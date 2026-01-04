Ram Rahim Singh parole : ही शिक्षा आहे की सहल? राम रहिम पुन्हा ४० दिवसांच्या पॅरोलवर बाहेर, हरियाणा सरकारची मंजूरी

Gurmeet Ram Rahim Singh parole : हरियाणा : सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग हा पुन्हा एकदा जेलच्या बाहेर येणार आहे. बलात्काराची शिक्षा भोगत असलेल्या राम रहीम सिंगवर आता हरियाणा सरकारने १५ व्या वेळी उदारता दाखवली आहे. पुन्हा राम रहिमला ४० दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्यात येत आहे. यापूर्वीही त्याला अनेकदा तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे. त्याने दोन महिला शिष्यांवर बलात्कार केल्याबद्दल ते २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. मात्र तो शिक्षा भोगतोय की सहल करतोय असाच प्रश्न आता सामान्य लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग याला बेल मिळणे नवीन राहिले नाही. सातत्याने जेलच्या बाहेर येणाऱ्या राम रहीमला पुन्हा एकदा ४० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. तुरुंगातून सुटका ही त्याच्यासाठी नवीन गोष्ट नाही, कारण त्यांना यापूर्वी ऑगस्ट २०२२ मध्ये रक्षाबंधनासाठी ४० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये डेरा सच्चा सौदाच्या दोन साध्वींच्या लैंगिक शोषणासाठी राम रहीमला दोषी ठरवण्यात आले होते. पंचकुला येथील सीबीआय न्यायालयाने त्याला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि 3 लाख 20 हजार रुपये दंड ठोठावला.
सहा वर्षांनंतर सीबीआयने या प्रकरणात पीडितांचे जबाब नोंदवले. सीबीआयने सांगितले की लैंगिक शोषण १९९९ मध्ये झाले होते, परंतु पीडितांचे जबाब २००५ मध्ये नोंदवण्यात आले होते, ज्याच्या आधारे न्यायालयाने राम रहीम यांना दोषी ठरवले.
५ वर्षात ४०६ दिवसांचे पॅरोल
राम रहीमला शिक्षा झाल्यापासून त्याने एकूण ३६६ दिवस तुरुंगाबाहेर काढले आहेत. जानेवारीमध्ये पॅरोल मंजूर झाल्यानंतर ही संख्या ४०६ होईल. यादी पाहण्यापूर्वी, राम रहीमला दोन अनुयायांवर बलात्कार केल्याबद्दल २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्या हत्येसाठी त्याला दोषी ठरवण्यात आले. शिवाय, २००२ मध्ये, त्याला त्याच्याच मॅनेजरच्या हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
कधी पॅरोल मंजूर झाला?
२०२५ मध्ये, राम रहीम ९१ दिवसांसाठी तुरुंगाबाहेर होता. आतापर्यंत दिलेले पॅरोल सामान्यतः एक-दोन दिवस किंवा आठवड्यासाठी नसून कधीकधी एका महिन्यासाठी असतात. २०२५ मध्ये, राम रहीमला वर्षाच्या सुरुवातीला, २८ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत पूर्ण महिनाभर पॅरोल देण्यात आला. त्यानंतर, तो तुरुंगात परतला आणि फक्त ४० दिवसांच्या आत त्याला दुसरा पॅरोल देण्यात आला.