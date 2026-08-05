Satara Politics : माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील गटाला धक्का; शहापूर सोसायटीचा ठराव घोरपडे गटाकडे

मसूर : शहापूर (ता.कराड) येथील विकास सेवा सोसायटीचा सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठीचा ठराव आमदार मनोजदादा घोरपडे गटाकडे खेचण्यात आमदार गटाला यश आले. सदरचा ठराव चेअरमन सर्जेराव चव्हाण यांच्या नावे ८ विरुद्ध ४ अशा मोठ्या फरकाने पारीत झाला. व्यवस्थित मोर्चेबांधणी करून शहापूर विकास सेवा सोसायटीचा ठराव मनोजदादा गटाकडे आणण्यासाठी आण्णासो जाधव, माजी उपसरपंच बाबा पाटील, कृष्णत शेलार, दत्तात्रय शेलार यांनी जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडली.
अल्पकाळात आमदार मनोजदादा यांनी शहापूरच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्यात आला. त्यामुळे शहापूरकरानी आमदार मनोजदादा यांच्या पाठीमागे उभे राहण्याचा ठाम निर्णय घेतला. पुढील काळात शहापूरकर आमदार मनोजदादांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहतील. मनोजदादांचे हात अजून बळकट करतील, असा विश्वास सोसायटीचे चेअरमन सर्जेराव चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
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ठराव झाल्यानंतर सोसायटीचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सर्व सदस्यांनी आमदार मनोजदादा घोरपडे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. सर्व सदस्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये आमदार मनोजदादांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश केला.
मनोजदादा गटाला मिळाली अधिक ऊर्जा
माजी चेअरमन दादा जाधव, राजाराम जगदाळे, शिवाजी जाधव, आण्णा जाधव, प्रशांत जाधव, विष्णु शिरतोडे, भास्कर पाटील, पोपट शिरतोडे, दर्शन जाधव, पृथ्वीराज चव्हाण, दुर्वास कुंभार, भानुदास पवार, गोरख शिंदे , शिवाजी सूर्यवंशी, तानाजी पाटील, चंद्रकांत नलवडे, समाधान पवार, प्रविण शिरतोडे, दत्ता भोसले, तानाजी जाधव, सुधिर चव्हाण, प्रमोद मुंद्रळकर, कृष्णत नामदास, राजेंद्र शेलार, अनिल जाधव, कृष्णत चव्हाण, सदाशिव शेलार, अमृत चव्हाण, दत्तात्रय जाधव, गोविंद पवार, प्रशांत जाधव, तानाजी पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नाने सोसायटीचे चेअरमन सर्जेराव चव्हाण यांच्या नावे ठराव घेण्यात आला. ठरवामुळे शहापूर गावातील मनोजदादा गटाला अधिक ऊर्जा मिळाली आहे. माजी सहकारमंत्री गटाला जबरी धक्का बसला आहे.
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