स्मार्टवॉच बनणार हेल्थ गार्ड! शुद्ध हरपण्याआधीच मिळणार इशारा? Samsung Galaxy Watch च्या नव्या फीचरची चर्चा

Samsung स्मार्टवॉच आता फक्त फिटनेस ट्रॅकिंगपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते हेल्थ मॉनिटरिंगमध्येही मोठी भूमिका बजावणार आहे. सॅमसंगने विकसित केलेले नवीन तंत्रज्ञान शुद्ध हरपण्यासारख्या परिस्थितीचा आधीच इशारा देऊ शकते.

Updated On: May 09, 2026 | 10:23 AM
  • Samsung Galaxy Watch मधील नवीन तंत्रज्ञान हार्ट रेट आणि ब्लड प्रेशरमधील बदल ओळखून बेशुद्ध पडण्याचा धोका आधीच सांगू शकते.
  • हे फीचर ‘वासोवागल सिंकोप’सारख्या परिस्थितींवर लक्ष ठेवून वापरकर्त्यांना संभाव्य धोक्यापासून सावध करण्यासाठी विकसित केले जात आहे.
  • सध्या हे फीचर संशोधनाच्या टप्प्यात असून, भविष्यात प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी मोठे पाऊल मानले जात आहे.
स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉच ही दोन्ही गॅझेट्स सध्याच्या काळात सर्वाधिक वापरली जातात. स्मार्टवॉच जेव्हा स्मार्टफोनला कनेक्ट करता, तेव्हा कॉल, मेसेज, अ‍ॅप नोटिफिकेशन्ससारख्या अनेक कामांसाठी वारंवार स्मार्टफोन वापरावा लागत नाही. स्मार्टफोनप्रमाणेच टेक कंपन्या अनेक अपडेट्स आणि अपग्रेड्ससह नवीन स्मार्टवॉच लाँच करत असतात. ज्यामध्ये काही खास फीचर्स दिले जातात. अशाच एका फीचरबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. टेक कंपनी Samsung एका अनोख्या स्मार्टवॉच फीचरवर काम करत आहे. या नव्या फीचरची चर्चा आता सर्वत्र रंगली आहे. हे फीचर नेमकं कसं काम करणार आहे आणि यूजर्सना त्याचा फायदा कसा होणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्मार्टवॉच आता केवळ पावले मोजणे, हार्ट रेट तपासणे किंवा कॉल उचलण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हळूहळू हे छोटेसे घड्‌याळ एका हेल्थ मॉनिटरिंग मशीनमध्ये बदलत आहे. दक्षिण कोरियन टेक कंपनी सॅमसंगने अशा एका तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले आहे, जे येणाऱ्या काळात आरोग्याशी संबंधित मोठी आणीबाणी आधीच ओळखू शकते. सॅमसंगचा दावा आहे की, त्यांची गॅलेक्सी वॉच शुद्ध हरपण्याचे संकेत आधीच ओळखू शकते. सॅमसंगने दक्षिण कोरियातील ‘चुंग-आंग युनिव्हर्सिटी ग्वांगम्योंग हॉस्पिटल सोबत मिळून एक संशोधन केले आहे.

  • संशोधनात १३२ रुग्णांचा समावेश केला.
  • ८४.६% अचूकतेसह बेशुद्ध होण्याच्या स्थितीचा अंदाज लावल्याचा सॅमसंगचा दावा

तंत्रज्ञान असे काम करते

हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने ‘वासोवागल सिंकोप ‘वर काम करते, ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये अचानक हार्ट रेट आणि ब्लड प्रेशर वेगाने कमी होते आणि व्यक्ती बेशुद्ध पडू शकते. अनेकदा तणाव, वेदना, भीती किवा बराच वेळ उभे राहिल्यामुळे असे घडते. अचानक पडल्यामुळे डोक्याला दुखापत किवा फ्रॅक्चर होण्याचा धोका असतो, जो या वॉर्निंगमुळे टाळता येईल.

सध्या संशोधनाच्या टप्प्यावर

महत्वाची बाब म्हणजे हे फीचर सध्या सामान्य युजर्ससाठी उपलब्ध नाही. हे अद्याप संशोधनाच्या टप्प्यावर असून सॅमसंगने ते कधी लाँच होईल याची माहिती दिलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले तरी ते डॉक्टरांचा पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच, वेगवेगळ्या शरीराच्या प्रकारांनुसार आणि त्वचेच्या रंगांनुसार याच्या अचूकतेमध्ये फरक पडू शकतो.

प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी फायदेशीर

गॅलेक्सी वॉचमध्ये पीपीजी सेंसर आहे, जो रक्ताभिसरण आणि हृदयाची लय ट्रॅक करतो. यासोबतच हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी डेटाचा वापर करून हृदयातील सूक्ष्म बदल टिपले जातात. सॅमसंग या तंत्रज्ञानाला प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी एक मोठे पाऊल मानत आहे.

