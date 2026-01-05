Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: UPत राजकीय हालचालींना वेग ...; नरेंद्र मोदी-योगी आदित्यनाथांमध्ये गुप्त खलबतं

Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची सुरू असलेली बैठक संपली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ विस्तारात प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन राखले जाईल, ज्यामुळे सर्व वर्ग आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल, असे सांगितले जात आहे. याशिवाय योगी आणि मोदी यांच्यात झालेली ही चर्चा SIR वरही केंद्रित होती. एसआयआर दरम्यान पारंपारिकपणे भाजपसाठी मजबूत मानल्या जाणाऱ्या भागातील अनेक नावे वगळण्यात आल्याचे समोर आले, ज्यामुळे याबद्दल चिंता निर्माण झाली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय नेतृत्वाने वारंवार इशारा देऊनही, अनेक तळागाळातील नेत्यांनी एसआयआरला पुरेसे गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणूनच बैठकीत या मुद्द्यावर विशेष चर्चा करण्यात आली. आज दुपारी ३:३० वाजता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा यांचीही भेट घेणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत वाढत्या चर्चेदरम्यान ही बैठक झाली आहे.
सत्तास्थापनेनंतर योगी आदित्यनाथ यांच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळात सुरुवातीला ५४ मंत्री होते, ज्यापैकी सहा पदे रिक्त होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, जितेंद्र प्रसाद आणि अनुप प्रधान या आणखी दोन मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले, ज्यामुळे मंत्रिमंडळात अनेक जागा रिक्त झाल्या आहेत. अशतच माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांना नवीन मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, काही मंत्र्यांना संघटनेत पाठवले जाऊ शकते आणि काही संघटनात्मक व्यक्तींना सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, अशी चर्चा युपीच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
काही राज्य मंत्र्यांचा दर्जा वाढू शकतो आणि त्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिला जाऊ शकतो. बोर्ड आणि महामंडळांमध्ये नवीन चेहऱ्यांचाही समावेश होऊ शकतो. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष पूर्वेकडील असल्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व वाढू शकते असे मानले जाते. ब्राह्मण आमदारांच्या अलिकडच्या बैठकीचाही मंत्रिमंडळावर परिणाम होऊ शकतो. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाऊ शकते. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी एक मजबूत संघ तयार करणे हे पक्षाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
नितीन नवीन यांच्यासोबतची बैठक ही उत्तर प्रदेश संघटनेत संभाव्य बदलांचे संकेत म्हणून पाहिली जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता पक्ष नेतृत्व संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठे निर्णय घेऊ शकते. यामध्ये जात आणि प्रादेशिक समीकरणे सोडवणे तसेच नवीन नेतृत्व आणणे यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि अनेक मंत्र्यांच्या फेरबदलाचे संकेत निवडणुकीच्या तयारीचे संकेत देऊ लागले आहेत. पक्ष आता नवीन वर्षात पूर्णपणे निवडणूक मोडमध्ये प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे सर्व जात आणि प्रादेशिक समीकरणे सोडवण्याची तयारी सुरू आहे. मकर संक्रांतीनंतर योगी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो असे वृत्त आहे. उत्तर प्रदेश भाजपचे माजी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांना मंत्रीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते.