सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा झणझणीत चवीचा टोमॅटो डोसा, लालचुटूक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:00 AM
भारतासह जगभरात सर्वच देशांमध्ये दक्षिण भारतीय पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जाते. दक्षिण भारतीय पदार्थांमध्ये इडली, डोसा, मेदुवडा, तांदूळ उडीद डाळीपासून बनवलेले पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येक घरात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा इत्यादी ठराविक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये झणझणीत टोमॅटो डोसा बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही उपवासाचा डोसा, मसाला उत्तपम खाल्ला असेल, पण याप्रमाणेच टोमॅटो डोसा सुद्धा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. टोमॅटो डोसा खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा सांबारसोबत तुम्ही खाऊ शकता. लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा टोमॅटो डोसा अतिशय उत्तम आहे. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटो डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • मीठ
  • आलं
  • रवा
  • तांदळाचे पीठ
  • तेल
  • जिरं
  • कांदा
  • पाणी
कृती:

  • टोमॅटो डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटोचे तुकडे, आल्याचे तुकडे आणि चवीनुसार मीठ, लाल तिखट घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट खोलगट भांड्यात काढून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात तांदळाचे पीठ, रवा घालून तयार केलेले मिश्रण २० मिनिटं झाकून तसेच ठेवा. यामुळे रवा छान फुलून येईल.
  • डोसाच्या मिश्रणात बारीक चिरलेला कांदा घालून मिक्स करा. याशिवाय तुम्ही यात टोमॅटोचे तुकडे सुद्धा घालू शकता.
  • तवा गरम करून त्यावर तेल लावा. त्यानंतर डोसाचे मिश्रण टाकून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला झणझणीत टोमॅटो डोसा.

Published On: Feb 16, 2026 | 08:00 AM

