Tamilnadu  Assembly Election 2026 Result: तामिळनाडूचा नवा ‘थलैवा’ कोण?

Tamilnadu Assembly Election 2026 Result : तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक २०२६ चे निकाल आज, ४ मे २०२६ रोजी जाहीर होत आहेत. या ऐतिहासिक निवडणुकीत एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील DMK, ई. पलानीस्वामी यांची AIADMK आणि अभिनेता विजय यांचा नवा पक्ष TVK यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे.तामिळनाडूतील सर्व २३४ विधानसभा जागांसाठी २३ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झाले. राज्यात विक्रमी ८५.१% मतदानाची नोंद झाली. ही लढत प्रामुख्याने मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) आघाडी आणि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्या ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AAIDMK) यांच्यात आहे.
याशिवाय, काही नवीन आणि छोटे पक्षही स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अभिनेता विजय यांचा पक्ष, तामिळनाडू वेटी कळघम (टीव्हीके), विशेष चर्चेत आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातील इतर पक्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टी (भाजप), काँग्रेस, नाम तमिळर कची (एनटीके), व्हीसीके आणि पीएमके यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन, पलानीस्वामी, पनीरसेल्वम आणि माजी राज्यपाल तमिळसाई सौंदरराजन यांच्या जागा महत्त्वाच्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, तेलंगणाचे माजी राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, DMK उमेदवार ओ. पन्नीरसेल्वम (थेनी जिल्ह्यातील बोदीनायककानूर मतदारसंघातून), भाजप उमेदवार नैनर नागेंद्रन (तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील सत्तूर मतदारसंघातून), आणि व्हीसीके उमेदवार ज्योतिमनी (कट्टुमन्नारकोइल मतदारसंघातून) मुख्यमंत्र्यांनी एम.के. स्टॅलिन (कोलाथूरमधून) आणि उदयनिधी स्टॅलिन (चेपॉकमधून) हे देखील निवडणूक लढवत आहेत, जसे AIADMK-भाजपचे उमेदवार इडाप्पाडी पलानीस्वामी (एडाप्पाडीतून). TVK पक्षाचे नेते विजय पेरांबूर आणि त्रिची पूर्व या दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.
मतमोजणीच्या दुसऱ्या फेरीत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन पिछाडीवर आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या जागेवर अभिनेता विजय यांच्या पक्षाचा उमेदवार आघाडीवर आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा मुलगाही स्वतःच्या जागेवर पिछाडीवर आहे.
तामिळनाडूच्या ट्रेंडमध्ये एक मोठा उलथापालथ पाहायला मिळाला आहे. एनडीए आघाडी ७० हून अधिक जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, अभिनेता विजय यांचा पक्ष ५१ जागांवर आघाडीवर आहे. डीएमके पक्ष ४२ जागांवर आघाडीवर असून मागे पडला आहे.
निवडणूक आयोगाकडील अधिकृत कल
तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक निकाल २०२६ थेट: आसाम: भाजप १ जागेवर आघाडीवर, काँग्रेस १ जागेवर आघाडीवर
केरळ: काँग्रेस ७ जागांवर आघाडीवर, सीपीआय(एम) ४ जागांवर, सीपीआय २ जागांवर आणि आरएसपी १ जागेवर आघाडीवर
पुदुचेरी: अण्णाद्रमुक १ जागेवर आघाडीवर
तामिळनाडू: टीव्हीके २ जागांवर आघाडीवर, सीपीआय १ जागेवर आघाडीवर
पश्चिम बंगाल: भाजप १ जागेवर आघाडीवर