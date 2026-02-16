Nagpur Crime: नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी

Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…
काय घडलं नेमकं?
भारतीय जनता पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी शिमले यांचे पती नितीन शिमले यांच्यावर सशस्त्र हल्ला करण्यात आलाय. नितीन शिमले आणि आरोपी सोनू ठाकरे उर्फ पैलवान यांच्यात पैश्याच्या व्यवहारातून वाद झाला. त्यानंतर सोनू पैलवानने रविवारी रात्री जुनी शुक्रवारी चौकात नितीन शिमले याच्यावर चाकुने हल्ला केला. या हल्ल्यात शिमले गंभीर जखमी झाले. हल्ला करून आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला.
घटनेची माहिती मिळताच कोतवाली पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. नितीन शिमले यांना रुग्णालयात दाखल केले. जुन्या वादातून मित्र महेश ठाकरेने नितीन शिमले यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याचे म्हंटले जात आहे. जुन्या हत्येच्या प्रकरणात नितीन शिमले व महेश ठाकरे आरोपी होते. हल्ल्याची घटना कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जुनी शुक्रवारी परिसरात घडली. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून फरार असलेला आरोपी सोनू पैलवानचा शोध पोलीस घेत आहे.
नागपूर येथून एक धक्कादायक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. १५ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर तीन जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ५ फेब्रुवारी रोजी घडली. मुख्य आरोपी हा पीडितेच्या मैत्रिणीचा भाऊ असून तो १२ विचा विध्यार्थी आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह ३ मुलांना बेड्या ठोकल्या आहे. तीन आरोपींपैकी दोघे अल्पवयीन आहेत. या घटनेने तीनही आरोपींवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तपास सुरु
पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपींनी अत्याचाराचा व्हिडीओ खरोखर काढला का? याचा तपास करत आहेत. आरोपींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून तिन्ही आरोपींचा तपास करण्यात येत आहे. सर्वांवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेने महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हादरला आहे. सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
