राजकारण तापणार, वाद पेटणार! ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले, अन्…

हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अचानक आत घुसले. काँग्रेसच्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) हँडलवरून करण्यात आलेल्या त्या पोस्टबाबत सपकाळ यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी जोरदार मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. “आम्ही आज त्यांना भेटण्यासाठी आलो आहोत. काँग्रेसच्या ‘X’ पोस्टवरून सुनेत्रा पवार यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हणून हिणवण्यात आले. यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागावी. आमचे भांडण संपूर्ण काँग्रेस पक्षाशी नाही, तर ज्यांनी ही वादग्रस्त पोस्ट केली आहे त्यांच्याविरोधात हे आंदोलन आहे,”
सुनेत्रा पवार, अजून किती दिवस “गुंगी गुडिया” बनून राहतील ! pic.twitter.com/1Cgj9dZfBq — Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 3, 2026
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राष्ट्रवादीच्या आंदोलनानंतरही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले असून ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले, “आम्ही त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हटले असेल, तर त्यांनी स्वतःला ‘दुर्गा’ म्हणून सिद्ध करून दाखवावे. अजितदादांची चौकशी, शेतकऱ्यांना मदत, महिलांना २,१०० रुपये आणि स्मार्ट मीटर यांसारखे जनतेचे प्रश्न त्यांनी सोडवून दाखवावेत.”
LIVE || प्रसार माध्यमांशी संवाद , गांधी भवन , मुंबई https://t.co/uVxLqyXK1M — Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 4, 2026
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती जर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नसेल आणि आमदारांमार्फत पत्रकारांना शांत बसवले जात असेल, तर ते लोकशाहीला शोभणारे नाही. अशा वेळी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसण्याची भूमिका सुनेत्रा पवार यांनी घेतल्यामुळेच ‘गुंगी-गुडिया’ हा शब्दप्रयोग करण्यात आला असून ते वर्णन पूर्णपणे योग्य आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पवार यांनी काँग्रेसवर टीका करत “गुंगी गुडिया” हा शब्दप्रयोग नवीन नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात विरोधकांनी त्यांच्यासाठीही हा शब्दप्रयोग वापरला होता. मात्र, इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कामगिरीतून त्या टीकेला उत्तर दिले होते. उमेश पवार यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या शब्दप्रयोगाला काँग्रेसने त्या काळी महिलेचा अवमान मानले होते, त्याच शब्दांचा वापर आज काँग्रेस स्वतः एका महिला लोकप्रतिनिधीविरुद्ध का करत आहे? यामुळे काँग्रेसची भूमिका विरोधाभासी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
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