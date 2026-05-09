Navpancham Yog: नवपंचम योगामुळे 20 मेनंतर या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, करिअरमध्ये मिळणार अपेक्षित यश

१७ मे रोजी शनिच्या नक्षत्र बदलानंतर २० मे रोजी बुध आणि यम यांचा समावेश असलेला नवपंचम योग तयार होत आहे. या योगाचा शुभ परिणाम काही राशींच्या लोकांना जाणवणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: May 09, 2026 | 10:20 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • नवपंचम योग म्हणजे काय
  • नवपंचम योग कधी तयार होत आहे
  • नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवपंचम योग हा एक शक्तिशाली आणि फलदायी त्रिकोण योग आहे, जो पाचव्या (5व्या) आणि नवव्या (9व्या) घरात असलेले दोन ग्रह एकमेकांकडे पाहतात तेव्हा तयार होतो. म्हणूनच याला नवपंचम दृष्टी योग असेही म्हणतात. जेव्हा दोन ग्रह या स्थितीत असतात, तेव्हा त्यांच्यातील कोनीय अंतर १२० अंश असते. द्रिक पंचांगानुसार, ज्ञान, यश, संपत्ती, सन्मान आणि चांगल्या संधी आणणारी ही अत्यंत फलदायी आणि शक्तिशाली युती बुधवार, २० मे रोजी होईल. यामध्ये बुध आणि यम हे दोन ग्रह सामील आहेत. नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

नवपंचम योगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी नवपंचम योग जीवनाच्या अनेक पैलूंवर परिणाम करेल आणि सकारात्मक बदल घडवून आणेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लक्षणीय आर्थिक लाभ होऊ शकतो. काम करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी पाठिंबा मिळेल आणि तुमचे वरिष्ठ आणि बॉस तुमच्या मेहनतीने प्रभावित होतील. व्यवसाय अडथळ्यांवर मात करतील. व्यवसायाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकते, विशेषतः स्पर्धा परीक्षांमध्ये उच्च क्रमांक मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होऊ शकते.

सिंह रास

नवपंचम योग सिंह राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मनात आखलेली कामेही प्रत्यक्षात येऊ शकतात. हा योग शनीच्या नक्षत्र बदलानंतर तयार होत आहे, जो यमासाठी अनुकूल असेल. यमाच्या कृपेने कामातील अडथळे दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामासाठी परदेशात प्रवास करावा लागू शकतो, जे फायदेशीर ठरेल. व्यावसायिकांना जुनी देणी फेडण्याची दाट शक्यता आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुम्हाला एखादे पदही मिळू शकते. तुमच्या जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारतील. यश आणि आर्थिक स्थैर्य तुमच्यापासून दूर राहणार नाही.

धनु रास

बुध आणि यम यांचा हा नवपंचम योग धनु राशीच्या लोकांसाठी खूप फलदायी ठरू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. बेरोजगारांनाही चांगल्या संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जे लोक बऱ्याच काळापासून एका विशिष्ट प्रकल्पावर काम करत आहेत, त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळवण्याची हीच वेळ आहे. व्यवसायात प्रगती होईल आणि तुमची तिजोरी संपत्तीने भरू लागेल. नवीन क्षेत्रे शोधून तुम्ही तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार कराल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी प्रवास करावा लागू शकतो, जो फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: नवपंचम योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रह एकमेकांपासून नवव्या आणि पाचव्या स्थानात असतील, तेव्हा नवपंचम योग तयार होतो.

  • Que: नवपंचम योग शुभ का मानला जातो?

    Ans: हा योग बुद्धिमत्ता, भाग्य, करिअर प्रगती आणि आर्थिक लाभ वाढवणारा मानला जातो.

  • Que: नवपंचम योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: नवपंचम योगाचा मेष, सिंह आणि धनु राशींच्या लोकांना फायदा होणार

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

