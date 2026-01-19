Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी केंद्र सरकारने १०,००० विशेष पाहुण्यांना आमंत्रित केले आहे. यंदा व्हीआयपी संस्कृती संपवून गॅलरींना नद्यांची नावे दिली आहेत. वाचा या ऐतिहासिक सोहळ्याची वैशिष्ट्ये

Jan 19, 2026 | 09:22 PM
  • राजपथावर आता ‘व्हीआयपी’ नाही
  • ‘स्पेशल’ पाहुणे असणार!
  • नद्यांच्या नावाने ओळखल्या जाणार गॅलरीज
Republic Day 2026 News In Marathi: यावर्षी, देशाचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन सोहळा हा एक अनोखा कार्यक्रम असेल. केंद्र सरकारने या परेडला पाहण्यासाठी १०,००० विशेष पाहुण्यांना आमंत्रित केले आहे, जे त्यांच्या कठोर परिश्रमाने समाजाच्या विविध क्षेत्रात ठसा उमटवणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. या यादीत केवळ प्रमुख नावेच नाहीत तर शेतकरी, कामगार, शास्त्रज्ञ आणि क्रीडापटूंचाही समावेश आहे ज्यांनी तळागाळात बदल घडवून आणला आहे. राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा, लहान असो वा मोठे, राष्ट्रीय व्यासपीठावर सन्मान करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे, सरकारी योजनांद्वारे समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.

शास्त्रज्ञ आणि स्टार्टअप हिरोंना आमंत्रण

या वर्षी, गगनयान आणि चांद्रयान सारख्या प्रमुख मोहिमा यशस्वी करणाऱ्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना आमंत्रित पाहुण्यांमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत, नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या तरुण नवोन्मेषक आणि स्टार्टअप उद्योजकांचाही समावेश असेल. जागतिक पॅरा अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये भारताला अभिमानास्पद कामगिरी करणारे विजेते आणि नैसर्गिक शेतीद्वारे जमीन समृद्ध करणारे शेतकरी देखील कर्तव्याच्या मार्गावर येतील. स्वयंसहाय्यता गटांशी संबंधित महिला आणि आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिलांनाही या ऐतिहासिक परेडचा भाग होण्याची संधी मिळेल.

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त

व्हीआयपी संस्कृती संपली

या वर्षी, संरक्षण मंत्रालयाने व्हीआयपी संस्कृती पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि अनोखे पाऊल उचलले आहे. परेड पाहण्याच्या गॅलरी (बसण्याची जागा) आता स्थानांऐवजी भारतातील पवित्र नद्यांच्या नावावर ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रेक्षक आता गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, नर्मदा आणि सतलज यांसारख्या नद्यांच्या नावावर असलेल्या गॅलरीमधून परेडचा आनंद घेतील. हा बदल केवळ भारताच्या नैसर्गिक वारशाचा सन्मान करत नाही तर प्रत्येक नागरिकाला समानतेची भावना देखील प्रदान करतो. विशेष पाहुण्यांसाठी विशेष बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे जेणेकरून ते कोणत्याही त्रासाशिवाय कार्यक्रमाचा आनंद घेऊ शकतील.

दिल्लीचा परेडनंतरचा दौरा आणि मंत्र्यांशी संवाद

या विशेष पाहुण्यांसाठी, फक्त परेड पाहणे पुरेसे नाही; सरकारने त्यांच्यासाठी एक विशेष दिवसभराचा आराखडा तयार केला आहे. परेडनंतर, या सर्व पाहुण्यांना दिल्लीच्या ऐतिहासिक स्थळांचा दौरा दाखवला जाईल. याव्यतिरिक्त, त्यांना केंद्रीय मंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची आणि एका विशेष कार्यक्रमात त्यांचे अनुभव शेअर करण्याची संधी मिळेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की अशा संवादांमुळे लोकांचा सहभाग वाढेल आणि लोकांमध्ये त्यांच्या देशाबद्दल अभिमानाची भावना बळकट होईल. हा उपक्रम त्या मोठ्या आणि लहान नायकांना प्रोत्साहन देण्याचा एक मार्ग आहे जे शांतपणे त्यांच्या कामाद्वारे देशाला पुढे नेत आहेत.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनाची परेड रिहर्सल पाहायचीय? ‘असे’ मिळवा मोफत पासेस; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Jan 19, 2026 | 09:22 PM

