Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Take Immediate Action Against Obscene And Offensive Content Central Government Warns Social Media Companies

अश्लील आणि अभद्र कंटेंटवर तात्काळ कारवाई करा! केंद्र सरकारचा सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्रीसह अश्लील आणि अश्लील सामग्रीवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 07:08 PM
अश्लील आणि अभद्र कंटेंटवर तात्काळ कारवाई करा! (Photo Credit - X)

अश्लील आणि अभद्र कंटेंटवर तात्काळ कारवाई करा! (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • अश्लील आणि अभद्र कंटेंटवर तात्काळ कारवाई करा!
  • केंद्र सरकारचा सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा
  • आयटी नियमांची करून दिली आठवण
केंद्र सरकारने (Central Goverment) सोशल मीडिया कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. सरकारने त्यांना अश्लील आणि अश्लील सामग्री तसेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्रीवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले की सोशल मीडिया कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत आदेशाचे पालन करण्यास बांधील आहेत, असे सांगून की ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि अश्लील सामग्री अपलोड करणार नाहीत.

कंपन्यांनी त्यांच्या साइट्सची तपासणी करावी

मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या साइट्सची तपासणी करण्यास आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि अभद्र सामग्रीवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. असे न केल्यास राष्ट्रीय कायद्यांतर्गत खटला भरला जाऊ शकतो असेही त्यात म्हटले आहे.

हे देखील वाचा: Social Media Teen Safety: १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? मद्रास हायकोर्टाची केंद्राला सूचना; जाणून घ्या सविस्तर 

मंत्रालयाचा हा आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा असे दिसून आले आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अश्लील बेकायदेशीर सामग्रीवर कठोर कारवाई करत नाहीत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ च्या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास आयटी कायदा, बीएनएस आणि इतर लागू फौजदारी कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते.

सरकारने आयटी नियमांची करून दिली आठवण 

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना आयटी कायदा आणि आयटी नियम, २०२१ च्या तरतुदींची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, अभद्र किंवा बाल लैंगिक शोषण सामग्री प्रसारित होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

आयटी नियम, २०२१ काय सांगतो?

आयटी नियम, २०२१ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने तक्रार केली की ऑनलाइन पोस्ट केलेल्या फोटो किंवा व्हिडिओमध्ये ते लैंगिक क्रियाकलापात गुंतलेले, नग्नतेत दाखवलेले किंवा खोटी प्रतिमा असलेले दाखवले आहे, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइटने २४ तासांच्या आत ती सामग्री काढून टाकावी.

हे देखील वाचा: सोशल मीडियावर नियंत्रण! या देशातील राज्यपालांनी घेतला मोठा निर्णय, आता यूजर्सना मिळणार मेंटल हेल्थ अलर्ट

Web Title: Take immediate action against obscene and offensive content central government warns social media companies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 07:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका
1

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार
2

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या
3

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

Social Media Rumors Alert: उरणमध्ये ‘मुले पळवणारी टोळी’ ची अफवा? पोलिस तपासात झाले उघड
4

Social Media Rumors Alert: उरणमध्ये ‘मुले पळवणारी टोळी’ ची अफवा? पोलिस तपासात झाले उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

Jan 21, 2026 | 02:51 PM
Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 02:46 PM
Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Jan 21, 2026 | 02:45 PM
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM
2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

Jan 21, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM