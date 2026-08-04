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राजकारण तापणार, वाद पेटणार! ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले, अन्…

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:14 PM IST
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सारांश

Gungi Gudiya Controversy: सुनेत्रा पवार यांच्यावरील 'गुंगी गुडिया' वक्तव्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय राडा! काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले.

'गुंगी गुडिया' वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले (Photo Credit- X)

'गुंगी गुडिया' वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राजकारण तापणार, वाद पेटणार!
  • ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले, अन्…
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Gungi Gudiya Controversy: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्याबाबत काँग्रेसने ‘गुंगी-गुडिया’ असा वादग्रस्त शब्दप्रयोग केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी थेट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांच्या सुरू असलेल्या पत्रकार परिषदेत घुसून गदारोळ घातला आणि माफीची मागणी केली.

पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा राडा!

हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अचानक आत घुसले. काँग्रेसच्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) हँडलवरून करण्यात आलेल्या त्या पोस्टबाबत सपकाळ यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी जोरदार मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. “आम्ही आज त्यांना भेटण्यासाठी आलो आहोत. काँग्रेसच्या ‘X’ पोस्टवरून सुनेत्रा पवार यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हणून हिणवण्यात आले. यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागावी. आमचे भांडण संपूर्ण काँग्रेस पक्षाशी नाही, तर ज्यांनी ही वादग्रस्त पोस्ट केली आहे त्यांच्याविरोधात हे आंदोलन आहे,”

‘गुंगी गुडिया’ वरून राजकारण पेटले, काँग्रेस-राष्ट्रवादीत नवा वाद; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला अजित पवार गटाचा पलटवार

हर्षवर्धन सपकाळ भूमिकेवर ठाम

राष्ट्रवादीच्या आंदोलनानंतरही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले असून ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले, “आम्ही त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हटले असेल, तर त्यांनी स्वतःला ‘दुर्गा’ म्हणून सिद्ध करून दाखवावे. अजितदादांची चौकशी, शेतकऱ्यांना मदत, महिलांना २,१०० रुपये आणि स्मार्ट मीटर यांसारखे जनतेचे प्रश्न त्यांनी सोडवून दाखवावेत.”

…तर ते लोकशाहीला शोभणारे नाही

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती जर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नसेल आणि आमदारांमार्फत पत्रकारांना शांत बसवले जात असेल, तर ते लोकशाहीला शोभणारे नाही. अशा वेळी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसण्याची भूमिका सुनेत्रा पवार यांनी घेतल्यामुळेच ‘गुंगी-गुडिया’ हा शब्दप्रयोग करण्यात आला असून ते वर्णन पूर्णपणे योग्य आहे.

इंदिरा गांधींचा दाखला देत राष्ट्रवादीकडून पलटवार

पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पवार यांनी काँग्रेसवर टीका करत “गुंगी गुडिया” हा शब्दप्रयोग नवीन नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात विरोधकांनी त्यांच्यासाठीही हा शब्दप्रयोग वापरला होता. मात्र, इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कामगिरीतून त्या टीकेला उत्तर दिले होते. उमेश पवार यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या शब्दप्रयोगाला काँग्रेसने त्या काळी महिलेचा अवमान मानले होते, त्याच शब्दांचा वापर आज काँग्रेस स्वतः एका महिला लोकप्रतिनिधीविरुद्ध का करत आहे? यामुळे काँग्रेसची भूमिका विरोधाभासी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

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Web Title: Ncp activists barged into sapkals press conference over the gungi gudiya remark

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Published On: Aug 04, 2026 | 03:10 PM

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