Ahilyanagar News: केडगाव-दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे विखे पाटलांच्या हस्ते लोकार्पण

केडगाव–दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे लोकार्पण Radhakrishna Vikhe Patil यांच्या हस्ते करण्यात आले. माजी सभापती Manoj Kotkar यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा मार्ग साकार झाला असून त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी जवळचा आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
या प्रसंगी बोलताना पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, ग्रामीण भागातील युवक मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे वाढत्या शहरीकरणासोबत रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांची वाढ टाळण्यासाठी युवकांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी औद्योगिक वसाहती वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी केडगाव येथील देवी मैदानाचे लवकरच काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. तसेच शहरालगत वाहणाऱ्या Sina River चे जलसंपदा विभागामार्फत सौंदर्यीकरण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Sangram Jagatap यांनी सांगितले की, शहर विकासासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे शहरात रस्त्यांचे विस्तृत जाळे उभे राहिले असून अनेक भागांत काँक्रिटीकरण झालेले रस्ते दिसत आहेत. अनेक वर्षांनंतर केडगावमध्ये सर्वत्र सुधारित रस्ते पाहायला मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमास आयुक्त यशवंत डांगे, उपमहापौर अॅड. धनंजय जाधव, भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष अनिल मोहिते, माजी सभापती मनोज कोतकर, नगरसेवक मयूर बांगरे, नगरसेविका कोमल कोतकर, अश्विनी लोंढे तसेच माजी नगरसेवक सुनील मामा कोतकर, जालिंदर कोतकर, सुमित लोंढे, अमोल येवले, विजय पठारे, सुरज कोतकर, महेंद्र कांबळे, अजित कोतकर आदींसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार संग्राम जगताप म्हणाले की, माजी खासदार Sujay Vikhe Patil यांच्या प्रयत्नांतून शहरालगत बायपासची उभारणी करण्यात आली. तसेच शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याची अनेक कामे मार्गी लावण्यात आली आहेत. पूर्वी शहरात विकासकामांचा अभाव होता, त्यामुळे मूलभूत सुविधांपासून विकासकामांना सुरुवात करावी लागली.
नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ व्हावा यासाठी शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये मुंबईच्या धर्तीवर सिग्नल बसविण्याचे काम सुरू असून महामार्गावर पथदिवे बसविण्यात येत आहेत. तसेच शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याने गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी सभापती मनोज कोतकर यांनी सांगितले की, केडगाव आणि दौंड रोड परिसरातील नागरिकांना पूर्वी प्रवासासाठी कायनेटिक चौक आणि पुणे महामार्गाचा वापर करावा लागत होता. हा मार्ग लांब असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांनाही या मार्गावरून प्रवास करावा लागत असल्याने अपघाताचा धोका होता. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित आणि जवळचा मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी रेल्वे भुयारी मार्गाची मागणी करण्यात आली होती.
या कामासाठी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्यामुळे हा भुयारी मार्ग साकार झाला.
तसेच केडगावचे ग्रामदैवत असलेल्या Renuka Mata Temple परिसरातील मोकळ्या जागेचा वापर यात्रेसाठी केला जातो. पावसाळ्यात भक्तांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या ठिकाणच्या विकासासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष अनिल मोहिते यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन नगरसेवक मयूर बांगरे यांनी मानले