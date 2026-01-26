Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध, नेमकं काय घडलं?

India US Trade Deal : भारताशी व्यापार करारावरुन अमेरिकेत अंतर्गत युद्ध छिडले आहे. ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याने मोठा खुलासा केला आहे. दावा केला जात आहे की, जेडी व्हॅन्स आणि पीटर नवारो यांच्यामुळे भारताशी व्यापार थांबला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:13 AM
India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध, नेमकं काय घडलं?

  • भारत अमेरिका व्यापार पुन्हा थांबला
  • जेडी व्हॅन्स आणि पीटर नवारो जबाबदार
  • ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्यानेच केली पोलखोल
India US Trade Deal : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार पुन्हा रखडला गेला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार करारावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु आहे. परंतु अद्याप हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. नुकत्याच एक ताज्या माहितीनुसार, याबाबत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि सल्लागार पीटर नवारो यांच्यामुळे हा व्यापार करार रखडला असल्याचे समोर आले आहे. या संबंधित रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूझ यांच्या लीक झालेल्या ऑडिओमुळे हा मोठा खुलासा झाला आहे. सध्या अमेरिकेच्या व्हाइट हाइसमध्ये भारत-अमेरिका (America) व्यापार करारावरुन अंतर्गत वाद सुरु आहे.

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत

काय आहे लीक ऑडिओमध्ये?

एक्सिओसने दिलेल्या वृत्तानुसार, टेड क्रूझ काही देणगीदारांशी भारताशी व्यापार कराराच्या मुद्यावरुन चर्चा करत होते. यावेळी त्यांनी मान्य केले की, भारतासोबतचा व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी काही अडथळे येत आहे. यामध्ये त्यांनी सांगितले की, यावरुन ट्रम्प प्रशासनात अंतर्गत वाद सुरु आहे. तसेच यासाठी क्रूझ यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि पीटर नवारो यांना जबाबदार धरले. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनाही यासाठी जबाबादार धरण्यात आले आहे.

सिनेटर टेड क्रूझ यांनी असेही म्हटले की, क्रूझ आणि इतर काही रिपल्बिकन सिनेटरने ट्रम्प यांना लिबरनेशन डे टॅरिफ लावण्यापासून विरोध केला होता. क्रूझ यांनी इशारा दिला होता की उच्च टॅरिफमुळे महागाई वाढेल ज्याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकन ग्राहकांना होईल. परंतु ट्रम्प यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. ट्रम्प भारतासोबतच्या व्यापार करारापेक्षा टॅरिफ धोरणांना अधिक महत्व देत आहे.

भारत अमेरिका व्यापार चर्चा निष्फळ का ठरतेय?

ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणानुसार, भारताकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सवलतीमुळे अमेरिकेन उद्योगधद्यांचे नुकसान होत आहे. याचा केवळ भारताला फायदा होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा निष्फळ ठरत आहे. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर ५०% शुल्क (Tariff) लादले आहे. टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी दोन्ही देशात व्यापार कराराला सुरुवात झाली होती. परंतु अद्याप ठोस करार झालेला नाही. आणखी एक कारण म्हणजे रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे देखील ट्रम्प नाराज होते, ज्यामुळे व्यापार चर्चेत अडथळा येत होता. परंतु असे असूनही ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) त्यांचे चांगले मित्र असल्याचा दावा करत होते.


भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार फाइनल? जाणून घ्या टॅरिफबाबत काय सांगतात तज्ज्ञ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत-अमेरिका व्यापार करार का रखडला आहे?

    Ans: रिपब्लिकन सिनेटर ट्रेड क्रूझ यांच्या लीक झालेल्या ऑडिओनुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स, व्यापार सल्लागार पीटर नवारो आणि स्वत: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडला आहे.

  • Que: भारत अमेरिका व्यापार करार रखडल्याचा काय परिणमा होऊ शकतो?

    Ans: दोन्ही देशातील व्यापार करार रखडल्यामुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर जास्त टॅरिफ आकारले जाईल. याचा फटका उद्योग आणि ग्राहकांना बसेल. दोन्ही देशाच्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधात नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

Published On: Jan 26, 2026 | 09:13 AM

India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध, नेमकं काय घडलं?
Jan 26, 2026 | 09:13 AM

Jan 26, 2026 | 09:13 AM
