AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कामाचे भविष्य आपल्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर अवलंबून असते.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:47 AM
संतोष ठाकूर

  • जीपीएसने सुचविलेल्या विविध मार्गातून कोणता निवडायचा हे आपण ठरवतो – पंतप्रधान मोदी
  • कामाचे भविष्य आपल्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर अवलंबून असते – पंतप्रधान मोदी
  • ग्रुप फोटो दरम्यान ऑल्टमन आणि अमोदेई यांनी हस्तांदोलन टाळले
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटचे गुरुवारी औपचारिक उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) भविष्यासाठी भारताचा व्यापक आणि मानव-केंद्रित दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले. भारत एआयकडे भीती म्हणून नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी म्हणून पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. जीपीएसचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, जीपीएस आपल्याला कोणता मार्ग निवडायचा हे सांगते, परंतु शेवटी त्याने सुचविलेल्या विविध मार्गातून कोणता निवडायचा हे आपल्याला ठरवायचे असते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसलाही हाच नियम लागू होता. आपण त्याचा कसा वापर करायचा हे आपण ठरवायचे आहे.

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

२१ व्या शतकातील एआय-चलित जगात मानवतेच्या कल्याणासाठी हा दृष्टिकोन एक महत्त्वाचा दुवा असेल. मोदी म्हणाले की, जेव्हा दशकांपूर्वी इंटरनेटची ओळख झाली तेव्हा कोणालाही माहीत नव्हते की ते किती नोकऱ्या निर्माण करेल. आज एआयच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. आपण अशा युगात प्रवेश करत आहोत जिथे मानव आणि बुद्धिमत्ता प्रणाली एकत्र काम करतील आणि प्रगती करतील. कामाचे भविष्य पूर्वनिर्धारित नसते तर ते आपल्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर अवलंबून असते.

मोदी म्हणाले की, एआय काम अधिक हुशार, कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवेल आणि उच्च-मूल्यवान, सर्जनशील आणि अर्थपूर्ण भूमिकांसाठी संधी वाढवेल. मोदींनी कौशल्य, पुनर्कोशल्य आणि आजीवन शिक्षण हे जनआंदोलन बनण्याचे आवाहन केले. पारदर्शकतेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, सूर्यप्रकाश हा सर्वोत्तम जंतुनाशक आहे म्हणजेच पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित केली पाहिजे.

ऑल्टमन-अमोदेई हस्तांदोलन नाही…

भाषणानंतर पंतप्रधानांसोबत ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन, अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्यासह इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते मंचावर उपस्थित होते. ग्रुप फोटो दरम्यान ऑल्टमन आणि अमोदेई यांनी हस्तांदोलन करण्याऐवजी मुठी वर केल्या, ज्यामुळे ही साखळी पूर्ण झाली नाही. संपूर्ण जगाने यावर कमेंट केल्या आहेत.

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

मोदींचा मानव मंत्र

एम – मोरल आणि एथिकल सिस्टीम एथिकल गायडन्सवर आधारित असावे
ए -अकाउंटेबल गव्हर्नस ट्रान्सपरन्स नियम व मजबूत देखरेख
एन -नॅशनल सॉव्हरेनिटी ज्याचा डाटा, त्याचा अधिकार
ए – अ‍ॅक्सेसेबल आणि एन्क्लुसिव्ह मल्टिप्लायर असावे, मोनोपोली नको
व्ही – व्हॅलिड व लेजिटमेन्ट कायदेशीर व व्हेरिफाईड असावे

Published On: Feb 20, 2026 | 09:47 AM

