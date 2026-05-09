स्मार्टवॉच बनणार हेल्थ गार्ड! शुद्ध हरपण्याआधीच मिळणार इशारा? Samsung Galaxy Watch च्या नव्या फीचरची चर्चा

स्मार्टवॉच आता केवळ पावले मोजणे, हार्ट रेट तपासणे किंवा कॉल उचलण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हळूहळू हे छोटेसे घड्याळ एका हेल्थ मॉनिटरिंग मशीनमध्ये बदलत आहे. दक्षिण कोरियन टेक कंपनी सॅमसंगने अशा एका तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन केले आहे, जे येणाऱ्या काळात आरोग्याशी संबंधित मोठी आणीबाणी आधीच ओळखू शकते. सॅमसंगचा दावा आहे की, त्यांची गॅलेक्सी वॉच शुद्ध हरपण्याचे संकेत आधीच ओळखू शकते. सॅमसंगने दक्षिण कोरियातील ‘चुंग-आंग युनिव्हर्सिटी ग्वांगम्योंग हॉस्पिटल सोबत मिळून एक संशोधन केले आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे हे फीचर सध्या सामान्य युजर्ससाठी उपलब्ध नाही. हे अद्याप संशोधनाच्या टप्प्यावर असून सॅमसंगने ते कधी लाँच होईल याची माहिती दिलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले तरी ते डॉक्टरांचा पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच, वेगवेगळ्या शरीराच्या प्रकारांनुसार आणि त्वचेच्या रंगांनुसार याच्या अचूकतेमध्ये फरक पडू शकतो.
गॅलेक्सी वॉचमध्ये पीपीजी सेंसर आहे, जो रक्ताभिसरण आणि हृदयाची लय ट्रॅक करतो. यासोबतच हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी डेटाचा वापर करून हृदयातील सूक्ष्म बदल टिपले जातात. सॅमसंग या तंत्रज्ञानाला प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी एक मोठे पाऊल मानत आहे.