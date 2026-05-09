मृत्यू कधी कसा होईल सांगता येत नाही! कुरकुरीत भजी खायला गेला अन् दुकानासमोरच व्यक्तीने सोडले प्राण, घटनेचा लाइव्ह Video Viral

अविश्वसनीय! लाटांशी झुंज देत जोडप्याने श्रीलंकेहून भारतापर्यंत पोहत केला प्रवास, सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; पाहा Viral Video
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये वडापाव-भजीच्या दुकानावर लोकांनी वर्दळ दिसून येते. सर्वकाही सुरळीत सुरु असतं पण काही क्षणातच हे दृष्य पलटते आणि मृत्यूचा अनोखा थरार आपल्याला पाहायला मिळतो. यात तुम्ही पाहू शकता की, एक माणूस दुकानासमोर येतो. तो काहीतरी हातवारे करतो आणि तितक्यातच तो अचानक खाली पडतो. पडताना त्याचा धक्का वडे ठेवलेल्या प्लेटलाही लागतो ज्यामुळे दुकानदार सजक होतो आणि लगेचच इतरांना त्याला उठवण्यासाठी मदत करायला सांगतो. लोक त्याला उठवण्याचा बराच प्रयत्न करतात पण तो उठत नाही आणि यातच त्याचा मृत्यू होतो.
व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, व्यक्तीचे वय २९ वर्षे असून तो डीआरएम कार्यालयात चालक म्हणून काम करत होता. चहा पिण्यासाठी तो स्टाॅलवर आला होता. अर्धा मिनिटे उभे राहिल्यानंतर तो जेव्हा भजींच्या प्लेटजवळ जाऊन उभा राहिला तितक्यातच तो जमिनीवर कोसळला. सुमारे तीन मिनिटे तडफडत राहिल्यानंतर अखेर त्याने आपला जीव सोडला. या घटनेचा व्हिडिओ आता सर्वांनाच हादरवत आहे. याला @hindipatrakar नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे.
व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “असे व्हिडिओ पाहून मला भीती वाटते. सरकारला हे मृत्यू दिसत नाहीत का? एकाही मंत्र्याला किंवा नेत्याला असा झटका आलेला नाही, मग सामान्य लोकांनाच का येत आहे? याचा अर्थ नेत्यांनी लस घेतलेली नाही. धिक्कार असो या सरकारचा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, कोरोनापासून अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सीपीआर देण्यासाठी कोणीही नाही. इतके प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहेत की देशातील प्रत्येकासाठी सीपीआर शिकणे अनिवार्य केले पाहिजे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.