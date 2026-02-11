boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी
अशी आशा आहे की, हे इन-डेवलपमेंट स्टँडअलोन अॅप स्नॅपचॅटप्रमाणेच तयार केले जात आहे. मेटाच्या एक स्पोक्सपर्सनने बिजनेस इनसाइडरला कन्फर्म केले आहे की, नवीन स्टँडअलोन अॅप यूजर्सना डिसअपीयरिंग फोटो पाठवण्याची परवागनी देणार आहे आणि सध्या अंतर्गत प्रोटोटाइप म्हणून विकसित केले जात आहे. तथापि, त्याची एक्सटर्नल टेस्टिंग केली जात नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
अॅप्स रिव्हर्स इंजिनिअर करणारे मोबाईल डेव्हलपर अलेस्सांद्रो पालुझी यांनी म्हटलं आहे की, मेटा त्यांचे नवीन अॅप Instants या नावाने लाँच करण्याची शक्यता आहे. इंस्टाग्रामवरील मेटा पेजवर देखील कंपनीच्या आगामी अॅपचा संदर्भ आढळला, जिथे मित्रांसह डिसअपीरिंग फोटो शेअर करण्याचा एक मार्ग म्हणून इन्स्टंटची यादी देण्यात आली होती. मेटाच्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Instants नावाचे आणखी एका फीचरची चाचणी करत आहे. पूर्वी शॉट्स म्हणून ओळखले जाणारे फीचर जगभरातील अनेक देशांमध्ये लिमिटेड टेस्टद्वारे उपलब्ध उपलब्ध असल्याचे सांगितलं जात आहे
रिपोर्ट्सनुसार, हे इन-डेवलपमेंट फीचर यूजर्सना त्यांच्या डायरेक्ट मेसेज (DMs) इनबॉक्समध्ये डिसअपीयरिंग मीडिया पाठवण्याची सुविधा ऑफर करतात. फोटो ओपन केल्यानंतर गायब होते आणि 24 तासांनंतर एक्सपायर होते. रिपोर्ट्सनुसार, इंस्टाग्रामचं असं म्हणणं आहे की, Instants फीचरचा वापर केवळ अशाच फॉलोवर्ससाठी केला जाऊ शकतो, ज्यांना तुम्ही फॉलो बॅक केलं आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकदा पाठवलेले Instants पुन्हा एडीट केले जाऊ शकत नाही.
मेटाने पहिल्यांदाच मेसेज गायब करण्यासंबंधित फीचरच्या टेस्टिंगची सुरुवात केली, असं नाही. इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेजिंग सिस्टममध्ये आधीपासूनच असे अनेक फीचर उपलब्ध आहेत, जे मेसेज किंवा मीडिया एका ठरावीक काळानंतर गायब होतील, अशी सुविधा ऑफर करते. उदारहरणार्थ, इंस्टाग्राम “व्यू वन्स” आणि वॅनिश मोडसारखे फीचर्स तुम्ही पाठवलेले फोटो आणि व्हिडीओ गायब करण्यासाठी मदत करतात.