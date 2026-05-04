Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: तामिळनाडूत राजकीय भूकंप! एम. के. स्टॅलिन यांचा बालेकिल्ल्यात पराभव

Updated On: May 04, 2026 | 04:45 PM
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live : तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन कोलाथूर मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत. कोलाथूर मतदारसंघ स्टॅलिन यांचा बालेकिल्ला मानला जात होता, या मतदरसंघातून त्यांनी सलग तीन वेळा (२०११, २०१६ आणि २०२१) विजय मिळवला होता. विजय थलपथी यांच्या पक्षाचे, तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) चे उमेदवार आणि स्टॅलिन यांचे दीर्घकाळचे सहकारी व्ही. एस. बाबू यांच्याकडून ते पराभूत झाले आहेत. यापूर्वी, २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांनी एआयएडीएमकेचे आदी राजाराम यांचा पराभव केला होता.

व्ही. एस. बाबू यावर्षी टीव्हीकेमध्ये दाखल

व्ही. एस. बाबू पूर्वी द्रमुकचे आमदार होते. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोलाथूर मतदारसंघासाठी एम. के. स्टॅलिन यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी त्यांच्यावर होती, परंतु नंतर त्यांनी पक्ष सोडून एआयएडीएमकेमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर, ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, ते विजय थलपथी यांच्या टीव्हीके (TVK) पक्षात सामील झाले.

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: पेरम्बूरमधून विजय थलपती ५८६५ मतांनी आघाडीवर; तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी क्रांती

 कोलाथूर मतदारसंघातून स्टॅलिन  सलग तीन वेळा विजयी

एम.के. स्टॅलिन हे तामिळनाडूच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व आहेत. ते तामिळनाडूचे पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या एम. करुणानिधी यांचे सुपुत्र आहेत. २०१८ मध्ये करुणानिधींच्या निधनानंतर, त्यांनी डीएमके (DMK) पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. २०११ मध्ये, विल्लिवाक्कम आणि पुरासवाक्कम मतदारसंघांचे काही भाग एकत्र करून कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आला. या मतदारसंघाच्या निर्मितीपासून एम.के. स्टॅलिन हे आमदार आहेत.

स्टॅलिन यांचा पराभव पण मुलाची बालेकिल्ल्यात कडवी झुंज

तामिळनाडूतील चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा मतदारसंघ यावेळीही अत्यंत चुरशीचा ठरला आहे. हा मतदारसंघ डीएमके पक्षाचा बालेकिल्ला असून, तो राखण्याची जबाबदारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि उपमुख्यमंत्री, उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर आहे.

Tamilnadu  Assembly Election 2026 Result: तामिळनाडूचा नवा ‘थलैवा’ कोण?

सुरुवातीच्या निकालांनुसार (चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा निवडणूक निकाल २०२६), ते विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे उमेदवार डी. सेल्वम यांच्यापेक्षा मागे होते, परंतु आता त्यांनी पुनरागमन केले आहे. मतमोजणीच्या ११ फेऱ्यांनंतर, त्यांनी (उदयनिधी स्टॅलिन) डी. सेल्वम यांना ४,३१९ मतांनी मागे टाकले आहे. पण याठिकाणची लढत चांगलीच चुरशीची झाली आहे.

आपला राजकीय वारसा जपण्याची उदयनिधी यांची जबाबदारी

चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघ हा डीएमकेचा बालेकिल्ला मानला जातो. २००८ मध्ये स्थापनेपासून डीएमके पक्ष येथे जिंकत आला आहे आणि स्वतः उदयनिधी स्टॅलिन यांनी मागील निवडणूक जिंकली होती. स्टॅलिन यांचे आजोबा, पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले एम. करुणानिधी, पूर्वीच्या चेपॉक मतदारसंघातून अनेक वेळा आमदार होते.

चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी हा चेन्नई सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघाचा एक भाग आहे. हा एक दाट लोकवस्तीचा, शहरी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा परिसर आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघात २,३४,०६७ मतदार होते.

 

 

 

Published On: May 04, 2026 | 04:44 PM

