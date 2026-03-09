Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Pratap Sarnaik Suspends Issuing Licenses New Auto Rickshaws In Maharashtra Prevent Traffic Congestion

Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारांना प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:35 PM
Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
प्रताप सरनाईक यांची विधानपरिषदेत घोषणा
विविध रिक्षा संघटनांनी केले निर्णयाचे स्वागत

पुणे: पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सोमवार दि.९ पासून राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात (Pune News)आली आहे.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी याबाबत घोषणा केली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा परवाने कोणत्या निकषांवर द्यावेत, याबाबत सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयाचे पुण्यातील विविध रिक्षा संघटनांनी स्वागत केले असून त्यामुळे शहरातील वाढत्या रिक्षांच्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारने २०१७ मध्ये रिक्षा परवाने खुल्या पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी पुण्यात सुमारे ४७ हजार रिक्षा होत्या. मात्र, त्यानंतर रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली.

सध्या पुण्यात सुमारे १ लाख ४२ हजार रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. वाढत्या रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अनेक रिक्षा संघटनांनी खुला परवाना बंद करण्याची मागणी केली होती. यासाठी वेळोवेळी आंदोलनही करण्यात आले होते.

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

MSRTC: आता एसटीचा प्रवास होणार सुखकर, चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारांना प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना अनेक रिक्षा परवाने देण्यात आल्याच्या तसेच काही परवाने अवैधरित्या दिल्याच्या तक्रारीही सरकारकडे प्राप्त झाल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्यांचा प्रश्न स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विचार करण्यात येणार आहे.

Web Title: Pratap sarnaik suspends issuing licenses new auto rickshaws in maharashtra prevent traffic congestion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 09:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“… ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत”; ‘संभाजी’ कादंबरीबाबत विश्वास पाटलांची कोरेगाव भीमा आयोगासमोर चौकशी
1

“… ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत”; ‘संभाजी’ कादंबरीबाबत विश्वास पाटलांची कोरेगाव भीमा आयोगासमोर चौकशी

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ
2

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग
3

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?
4

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

Mar 09, 2026 | 09:57 PM
दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

Mar 09, 2026 | 09:44 PM
Ahilyanagar News: केडगाव-दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे विखे पाटलांच्या हस्ते लोकार्पण

Ahilyanagar News: केडगाव-दौंड रोड परिसराला जोडणाऱ्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे विखे पाटलांच्या हस्ते लोकार्पण

Mar 09, 2026 | 09:36 PM
Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

Pratap Sirnaik: नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने नाहीत? प्रताप सरनाईकांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

Mar 09, 2026 | 09:35 PM
Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी

Ahilyanagar News: गाढवांना आला चक्क सोन्याचा भाव! ‘या’ जातील विशेष मागणी

Mar 09, 2026 | 09:10 PM
Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर रस्ता प्रश्नी आंदोलक आक्रमक! जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ‘रास्ता रोको’चा इशारा

Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर रस्ता प्रश्नी आंदोलक आक्रमक! जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ‘रास्ता रोको’चा इशारा

Mar 09, 2026 | 09:05 PM
AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

Mar 09, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM