Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Speeding Up Political Movements In Up Secret Rift Between Narendra Modi Yogi Adityanath

Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: UPत राजकीय हालचालींना वेग …; नरेंद्र मोदी-योगी आदित्यनाथांमध्ये गुप्त खलबतं

केंद्रीय नेतृत्वाने वारंवार इशारा देऊनही, अनेक तळागाळातील नेत्यांनी एसआयआरला पुरेसे गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणूनच बैठकीत या मुद्द्यावर विशेष चर्चा करण्यात आली.

Updated On: Jan 05, 2026 | 04:16 PM
Speeding up political movements in UP ...; Secret rift between Narendra Modi-Yogi Adityanath

Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: UPत राजकीय हालचालींना वेग ...; नरेंद्र मोदी-योगी आदित्यनाथांमध्ये गुप्त खलबतं

Follow Us:
Follow Us:
  • योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात बैठक
  • उत्तर प्रदेशात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची तयारी
  • मकर संक्रांतीनंतर योगी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता
 

Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची सुरू असलेली बैठक संपली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ विस्तारात प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन राखले जाईल, ज्यामुळे सर्व वर्ग आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल, असे सांगितले जात आहे. याशिवाय योगी आणि मोदी यांच्यात झालेली ही चर्चा SIR वरही केंद्रित होती. एसआयआर दरम्यान पारंपारिकपणे भाजपसाठी मजबूत मानल्या जाणाऱ्या भागातील अनेक नावे वगळण्यात आल्याचे समोर आले, ज्यामुळे याबद्दल चिंता निर्माण झाली.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय नेतृत्वाने वारंवार इशारा देऊनही, अनेक तळागाळातील नेत्यांनी एसआयआरला पुरेसे गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणूनच बैठकीत या मुद्द्यावर विशेष चर्चा करण्यात आली. आज दुपारी ३:३० वाजता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा यांचीही भेट घेणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत वाढत्या चर्चेदरम्यान ही बैठक झाली आहे.

DRDO to Test ‘Dhvani’ : डीआरडीओच्या ‘ध्वनी’ हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राची ७,४०० किमी/ताशी चाचणी; भारताची संरक्षणशक्ती नवी उंची गाठणार

उत्तर प्रदेशात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची तयारी!

सत्तास्थापनेनंतर योगी आदित्यनाथ यांच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळात सुरुवातीला ५४ मंत्री होते, ज्यापैकी सहा पदे रिक्त होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, जितेंद्र प्रसाद आणि अनुप प्रधान या आणखी दोन मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले, ज्यामुळे मंत्रिमंडळात अनेक जागा रिक्त झाल्या  आहेत. अशतच माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांना नवीन मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाण्याची  शक्यता  व्यक्त केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, काही मंत्र्यांना संघटनेत पाठवले जाऊ शकते आणि काही संघटनात्मक व्यक्तींना सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, अशी चर्चा युपीच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

काही मंत्र्यांचा  स्वतंत्र कार्यभार

काही राज्य मंत्र्यांचा दर्जा वाढू शकतो आणि त्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिला जाऊ शकतो. बोर्ड आणि महामंडळांमध्ये नवीन चेहऱ्यांचाही समावेश होऊ शकतो. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेकडील असल्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते असे मानले जाते. ब्राह्मण आमदारांच्या अलिकडच्या बैठकीचाही मंत्रिमंडळावर परिणाम होऊ शकतो. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाऊ शकते. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी एक मजबूत संघ तयार करणे हे पक्षाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

Supreme Court News: सरकारी भरती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; खुल्या प्रवर्गातील जागा सर्वांसाठी खुल्या

उत्तर प्रदेश संघटनेत बदल शक्य

नितीन नवीन यांच्यासोबतची बैठक ही उत्तर प्रदेश संघटनेत संभाव्य बदलांचे संकेत म्हणून पाहिली जात आहे.  आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता पक्ष नेतृत्व संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठे निर्णय घेऊ शकते. यामध्ये जात आणि प्रादेशिक समीकरणे सोडवणे तसेच नवीन नेतृत्व आणणे यांचा समावेश आहे.

जात आणि प्रादेशिक समीकरणे सोडवण्याची तयारी

मंत्रिमंडळ विस्तार आणि अनेक मंत्र्यांच्या फेरबदलाचे संकेत निवडणुकीच्या तयारीचे संकेत देऊ लागले आहेत. पक्ष आता नवीन वर्षात पूर्णपणे निवडणूक मोडमध्ये प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे सर्व जात आणि प्रादेशिक समीकरणे सोडवण्याची तयारी सुरू आहे. मकर संक्रांतीनंतर योगी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो असे वृत्त आहे. उत्तर प्रदेश भाजपचे माजी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांना मंत्रीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते.

Web Title: Speeding up political movements in up secret rift between narendra modi yogi adityanath

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू
1

Noida: “पप्पा मला वाचवा, मला मरायचं नाही…” मॉलच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात बुडून तरुण इंजिनिअरचा मृत्यू

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम
2

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
3

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार
4

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Jan 20, 2026 | 02:59 PM
Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Jan 20, 2026 | 02:58 PM
Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Jan 20, 2026 | 02:42 PM
३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

Jan 20, 2026 | 02:37 PM
Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM