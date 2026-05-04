Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: पेरम्बूरमधून विजय थलपती ५८६५ मतांनी आघाडीवर; तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी क्रांती

३३ वर्षांच्या कालावधीत, थलपथी विजयने ७० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, ज्यामुळे त्याची एक तारणहारासारखी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. महिला आणि तरुण मतदार ही त्याची सर्वात मोठी ताकद ठरली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 10:49 AM
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येऊ लागले आहेत. तामिळनाडूत यंदा मोठे राजकीय बदल होताना दिसत आहेत. याचे कारण म्हणजे, दाक्षिणात्य अभिनेता विजय थलपती यांचा दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला राजकीय पक्ष टीव्हीके (TVK) दिग्गजांच्या पंक्तीत एकहाती वर्चस्व गाजवताना दिसत आहे. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार ‘थलपथी’ जोसेफ विजय वेगाने विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विजय थलपती पेरम्बूर विधानसभा मतदार संघातून 5865 मतांनी आघाडी आहेत. त्यांची विजयाकडे सरु असलेली वाटचाल पाहता त्यांच्या घरासह संपूर्ण पक्षात जल्लोष सुरू झाला आहे.

Tamilnadu  Assembly Election 2026 Result: तामिळनाडूचा नवा ‘थलैवा’ कोण?

आतापर्यंतच्या मतमोजणीत, विजय यांच्या टीव्हीके पक्ष 103 जागांवर आघाडीवर असून सर्वात मोठा पक्ष बनण्याचा मान मिळवला आहे. या ५१ वर्षीय अभिनेत्याने अनेक दशकांपासून डीएमके (DMK) आणि एआयएडीएमके (AIADMK) पक्षांसाठी अभेद्य किल्ला राहिलेल्या राज्यात प्रवेश केला आहे. विजय थलपती यांच्या तमिळनाडू वेत्री कळघम (TVK), ‘एक पडद्यावरील नायक राज्यही चालवू शकतो’ हा गैरसमज दूर केला आहे. कमल हासन आणि रजनीकांत यांसारख्या सुपरस्टार्सना तमिळनाडूमध्ये जे साध्य करता आले नाही, ते विजय थलपती यांनी साध्य करून दाखवले आहे. जनतेने थलपथीला केवळ पडद्यावरच नव्हे, तर मतदानाच्या रुपातही मोठी पसंती दिली आहे. आपल्या ३३ वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, विजय यांनी केवळ पैसाच नाही, तर लोकांचे प्रेमही कमावले आहे, ज्याचे रूपांतर निवडणुकीत त्याला मिळालेल्या मतांमध्ये आधीच झाले आहे.

थलपथी विजय किती श्रीमंत आहे?

विजय थलपती यांचा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, थलपथी यांची एकूण संपत्ती ₹६२४ कोटी आहे. विजयकडे ₹६ कोटी किमतीची आलिशान कार आहे आणि तो ₹१० कोटी किमतीच्या आलिशान बंगल्यात राहतो. त्याच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे दागिने आहेत, ज्यात २ किलो चांदी, ३१३२ ग्रॅम सोने आणि १३४.९१ कॅरेट हिऱ्यांचा समावेश आहे. त्याच्या बचत खात्यात ₹२१३.३६ कोटी आणि ₹५.७९ कोटींची मुदत ठेव आहे.

विजयने तामिळनाडूची मक्तेदारी कशी मोडली?

२०२४ मध्ये, थलपथी विजयने एक राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि दोन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर, २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले. विजयच्या विजयात अनेक घटकांनी भूमिका बजावली. त्याने आपल्या प्रचंड मोठ्या सिल्व्हर स्क्रीन फॅन फॉलोविंगचे यशस्वीपणे व्होट बँकेत रूपांतर केले. त्याने आपल्या बॉक्स ऑफिसवरील जादूचेही मतांमध्ये रूपांतर केले.

३३ वर्षांच्या कालावधीत, थलपथी विजयने ७० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, ज्यामुळे त्याची एक तारणहारासारखी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. महिला आणि तरुण मतदार ही त्याची सर्वात मोठी ताकद ठरली आहे. विजयने आपल्या निवडणूक आश्वासनांमध्ये या दोघांवरही लक्ष केंद्रित केले, ज्यामुळे एक मजबूत मतपेढी तयार झाली. विजयने डीएमके किंवा एआयएडीएमकेसोबत युती केली नाही आणि आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत २३४ जागा एकट्याने लढवण्याचा निर्णय घेतला. या धाडसी निर्णयामुळे मतदारांचा त्याच्यावरील विश्वास आणखी दृढ झाला.

विजयचा विजयाचा मास्टरस्ट्रोक

विजयने या दोघांच्या चुकांमधून धडा घेतला आणि राजकारणात प्रवेश केल्यावर तो सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला. कार्यकर्त्यांमध्ये मिसळण्यापासून ते त्यांच्या समस्या ऐकण्यापर्यंत, लोकांपर्यंत पोहोचण्याची त्याची क्षमता हे त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. अचानक मोठी झेप घेण्याऐवजी, तो गावागावांच्या आणि शहरांच्या रस्त्यांवरून राजकारणात आला. जरी त्याचा पक्ष फक्त दोन वर्षांचा असला तरी, तो गेल्या दहा वर्षांपासून त्याच्या ‘विजय मक्कल इयक्कम’ या फॅन क्लबच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांशी जोडलेला आहे. या सगळ्यात, जयललितांच्या निधनानंतर एआयएडीएमके पक्ष सातत्याने कमकुवत होत आहे, तर डीएमकेला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीत, तळागाळातील नेत्या म्हणून उदयास येत असलेल्या त्या चित्रपट तारकेवर लोकांनी प्रेमाचा वर्षाव केला.

 

 

 

Published On: May 04, 2026 | 11:58 AM

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
May 15, 2026 | 12:03 PM
May 15, 2026 | 11:59 AM
May 15, 2026 | 11:58 AM
May 15, 2026 | 11:53 AM
May 15, 2026 | 11:49 AM
May 15, 2026 | 11:47 AM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM