स्टाग्रामवर आपणच चर्चेत आहोत असे म्हटले. याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर #Melodi ट्रेंड होत आहे. दोन्ही नेत्यांनी संवाद सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी इटलीला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेटचे पाकिट भेट दिले होते. तेव्हापासून दोन्ही नेत्यांच्या जोडीला मेलोडी नाव देण्यात आले. दोन्ही नेत्यांनी याचा एक व्हिडिओ बनवून देखील शेअर केला होता. जो खूप चर्चेत राहिला. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले होते. दोन्ही नेत्यांमधील मैत्रीपूर्ण केमिस्ट्री आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

काय आहे G-7 परिषद?

G7 हा जगातील सात देशांचा समूह ग्रुप आहे. यामध्ये आधुनिक अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, जर्मनी आणि कॅनडाचा सामावेश आहे. १९७५ मध्ये सहा देशांच्या सहभागाने याची सुरुवात झाली होती. यानंतर १९७६ मध्ये कॅनडाचा यात समावेश करण्यात आला आणि हे G7 समुह बनला. १९९८ मध्ये रशियाला देखील या परिषदेत सामील करण्यात आले होते. परंतु २०१४ मध्ये युक्रेनविरुद्ध युद्धामुळे रशियाला गटातून बाहेर काढण्यात आले. भारत या परिषदेचा सदस्य देश नाही. पण जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि त्याच्या जागतिक भूमिकेमुळे अनेकदा परिषदेचे आमंत्रण दिले जाते.

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Web Title: G7 summit pm modi pm meloni conversation goes viral melodi back in trend

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Published On: Jun 17, 2026 | 11:07 AM

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